El sector turístico en Argentina todavía le quedan seis meses de agenda completa. Relacionado puntualmente en el trade, las distintas regionales de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) ya fueron agendando sus fechas para sus respectivos workshops, dejando así, un calendario completo para los próximos meses.

Agenda de eventos del turismo argentino

En septiembre, habrá tres workshops importantes en una sola semana. El primero será en El Calafate, organizado por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (Aavyt), el próximo 2 de septiembre, mientras que el siguiente será en Tucumán, el 4 de ese mes, realizado por la Asociación Tucumana de Agencias de Viajes y Turismo (Atavyt). Por último, la agenda se completará con el workshop, hecho por la Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT), en la ciudad de Salta.

Octubre será otro mes cargado para el sector, ya que habrá cuatro eventos. Por un lado, el 9 de octubre se realizará un workshop en la ciudad de Neuquén mientras que el 22 y 23 se harán dos eventos similares. En primer lugar, la Asociación Rosarina de Agentes de Viajes tendrá un evento en la ciudad mientras que al día siguiente, las regionales de Santa Fe y Entre Ríos harán lo mismo. Por último, la Asociación Cordobesa de Agentes de Viajes también hará lo suyo el 31 de octubre.

Por último, noviembre también tendrá actividad con tres eventos. El 1 de noviembre, se hará el 2do Mercado de Viajes en Córdoba. Por último, Faevyt cerrará con su convención de Empresarios Jóvenes de Turismo en la ciudad de Neuquén el próximo 19 y 20 de ese mes.

El uno por uno de los workshops del sector

Este será el cronograma de los eventos en todo el país:

Septiembre

2 de septiembre - Workshop Turístico Organiza: AAVYT El Calafate Lugar: El Calafate

4 de septiembre - Workshop Turístico Organiza: ATAVYT Lugar: Tucumán

5 de septiembre - Workshop Turístico Organiza: ASAT Lugar: Salta



Octubre

9 de octubre - Workshop Turístico Organiza: AAVYT NQN Lugar: Neuquén

22 de octubre - 74 Workshop Organiza: ARAV Lugar: Rosario

23 de octubre - 72 Workshop Turístico Organiza: ASEAVYT Lugar: Santa Fe y Entre Ríos

31 de octubre - Workshop Turístico Organiza: ACAV Lugar: Córdoba



Noviembre

1 de noviembre - 2do Mercado de Viajes Organiza: ACAV Lugar: Córdoba

19 de noviembre - ECTU Organiza: AVIABUE Lugar: CABA

19 y 20 de noviembre - Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo FAEVYT

Lugar: Ciudad de Neuquén

Ferias Internacionales de turismo que no te podés perder

Además de los diferentes workshops que se realizarán en el país, las ferias también se harán presentes en toda la región. Aquí un repaso de todas las presentes en este segundo semestre: