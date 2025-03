Un adelanto de lo que será Epic Universe, el nuevo parque de Universal Orlando

Universal Orlando Resort está listo para hacer historia una vez más con la apertura de su tan esperado cuarto parque temático: Universal Epic Universe. Con una inauguración programada para el 22 de mayo de 2025, este nuevo parque promete llevar la experiencia de los visitantes a un nivel completamente nuevo, ofreciendo inmersión e innovación sin precedentes.

El corazón de Universal Epic Universe se compone de cinco mundos espectaculares, cada uno cuidadosamente diseñado para sumergir a los visitantes en aventuras extraordinarias que desafían la imaginación. Desde un emocionante parque celestial hasta un viaje épico al Ministerio de Magia, pasando por el vibrante SUPER NINTENDO WORLD y el mítico Isle of Berk, este parque promete cautivar a todas las generaciones. A continuación, te contamos todos los detalles sobre cada uno de estos fascinantes mundos.

Un portal hacia la aventura: Chronos y Celestial Park

El viaje a Universal Epic Universe comienza atravesando el impresionante portal de Chronos, una monumental estructura que marca el ingreso a un universo lleno de magia y emoción. Este ícono del parque da la bienvenida a los visitantes con una arquitectura futurista y un ambiente que invita a descubrir lo inesperado.

El primer mundo en recibir a los exploradores es Celestial Park, un espacio donde la adrenalina y la belleza cósmica se unen. Aquí podrás subir a bordo de un cometa en una montaña rusa que desafía la gravedad, disfrutar de una exquisita oferta gastronómica y adquirir recuerdos exclusivos en tiendas temáticas. Todo está diseñado para que sientas que has dejado atrás la realidad y entraste en una dimensión de maravillas.

The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic

El universo de Harry Potter se expande con la inauguración de The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic. Esta nueva área transporta a los visitantes desde un parque muggle en París hasta la enigmática Place Cachée de 1920, un distrito comercial escondido en el corazón del París mágico. Allí encontrarás desde restaurantes como el icónico Café L'air De La Sirène hasta tiendas llenas de hechicería como Les Galeries Mirifiques.

Una de las experiencias más emocionantes será presenciar el juicio de Dolores Umbridge en la atracción interactiva Harry Potter and the Battle at the Ministry. Además, el espectáculo en vivo Le Cirque Arcanus promete dejar a todos maravillados con su magia y misterio.

SUPER NINTENDO WORLD: El mundo gamer cobra vida

Si eres fanático de Nintendo, prepárate para adentrarte en el colorido y vibrante SUPER NINTENDO WORLD. Al atravesar la icónica tubería verde, te sumergirás en un escenario lleno de aventuras protagonizado por Mario, Luigi, la princesa Peach y otros personajes clásicos. Desde el monte Beanpole hasta áreas interactivas donde puedes recolectar monedas y enfrentarte a Bowser, este espacio garantiza diversión para grandes y chicos.

How to Train Your Dragon - Isle of Berk

El mágico mundo de Cómo entrenar a tu dragón también tiene su propio espacio en Universal Epic Universe. Isle of Berk transporta a los visitantes a un entorno vikingo lleno de aventuras. Con estatuas colosales y una imponente laguna, los fanáticos pueden volar junto a Chimuelo en Hiccup’s Wing Gliders o desafiar a otros visitantes en juegos acuáticos como Fyre Drill.

Además, la oportunidad de tomarse fotos con dragones icónicos hará las delicias de los fanáticos de la franquicia. Este espacio combina la épica aventura con la magia cinematográfica que caracteriza a Universal.



Dark Universe: El lado oscuro del parque

Para los amantes del terror y el misterio, Dark Universe ofrece una experiencia sombría y escalofriante. Ambientado en el tenebroso pueblo de Darkmoor, esta zona alberga criaturas icónicas como Drácula, el Hombre Lobo y el Monstruo de Frankenstein. El principal atractivo es Frankenstein Manor, donde la atracción Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment promete hacerte vivir momentos de verdadero terror mientras enfrentas a una horda de monstruos desatados.