El fuerte flujo de argentinos al exterior continúa siendo un tema a considerar. A falta de pocos meses para la temporada de verano, el Poder Ejecutivo viene sosteniendo una línea de trabajo para mejorar las cifras del turismo receptivo e incentivar la actividad local. Sin embargo, no viene siendo sencillo. Y ante esa salida de viajeros a distintos lugares, Paraguay se consolida como una alternativa especial para el mercado argentino.

Son varios los motivos por los que el viajero ha decidido poner a esta nación vecina en un lugar de preferencia. Por un lado, una divisa consolidada, en donde la brecha cambiaria entre ambos países estimuló uno de sus principales segmentos: las compras. A esto se suma el crecimiento en eventos deportivos y culturales, y un fuerte posicionamiento en el rubro de reuniones.

Los datos estadísticos hablan por sí solos. Basado en la información proporcionada por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) de Paraguay, los turistas argentinos representan la inmensa mayoría del flujo receptivo, tanto en 2024 como en el primer semestre de 2025. El año pasado, Paraguay recibió un total de 809.883 pasajeros provenientes de Argentina, una cifra destacada teniendo en cuenta que el total de arribos fue de 1.061.338.

El primer semestre de 2025 mostró un crecimiento significativo de visitantes argentinos a Paraguay con 551.626 turistas contabilizados. De acuerdo con las autoridades, el gran caudal contribuyó a que el total de llegadas internacionales alcanzaron los 717.088, lo que supuso un aumento del 51,5 % en relación con el mismo período de 2024, cuando la cifra fue de 473.228 turistas.

No obstante, detrás de las cifras que mostró la Senatur, hay una labor realizada para alcanzar este incremento y que apunta a consolidar a Paraguay dentro de la región. Para eso, Mensajero conversó con Javier Ramírez, director general de Gestión Turística del Senatur, quien detalló los motivos por los que los niveles de visitantes argentinos se incrementaron de forma considerable en los últimos 12 meses.

“Por un lado, se atribuye a factores económicos, que hace que sea sumamente beneficioso venir a realizar compras en Paraguay. Los costos que el país tiene en relación con las tasas impositivas y la inflación, es menor que en Argentina. Paraguay como un destino de compras, y con el tipo cambiario y las fluctuaciones que hubo en Argentina en relación a su moneda, genera que los viajeros estén visitando de forma masiva Encarnación, Ciudad del Este y Asunción”, afirmó Ramírez.

En cuanto a los segmentos, Ramírez detalló los tipos de viajes que más se destacaron en Paraguay en este último tiempo. “El turismo de reuniones ha crecido mucho en el país, con eventos deportivos y conciertos musicales. Sabemos que todos los viajeros que están en el Litoral o Norte argentino vienen a conciertos a Paraguay y consumen mucho lo que es la ciudad de Asunción. También se destacó el turismo de compras en donde la diferencia abismal que hay en relación a los precios es la razón de este auge”, expresó.

Incluso, detalló un nuevo segmento que se viene posicionando en el mercado local. “El turismo naturaleza es otro de los que ha crecido y que le gusta mucho al turista argentino. Durante la temporada de verano, sobre todo, vienen a recorrer los parques nacionales. Además, muchos argentinos también cruzan y disfrutan de las playas que tiene Encarnación, que es otro de los atractivos que tenemos. Y ahora que se viene la temporada de verano, con fechas como Carnaval y demás, esperamos tener buena afluencia en este punto”, puntualizó.

La estadía del turista en Paraguay también ejemplifica los niveles registrados desde la Senatur. Con esto, Ramírez puntualizó la diferencia que existe entre distintos destinos del país. “Tenemos ambas situaciones. Por un lado, el que visita Asunción se queda más días. Sin embargo, el turista que pasa por Ciudad del Este, generalmente, se queda una noche o se vuelve durante el día ya que está en zona fronteriza y de mucho movimiento. No obstante, hemos notado que hubo un crecimiento en pernoctes en comparación a 2024”, subrayó.

Y pensando en la temporada de verano que se aproxima, el trabajo en el exterior y su apuesta a la promoción turística es fundamental para seguir consolidando a Paraguay como destino. “Estuvimos realizando varias acciones de promociones. Recientemente, estuvimos en la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde la delegación paraguaya fue muy importante, la que fueron operadores, hoteleros y otro tipo de servicios. Entonces, estuvimos haciendo visiones comerciales en Buenos Aires, en Córdoba, en Salta, promoviendo también la conectividad con los vuelos directos que tenemos en esas zonas”, afirmó.

Como destinos a posicionar, el director de la Gestión Turística hizo énfasis en atractivos que se busca promover para esta temporada. “Tanto alrededor de Asunción, ciudades como San Bernardino, Itapúa, donde está la Playa de Encarnación, Alto Paraná, son lugares que buscamos que se consoliden, no solamente como centro de compras. Las regiones turísticas que tiene en el entorno de fronteras siempre albergan a muchos argentinos. Estamos preparando todo para una temporada de verano con mucha expectativa”, comentó.

La conectividad aérea, otro punto destacado

El flujo de visitantes a Paraguay por vías de acceso es un eje considerable dentro de los niveles que tomó la entidad de turismo. En 2024, las vías de acceso terrestres registraron un total de 879.398 turistas , lo que representa la ruta de llegada predominante. Le siguieron en importancia los arribos por vía aérea, con 128.697 turistas , y finalmente por vía fluvial, con 53.243 turistas.

Durante el primer semestre de 2025, estas vías de acceso continuaron mostrando la hegemonía del ingreso terrestre, reflejando la cercanía geográfica con Argentina y Brasil. En este período, 622.332 turistas internacionales ingresaron a Paraguay por la vía terrestre, manteniendo esta modalidad como la principal ruta de entrada al país.

La vía aérea fue la segunda más utilizada, con 72.571 llegadas , seguida por la vía fluvial, que contabilizó 22.185 turistas. Esta distribución se alinea con el fuerte aumento general del flujo receptivo (+51,5%), indicando que el crecimiento se vehiculizó principalmente a través de las fronteras terrestres.

Sin embargo, y a pesar del predominio terrestre, la conectividad aérea en Paraguay sigue creciendo. Paranair es un claro ejemplo de esto, en donde en el último año, ha expandido su marca en Argentina, con salidas desde Buenos Aires, Córdoba, Salta y Jujuy. Martín Rossani, Country Manager de la compañía aérea, dialogó con Mensajero y destacó el desempeño de la empresa en estos meses.

“Nosotros tenemos, al día de hoy, dos vuelos diarios entre Buenos Aires y Asunción. Volamos por la mañana y por la tarde desde Buenos Aires. Después tenemos cuatro vuelos semanales desde Córdoba: Lunes, miércoles, viernes y domingos. Y después tenemos dos vuelos por semana, jueves y domingos, desde Jujuy, y dos vuelos por semana, miércoles y sábados, desde Salta”, expresó.

A su vez, dejó algunos números en relación con la cantidad de pasajeros transportados de los destinos argentinos hacia la capital paraguaya. “Estamos hablando de unos 25.000 pasajeros por año. Operamos con aviones Bombardier CRJ200, que son aviones con una capacidad de 50 pasajeros. La verdad que la ocupación a lo largo del año es buena. En cuanto a las rutas, la más consolidada es Buenos Aires/Asunción”, afirmó.

Y siguió: “Argentina es uno de los principales mercados de la compañía. En cuanto a los pasajeros, el segmento corporativo es el más fuerte. Además, trabajamos mucho con el deportivo. Al estar la sede de la CONMEBOL, hay muchos eventos, no solo de fútbol de mayores, sino que hay mucho fustal, fútbol femenino, juvenil, que se hace mucho en Paraguay. Y eso, nos rinde”, subrayó.

“Córdoba es bastante similar a Buenos Aires. Los que varían un poco son Salta y Jujuy, donde hay una mezcla. El 95 % de los turistas paraguayos que va de Asunción a Salta y Jujuy es turístico. Y por el otro, tenemos muchos inversionistas argentinos del Norte, que han invertido en Paraguay. Entonces, contemplamos mucho este tipo de viajes en esos dos destinos”, cerró.

Las plazas hoteleras, otro de los puntos en crecimiento en Paraguay

En materia de inversión, la situación hotelera del país guaraní también presentó mejoras. Josefina Otero, presidenta de Asociación Industrial Hotelera de Paraguay, fue otra de las que habló con Mensajero y destacó los trabajos que se fueron haciendo para fortalecer el rubro, en donde hoteles de alta categoría, presentaron avances de infraestructura. “Paraguay está en un momento que está teniendo muy buen nivel de ocupación, sobre todo en Asunción”, afirmó.

"Paraguay, por un tema cambiario y demás, se convirtió en un destino muy atractivo de precios y también hay mucho clima de negocios. Entonces, están viniendo tanto por turismo de compras como también en búsqueda de hacer inversiones o negocios o de instalar alguna franquicia de empresa o de ver desembarcar algún proyecto acá. Entonces la combinación de estos hace que estemos viendo bastante movimiento en la plaza.", subrayó.

A su vez, la presidenta de la AIHPY valoró que durante 2025, el interés por las inversiones también creció. “Es un año que se han abierto nuevas propiedades. A mí me tocó abrir ahora en los últimos meses dos hoteles nuevos, uno en Asunción y otro en Encarnación. También se abrió el Hilton, se remodeló el Sheraton. Hay proyectos de hoteles para los próximos años y también hay mucho interés en la inversión hotelera”, comentó.

Por su parte, también destacó un alza en materia de estadía promedio. “La estadía promedio siempre estuvo entre dos a tres noches, más o menos. Esa es la estadía promedio. Con ese tiempo ya podés, en Asunción, manejarte bien, tener algunas reuniones, recorrer, hacer compras. Ese es el que suelen quedarse. Y, bueno, hay movimientos. El que es corporativo es más días de semana, suelen viajar entre lunes o martes y regresar los jueves”.

A su vez, valoró que el periodo de días también suele extenderse para aquellos que buscan residir en el país. "Después vemos que por ahí hay creciendo algunas largas estadías de gente que viene, no sé si es tan específico para Argentina, pero sí también hay mucho movimiento de extranjeros europeos y de Norteamérica que están evaluando Paraguay como un destino interesante para residir, porque no hay presión fiscal”, cerró.