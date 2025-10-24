Universal Orlando Resort anunció una innovadora propuesta para quienes planean sus viajes a Orlando en 2026. Con el lanzamiento de los multi-day tickets, los visitantes podrán disfrutar de los parques temáticos más reconocidos del mundo con una flexibilidad sin precedentes.

La novedad más destacada es el All Parks Ticket, una opción que permite recorrer todos los parques del complejo, incluido el nuevo Universal Epic Universe, con acceso ilimitado durante 14 días consecutivos. Esta propuesta está pensada especialmente para el público internacional, en particular para los viajeros latinoamericanos que buscan aprovechar al máximo su estadía.

Más días, más parques y una experiencia sin límites

Los nuevos boletos multi-day de Universal Orlando Resort ofrecen entradas de 3 o 14 días con la posibilidad de acceder a los parques Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Universal Epic Universe, además de incluir opciones con el parque acuático Universal Volcano Bay.

Una de las principales ventajas es la modalidad park-to-park, que permite pasar de un parque a otro en el mismo día. De esta manera, el visitante puede diseñar su itinerario según sus tiempos, el clima o las atracciones que desee repetir.

El All Parks Ticket, disponible desde ahora para viajes en 2026, ofrece la experiencia más completa: acceso ilimitado durante dos semanas a los cuatro parques, con la libertad de entrar y salir tantas veces como se desee.

Universal Epic Universe: el nuevo parque temático que promete sorprender

El 2026 marcará un antes y un después en la historia del destino con la inauguración del Universal Epic Universe, un parque temático completamente nuevo que ampliará la oferta de entretenimiento de Orlando.

Epic Universe incluirá más de 50 experiencias únicas, entre atracciones, espectáculos, restaurantes y tiendas distribuidas en cinco mundos temáticos:

Celestial Park, el corazón del nuevo parque.

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, una expansión del universo mágico.

SUPER NINTENDO WORLD, inspirado en los videojuegos más icónicos de la marca japonesa.

How to Train Your Dragon – Isle of Berk, ideal para familias.

Dark Universe, dedicado a los clásicos monstruos del cine.

Con estas incorporaciones, Universal Orlando busca posicionarse como el destino de entretenimiento más innovador del mundo.

Opciones de boletos para cada tipo de viajero

A partir de hoy, los visitantes pueden asegurar sus entradas para 2026 y elegir entre las siguientes alternativas:

3-Day Tickets: acceso de tres días a Universal Studios Florida, Islands of Adventure y/o Universal Epic Universe.

3-Day Park-to-Park Ticket: permite cambiar de parque durante el mismo día, aprovechando al máximo cada jornada.

3-Day Park-to-Park + Volcano Bay: incluye los tres parques temáticos principales más el parque acuático.

All Parks Ticket (14 días): acceso consecutivo a los cuatro parques del complejo con libertad total de movimiento.

Una propuesta ideal para los viajeros argentinos y latinoamericanos

Gracias a su flexibilidad y variedad de experiencias, el All Parks Ticket se convierte en la mejor opción para quienes viajan desde América Latina. Permite disfrutar del destino sin apuro, adaptando el itinerario a cada necesidad y combinando adrenalina, descanso y diversión familiar.

Los boletos ya están disponibles en el sitio oficial www.universalorlando.com, donde también se puede encontrar más información sobre hoteles, promociones y experiencias exclusivas.

Con este lanzamiento, Universal Orlando Resort reafirma su liderazgo global en el turismo de entretenimiento, anticipando una temporada 2026 que promete ser la más emocionante de su historia.