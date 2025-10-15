Puebla será sede del Tianguis Turístico México 2027

El turismo mexicano ya tiene próxima cita confirmada: el Tianguis Turístico México 2027 se realizará en Puebla, una de las ciudades con mayor riqueza cultural y patrimonial del país. La decisión fue anunciada por la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, luego de un exhaustivo proceso de selección que evaluó propuestas de cinco estados.

Este anuncio marca un nuevo capítulo en la proyección internacional del destino poblano, que durante los próximos años se enfocará en fortalecer su infraestructura, conectividad y oferta turística para recibir a miles de visitantes, compradores y expositores de todo el mundo.

Un proceso de selección técnico y transparente

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que la convocatoria para definir la sede se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto. Las entidades interesadas tuvieron un plazo de 30 días naturales para presentar sus propuestas, que se recibieron hasta el 17 de septiembre.

Cinco estados participaron en el proceso: Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Veracruz. El Comité de Selección evaluó cada propuesta en base a criterios técnicos, logísticos y de sustentabilidad. Finalmente, la decisión fue unánime: Puebla obtuvo la máxima calificación gracias a la calidad de sus recintos, la conectividad aérea y terrestre, el respaldo institucional y la fortaleza de su plan turístico integral.

“Prepárense para recibir a 45 países”

Durante la presentación oficial, Josefina Rodríguez Zamora destacó el alcance del evento:

“Después de un análisis técnico, documentado y muy riguroso, llegamos a la conclusión unánime de que el ganador para el Tianguis Turístico 2027 será el estado de Puebla. Prepárense para recibir a los 32 estados y a más de 45 países que nos visitarán. Enhorabuena y muchas felicidades”.

El Tianguis Turístico México es la principal plataforma de negocios del sector en el país y una de las más importantes de América Latina. En cada edición, reúne a destinos, operadores, aerolíneas, cadenas hoteleras, agencias de viajes y compradores internacionales interesados en fortalecer la promoción del turismo mexicano.

Amplio respaldo institucional y empresarial

El anuncio contó con la presencia de autoridades y representantes del sector turístico nacional, entre ellos la subsecretaria de Turismo Nathalie Desplas Puel; el titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística Miguel Aguíñiga Rodríguez; y dirigentes de las principales cámaras empresariales del país, como Concanaco Servytur, CNET, CANIRAC, AMHM, ANCH, CANAERO, CANAPAT y AMAV.

Este acompañamiento reafirma el peso institucional del Tianguis Turístico y su rol estratégico como motor de desarrollo económico y generador de empleo.

Puebla, destino con proyección internacional

Con esta designación, Puebla refuerza su posición como epicentro del turismo cultural, gastronómico y de reuniones en México. Su oferta de recintos de calidad mundial, la amplia red hotelera y su conectividad con los principales mercados nacionales e internacionales serán claves para el éxito del Tianguis 2027.

El evento reunirá a los 32 estados del país y más de 45 naciones, consolidando a Puebla como anfitriona de uno de los encuentros más relevantes del calendario turístico global.

Con esta nueva sede, el Tianguis Turístico México 2027 promete ser un escaparate de innovación, alianzas y promoción internacional, reafirmando el liderazgo del país en la industria de viajes de América Latina.