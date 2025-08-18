Calendario de workshops y ferias para lo que resta de 2025
Asociaciones y entidades del sector ya tienen todo agendado para los próximos meses. Entrá y anotá las fechas de los próximos eventos, así no te quedás afuera de ninguno.
El sector turístico en Argentina todavía le quedan seis meses de agenda completa. Relacionado puntualmente en el trade, las distintas regionales de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) ya fueron agendando sus fechas para sus respectivos workshops, dejando así, un calendario completo para los próximos meses.
Agenda de eventos del turismo argentino
En septiembre, habrá tres workshops importantes en una sola semana. El primero será en El Calafate, organizado por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (Aavyt), el próximo 2 de septiembre, mientras que el siguiente será en Tucumán, el 4 de ese mes, realizado por la Asociación Tucumana de Agencias de Viajes y Turismo (Atavyt). Por último, la agenda se completará con el workshop, hecho por la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT), en la ciudad de Salta.
Octubre será otro mes cargado para el sector, ya que habrá cuatro eventos. Por un lado, el 9 de octubre se realizará un workshop en la ciudad de Neuquén mientras que el 22 y 23 se harán dos eventos similares. En primer lugar, la Asociación Rosarina de Agentes de Viajes tendrá un evento en la ciudad mientras que al día siguiente, las regionales de Santa Fe y Entre Ríos harán lo mismo. Por último, la Asociación Cordobesa de Agentes de Viajes también hará lo suyo el 31 de octubre.
Por último, noviembre también tendrá actividad con tres eventos. El 1 de noviembre, se hará el 2do Mercado de Viajes en Córdoba. Por último, Faevyt cerrará con su convención de Empresarios Jóvenes de Turismo en la ciudad de Neuquén el próximo 19 y 20 de ese mes.
El uno por uno de los workshops del sector
Este será el cronograma de los eventos en todo el país:
Septiembre
- 2 de septiembre - Workshop Turístico
- Organiza: AAVYT El Calafate
- Lugar: El Calafate
- 4 de septiembre - Workshop Turístico
- Organiza: ATAVYT
- Lugar: Tucumán
- 5 de septiembre - Workshop Turístico
- Organiza: ASAT
- Lugar: Salta
Octubre
- 9 de octubre - Workshop Turístico
- Organiza: AAVYT NQN
- Lugar: Neuquén
- 22 de octubre - 74 Workshop
- Organiza: ARAV
- Lugar: Rosario
- 23 de octubre - 72 Workshop Turístico
- Organiza: ASEAVYT
- Lugar: Santa Fe y Entre Ríos
- 31 de octubre - Workshop Turístico
- Organiza: ACAV
- Lugar: Córdoba
Noviembre
- 1 de noviembre - 2do Mercado de Viajes
- Organiza: ACAV
- Lugar: Córdoba
- 19 de noviembre - ECTU
- Organiza: AVIABUE
- Lugar: CABA
- 19 y 20 de noviembre - Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo FAEVYT
- Lugar: Ciudad de Neuquén
Ferias Internacionales de turismo que no te podés perder
Además de los diferentes workshops que se realizarán en el país, las ferias también se harán presentes en toda la región. Aquí un repaso de todas las presentes en este segundo semestre:
- IBTM Américas: Uno de las ferias más importantes dentro del segmento MICE, se desarrollará en Ciudad de México entre el 20 al 21 de agosto en el Centro Citibanamex. Realizado desde el 2010, lo lleva a cabo la firma RX Global.
- Expolagos Patagonia: Destinado a impulsar el turismo binacional entre Chile y Argentina y con motivo de festejar su 11° edición, este 2025 se llevará a cabo en Aysen, Chile el próximo 1 y 2 de septiembre.
- WTE Miami 2025: Clave para los profesionales y con una fuerte ventana B2B para hacer networking, capacitaciones y negocios, se realizará en la ciudad del estado de Florida el 17 y 18 de septiembre. Será organizado por el Greater Miami Visitors & Conventions Bureau.
- Feria Internacional de Turismo 2025: En el predio de La Rural, una de las ferias más importantes de Latinoamérica, reunirá a diferentes sectores del turismo en un evento único, con Portugal siendo el país invitado para esta edición. Se desarrollará del 27 al 30 de septiembre.
- ABAV Expo 2025: Uno de los centros importantes para el turismo de Brasil, alrededor de 25 mil personas se reunirán en Río de Janeiro del 8 al 10 de octubre para mostrar y disfrutar de los principales productos que ofrece los operadores y agencias del destino. El evento se realizará en el Riocentro y es organizado por la Asociación Brasilera de Agentes de Viajes.
- TTG Rimini 2025: 8 al 10 de octubre. Considerada una de las ferias líderes de Italia para el turismo, se celebra en Rímini y reúne a operadores turísticos, profesionales del sector y empresas de todo el mundo.
- WTM Londres: Del 4 al 6 de noviembre, la capital inglesa será sede de una de las ferias donde profesionales del sector se reúnen para hacer negocios, establecer contactos y explorar las últimas tendencias del sector.
- Festuris 2025: La Feria Internacional de Gramado se hará del 6 al 9 de noviembre en Serra Park de Gramado. Siendo uno de los mayores eventos de América Latina en relación con el turismo de negocios, la 37° edición ofrecerá un abanico de ofertas y productos para todos los sectores de turismo.
- Panamá Travel Mart: A la espera de una fecha a confirmar, el objetivo será maximizar la promoción internacional del destino ante diferentes operadores. Se especializará en el negocio leisure como segmentos corporativos y MICE. El evento se llevará la firma de la Cámara Nacional de Turismo (Camtur) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), con el apoyo de la agencia de marketing turístico TM.