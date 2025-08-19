El turismo en Tailandia viene teniendo números que llamaron la atención. Siendo un país muy visitado por el lado occidental, el gobierno de ese país alertó una merma en el ingreso de turistas internacionales en el último tiempo. Con el objetivo de revertir esta situación, se realizará una prueba con las criptomonedas, permitiendo que los viajeros no residente permitan cambiar sus activos digitales por baht tailandés, su moneda local.

Con un plazo de 18 meses y con una estricta supervisión oficial, el Ministerio de Finanzas de Tailandia detalló que el objetivo será que los turistas puedan cambiar moneda cripto a la moneda local, de una forma cómoda y segura para el pago de bienes y servicios en comercios y tiendas. Con el nombre de TouristDigiPay (sistema donde se llevará la transacción), se espera que el esquema se ponga en marcha para las próximas semanas.

"Esto se suma al panorama cambiante del sector, donde los turistas modernos están adoptando claramente comportamientos digitales, incluyendo el uso de la tecnología para la planificación de viajes, los pagos electrónicos y la creciente popularidad de los activos digitales", expresó el comunicado lanzado por Pichai Chunhavajira, viceprimer ministro y de finanzas estatal.

Con esta situación, desde el gobierno afirmaron que se buscará que los turistas puedan gastar con mucha facilidad, conduciendo a la modernización de la industria turística y generando mayores oportunidades para atraer la inversión extranjera a la región.

Los números negativos que registró Tailandia

El país del Sudeste Asiático recibió alrededor de 16,8 millones de turistas en el primer semestre de 2025, frente a los 17,7 millones del mismo período del año pasado, con una caída del 24% en turistas de Asia Oriental y un descenso del 34% en el número de visitantes de China, afirmó el think tank The World Tourism Institute en un informe del 10 de julio.

“La disminución del 5% del turismo en Tailandia en 2025 subraya la necesidad urgente de diversificación, reposicionamiento del mercado y experiencias mejoradas para los visitantes para competir en un panorama regional cambiante. La fuerte caída del turismo chino, considerado durante mucho tiempo un pilar fundamental de la economía turística tailandesa, y la creciente competencia de rivales regionales como Japón y Vietnam, son factores clave que impulsan esta recesión.”, señaló el informe.