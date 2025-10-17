Gestionar una empresa turística presenta constantes desafíos en el sector. En este contexto, y en medio de una digitalización más aceitada y profunda, los modelos de franquicia se posicionaron como una vía especial para incrementar las cifras de ventas. Este crecimiento puede verse alterado de manera positiva, generando puestos de trabajo y expansión de la marca.

Este sistema se ha consolidado como un pilar fundamental para la expansión y estabilidad de las operadoras turísticas. Su importancia radica en que permite una rápida difusión de la marca y la economía de escala sin la necesidad de una gran inversión directa por parte de la casa matriz. Por su parte, el emprendedor asociado también accede a múltiples beneficios al momento de unirse a una estructura consolidada.

La entrada al mercado con menor riesgo, el acceso inmediato al reconocimiento de una marca consolidada (generando confianza en el cliente), a tarifas y acuerdos comerciales negociados por el grupo, y a un sistema operativo probado, que incluye tecnología avanzada y capacitación continua, son algunos de los tantos privilegios que recibe el inversor al sumarse al equipo.

En Argentina sigue creciendo este modelo de negocios. Y ante eso, Travel Services, Viajes TDH y Almundo dialogaron con Mensajero sobre como impacta para el crecimiento de la empresa, como así también otros puntos: el trabajo con el franquiciado en materia de capacitación, objetivos a mediano plazo y las ventajas y desafíos que tiene preparar a una persona externa del área al equipo.

Travel Services apuesta a estar presente en todo el país

La empresa viene trabajando con este formato desde hace tiempo. Con la expansión de mercado como principal objetivo, el crecimiento en distintos puntos del mapa nacional abre la puerta a nuevas oportunidades comerciales. “Actualmente tenemos 42 franquicias. A nivel nacional, abrimos un total de 12 unidades en 2025, lo que representa una muy buena proyección, y estimamos terminar el año con unas seis oficinas más”, expresó Noelia Suárez, líder comercial de Franquicias de la compañía.

En cuanto a los objetivos a mediano plazo, Travel Services tiene un solo camino: llegar a las tres cifras. “La meta a largo plazo, entre el año que viene y el próximo, es alcanzar las 100 sucursales. Las aperturas, por su parte, se distribuyeron en distintos lugares. Por ejemplo, abrimos en Villa Devoto y Belgrano en CABA, Mendoza y Concordia. A su vez, también abrimos dos locales en Córdoba, Bahía Blanca y Santa Fe”, afirmó.

Estar presente en todo el país y expandir el giro a nivel federal es una bajada de línea establecida desde el núcleo de Travel Services. Incluso, Suárez dio detalles sobre los porcentajes en materia de distribución. “Hoy tenemos aproximadamente el 40% de las unidades en CABA y Gran Buenos Aires y el resto, que es casi el 60%, en el interior del territorio. Tenemos una apuesta federal”, subrayó.

Con estos números, algo que destacó Suárez fue el rendimiento obtenido con estos puntos de venta, donde los segmentos están apuntados directamente a lo vacacional. Con una temporada de verano a punto de comenzar, remarcó que la implementación de estrategias fue uno de los puntos a destacar, logrando buena respuesta por parte del consumidor en materia de ventas.

“El 98% está apuntado a lo vacacional y solo un 2% es venta a nivel corporativo. Una de las estrategias en las que pusimos mucho foco fue la venta de paquetes con vuelos de cupo. Y eso incrementó la comercialización en las oficinas porque tenemos un producto pre comprado. Esto permite que la franquicia pueda salir a la venta con una muy buena propuesta de precio y con buena rentabilidad al mercado”, comentó.

Por último, destacó algunas de las ventajas que tiene este proceso para la compañía como para el franquiciado. “El concepto es atractivo en principio para quienes invierten, o sea, como modelo de inversor, porque tiene una muy baja inversión el negocio en sí. Para Travel Services, nosotros impulsamos esto de la exclusividad territorial, sumado al acompañamiento y los sectores de apoyo, que también es clave para nosotros”, afirmó.

De ser una empresa familiar a más de 60 puntos en el país: el logro de Viajes TDH

Tener más de 60 locales y estar presente en todas las regiones del territorio nacional es uno de los objetivos que se pusieron desde Viajes TDH. La firma, a cargo de Federico Maccio, se logró posicionar como marca a través de la expansión de sucursales en distintos lugares estratégicos y pretende alcanzar una meta final: estar en todas las provincias. O al menos así, lo confirmó Benjamín, hijo de Maccio y uno de los directores del equipo.

“Hoy tenemos unas 65 franquicias, entre las que están operativas y las que se están sumando, de las cuales abrimos aproximadamente unas 30 este año. Sin embargo, estamos en medio de un plan de expansión a nivel nacional, por lo tanto, nos pusimos como objetivo de fin de año alcanzar entre 70 y 75 puntos de atención a nivel nacional”, comentó Maccio (hijo). A su vez, confirmó la presencia de Viajes TDH en Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santa Fe, Entre Ríos, CABA, San Luis, Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego.

A pesar de tener fuerte presencia en todas las regiones, Viajes TDH se puso un objetivo aún más alto de cara al 2026. “Ahora tenemos como meta cubrir la totalidad del país. Asumo que vamos a estar en todas las provincias, más o menos, a mediados del año que viene”, destacó Maccio. Además, remarcó la gestión que se hace desde la organización al momento de que un franquiciado decide colocar un punto de venta en algún destino.

“En primera instancia se hace un primer contacto con el inversor. Luego, en caso de avanzar, empezamos a charlar nosotros por algunas pautas que tenemos establecidas. Hoy no le damos una franquicia nuestra a cualquier persona, sino que pasa por un pequeño proceso de evaluación. Tras esto, y tener todo acordado, realizamos el proceso de apertura, con capacitaciones, divididas en distintas etapas”, subrayó Maccio, quien destacó que el 92 % de los socios son personas que no vienen del área turística.

Por su parte, destacó lo positivo que tiene el modelo de colaboración para los dos sectores. “Tiene la posibilidad de entrar en un ramo que genera rentabilidades altas, en algunos casos a partir del cuarto o quinto mes, que es un sistema que ya está armado. Vender turismo no es algo difícil, pero sí es un paso a paso que se tiene que respetar muy bien para tener objetivos cumplidos", agregó. “Queremos ser la firma de franquiciantes de turismo más grande de Argentina”, cerró.

Almundo y su éxito con las franquicias

Consolidada como una de las más fuertes en este rubro, la compañía mantiene ese plan de expansión de cara a los próximos meses. Sin embargo, han destacado el trabajo realizado hasta aquí. “El desarrollo de los centros de distribución de Almundo ha sido sostenido y exitoso, gracias a su sólida reputación en el mercado y a su posicionamiento como referente dentro de la industria del turismo”, comentaron desde el equipo de Almundo.

“Hoy tiene operativos 180 puntos de venta en todo el país, más de 700 agentes conectados a su red y más de 4.5 millones de viajeros que utilizaron sus servicios. Los lugares elegidos forman parte de un plan estratégico que busca fortalecer la presencia de la marca en áreas con alto flujo de viajeros y potencial de consumo, aprovechando la conectividad y el desarrollo económico regional”, destacaron.

Incluso, valoraron la utilización de un formato que da beneficio y flexibilidad. “Incorporamos el formato Pop Up Store, ideal para zonas en desarrollo o ferias y eventos, permitiendo una presencia flexible y de bajo costo que amplía su cobertura en todo el territorio. Además, la marca cuenta con una plataforma consolidada, el respaldo tecnológico necesario y el apoyo de CVC Corp, lo que le da un marco de expansión estable y confiable”, resaltaron desde Almundo.

Al mismo tiempo, Juan Cruz Echeverría, gerente de franquicias de CVC Corp Argentina, valoró el trabajo realizado hasta el momento y lo que significa tener un desempeño exitoso en este esquema. “Nuestra experiencia de más de 10 años en el sistema de negocios de franquicias nos permite proporcionar a nuestros socios un apoyo incomparable en la industria, reduciendo la curva de aprendizaje inevitable de los primeros tiempos”, afirmó.

Y cerró: “Apostar por el formato de colaboración representa una estrategia de diversificación y expansión ágil que le permite aumentar su presencia nacional. Este sistema potencia el posicionamiento de marca, genera mayor cercanía con los clientes en distintas regiones y amplía su red de ventas con un modelo rentable y escalable”.