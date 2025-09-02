Durante los próximos meses, diferentes Asociaciones de Agencias de Viajes del país tendrán workshops con el objetivo de incentivar el interés y demanda entre empresarios. El Calafate fue el primero en darle inicio a las jornadas, de manera digital, y apuntado directamente apuntado al sector empresarial. En una jornada intensa, Gisella Martínez, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad turística, dialogó con Mensajero sobre los resultados obtenidos.

“Durante el acto inaugural tuvimos 242 agencias de viajes de Argentina, Chile, Brasil, Perú y Ecuador”, comentó Martínez sobre el primer workshop que tuvo la ciudad con esta modalidad. “Tuvimos una distancia considerable con el resto del país. Entonces, la iniciativa de hacerlo virtual fue para contarle a los asistentes toda la actualidad de nuestros productos, con todos las novedades que tuvimos”, afirmó.

A través de la plataforma El Calafate B2B (creada por la propia Asociación y que cumplió con la misma característica que contempló un Workshop presencial), estuvieron presente diferentes autoridades provinciales. A su vez, también asistieron empresas locales, en calidad de vendedores, en donde se destacaron alquileres de autos, alojamientos y agencias de la ciudad turística

"Tuvimos dos rondas de dos tandas de rondas de negocio, tanto por la mañana que por la tarde en donde se contabilizaron 203. También se hicieron capacitaciones del destino de El Calafate, con charlas y actualización de producto de varias empresas. Y como novedad también, se realizó una actualización de producto de la provincia de Santa Cruz, con Puerto Deseado como uno de los nuevos expositores”, subrayó Martínez.

Por último, destacó el trabajo -y apoyo- de diferentes entidades para hacer esto posible. “Estamos satisfechos por los resultados, ya que pudimos contar con mucho apoyo de todos de todas las entidades públicas. Poder seguir contando con ellos, en una sinergia que necesitamos para todo lo que fue la promoción, para nosotros fue fundamental”, cerró la presidenta de AAAVYT de El Calafate.