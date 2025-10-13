Cumpliendo un año en el mercado, nació Now Assistance. En ese marco, Mensajero Turístico habló con María Sol Veiga, gerente comercial de la empresa, quien detalló los planes de crecimiento y destacó el rol clave que tienen las agencias de viajes en su modelo de negocios. La compañía se presenta como una alternativa innovadora en el segmento de la asistencia, respaldada por un equipo con más de dos décadas de trayectoria en el rubro.

“Nuestros socios fundadores vienen del mercado asegurador, y todos los colaboradores de Now tenemos más de 20 años de experiencia en asistencia al viajero”, explicó Veiga. Con ese conocimiento buscan consolidar una estructura sólida que ya proyecta su expansión fuera de Argentina y en el mercado regional. “Desde la dirección tenemos mucha injerencia en Latinoamérica. De hecho, el próximo mes estaremos abriendo Now Assistance en Brasil”, anticipó

Buscando dar más variedad al porfolio de servicios de los agentes, Veiga considera que uno de los pilares de la empresa es la incorporación de herramientas digitales que simplifiquen la gestión. “Apuntamos a brindar soluciones tecnológicas que agilicen la operatoria. La idea es que el agente pueda ingresar, cotizar, comprar y pagar online. Incluso estamos desarrollando un sistema donde las agencias podrán consultar sus facturas, cuentas corrientes y el comportamiento de sus ventas en tiempo real”, señaló.

Sin embargo, Veiga —a título personal— aclaró que la estrategia digital no busca desplazar la atención humana. “En materia de salud, gana la persona atendiendo a la persona. El resto son accesorios que pueden sumar en marketing, pero la importancia está en viajar asegurado con una persona del otro lado”, afirmó. De igual manera, adelantó que la empresa desarrolla una aplicación que incorporará inteligencia artificial para brindar información útil al pasajero durante su viaje —como alertas climáticas o eventos cercanos—, aunque enfatizó que la atención personalizada seguirá siendo la prioridad.

En cuanto a la relación con el canal, la representante remarcó que Now trabajará exclusivamente con agencias de viajes. “No competimos en la venta directa. Creemos que el canal más importante es el agente, que tiene que tener la prioridad de ofrecer el servicio y la oportunidad de hacer negocio a través de un producto intangible con mucha rentabilidad”, sostuvo. Asimismo, remarcó las alianzas estratégicas que fortalecen su visibilidad, entre ellas YPF, Clarín 365 y Club La Nación, aunque Veiga aclaró que “de ninguna manera estas alianzas buscan vender de forma directa al pasajero, sino derivarlo a las agencias para que puedan asesorarlo”.

Pese a su reciente lanzamiento, la gerente comercial destacó el interés que despierta la marca entre los profesionales del turismo y la respuesta en el mercado. “Las agencias nos están recibiendo de manera muy cálida, con intención de ampliar su porfolio. Tenemos precios competitivos y promociones especiales, y eso genera confianza, porque nos conocen desde hace muchos años”, comentó.

En relación con la oferta, Now segmenta sus productos según destino, edad y perfil del pasajero. “Analizamos a dónde viaja con mayor frecuencia el turista argentino y, en función de eso, adaptamos las coberturas. Tenemos planes para pasajeros VIP, para viajeros frecuentes con coberturas anuales y promociones especiales para el rango etario de 0 a 65 años, que es el más activo”, explicó Veiga.

De cara a los próximos meses, la empresa buscará afianzar su posicionamiento en el trade y fortalecer su presencia regional, manteniendo la premisa que guía su trabajo desde el inicio: combinar tecnología y cercanía humana para brindar una asistencia al viajero moderna, eficiente y confiable.