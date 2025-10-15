Las marcas turísticas que triunfan en Estados Unidos según el ranking de TIME

La experiencia del viajero comienza mucho antes de abordar un vuelo o hacer check-in. Está definida por la confianza y la percepción que se tiene de las marcas que nos acompañan. Por eso, el reciente ranking de Las Mejores Marcas del Mundo 2025 de la revista TIME y Statista, basado en una encuesta a consumidores estadounidenses, no solo es un listado de nombres, sino un mapa de la lealtad y el éxito en el sector de la hospitalidad y los viajes.

La metodología detrás de este informe es la clave de su prestigio: se analizó la prevalencia, el reconocimiento y la intención de uso de las marcas en 71 categorías, garantizando que solo las empresas con la conexión más fuerte con el consumidor logren un lugar. En el segmento "Hospitality and Travel" se destaca el contundente dominio de las empresas estadounidenses en subcategorías cruciales: aerolíneas, hotelería y portales de viajes. Esto subraya la capacidad de estas corporaciones para establecer una identidad única y trascender en la cultura del consumo, convirtiéndose en el estándar de la industria.

El despegue del liderazgo: las aerolíneas estadounidenses Top

En la categoría de Aerolíneas, la competencia es feroz, pero los consumidores de Estados Unidos han hablado claro, posicionando a sus operadoras locales en la cima. Delta Air Lines se alza con la medalla de oro, logrando una puntuación perfecta de 100.0, lo que la consagra como la marca aérea más valorada por los viajeros.

Le sigue de cerca American Airlines (99.7) y Southwest Airlines (96.8), completando un podio que refleja el poder de las redes de rutas domésticas y el manejo de la lealtad del pasajero en un mercado masivo. El top 5 de las mejor valoradas se cierra con United Airlines (96.7) y JetBlue Airways (82.9), marcando un claro dominio de las grandes operadoras estadounidenses que manejan la vasta infraestructura aérea del país.

Alojamiento y Hospitalidad: dominio de marcas con historia

En el rubro de Hoteles, la historia y el reconocimiento masivo son fundamentales. Hilton se lleva el máximo galardón con un 100.0 de puntuación, reafirmando su posición global y la conexión con el viajero estadounidense. En segundo lugar, y demostrando el valor de la accesibilidad y la cobertura territorial, aparece Best Western (97.0).

La prestigiosa Marriott se ubica en el tercer puesto (93.8), un grupo hotelero conocido por la amplitud de su portafolio de marcas de lujo y premium. El listado se completa con Holiday Inn (93.3) y Days Inn (88.4), demostrando que la lealtad se construye en diferentes segmentos del mercado hotelero, desde el lujo hasta las opciones económicas.

Portales de Viajes: la conexión online con el consumidor

La forma en que planificamos nuestros viajes está definida por las plataformas digitales, y aquí la batalla por la lealtad del consumidor se libra en la pantalla. Airbnb lidera la subcategoría de "Portales de Viajes" con una puntuación perfecta de 100.0. Este liderazgo subraya el éxito de la plataforma al redefinir la hospitalidad y el alojamiento, priorizando la experiencia local y el alquiler de corto plazo.

Sorprendentemente, la multinacional de origen neerlandés Booking.com se ubica en el segundo lugar (99.6), seguida por Expedia (97.3), demostrando que, si bien el origen local pesa, la funcionalidad global de los grandes players del e-commerce de viajes es indiscutible. La lista la completan marcas estadounidenses con fuerte presencia en el sector, como Priceline (82.7) y Travelocity (73.7), consolidando el poder de la tecnología de EE. UU. en la venta de servicios turísticos.

McDonald’s y otros gigantes de la Gastronomía

Aunque no son estrictamente turísticos, la categoría de "Cadenas de Restaurantes" es crucial para la experiencia del viajero. McDonald’s consigue un 100.0, reafirmando su estatus como el principal exportador cultural y gastronómico de Estados Unidos. Le siguen de cerca Burger King (94.7), Chick-fil-A (93.0) y Taco Bell (91.3), con Wendy's (89.4) cerrando el top 5. Estos resultados demuestran la indiscutible potencia de las marcas estadounidenses para trascender categorías, impactando directamente en la experiencia de consumo de millones de turistas.