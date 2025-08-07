El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon; y el ministro de Conservación, Tama Potaka, anunciaron que el gobierno cobrará una tasa extra a los extranjeros que visiten algunos de los espacios protegidos más populares del país. De acuerdo con lo que explicaron, esta aplicación apunta a contribuir a la preservación del entorno local. 

La medida entrará en vigor a partir de 2027 y los viajeros deberán pagar entre 20 y 40 dólares nozelandeses. Entre los destinos que probablemente aplicarán esta tarifa figuran Cathedral Cove/Te Whanganui-a-Hei, Tongariro Crossing, Milford Track y Aoraki/Mount Cook, según informó The Guardian.

Nueva Zelanda cobrará a extranjeros: ¿de qué se trata?
Cortesía del organismo de Turismo de Nueva Zelanda

En estos sitioss, los extranjeros suelen representar el 80% de los visitantes, según Luxon. Además, el primer ministro aclaró que los neozelandeses no tendrán que pagar para acceder a los espacios naturales protegidos. "Es nuestro patrimonio colectivo y los kiwis no deberían tener que pagar para verlo", resaltó al respecto.

Como en cualquier destino, la iniciativa generó debate sobre el equilibro entre la promoción del turismo y la protección del patrimonio natural. Sin embargo, el ministro de Conservación explicó que la recaudación anual estimada podría alcanzar los 62 millones de dólares neozelandeses. 

Nueva Zelanda cobrará a extranjeros: ¿de qué se trata?
Cortesía del organismo de Turismo de Nueva Zelanda

Potaka aseguró que estos fondos se destinarán a la inversión y el mantenimiento de los sitios que constituyen al sector turístico del país. El gobierno sostiene que la iniciativa permitirá fortalecer la infraestructura y los servicios en las áreas más visitadas, y busca responder al creciente flujo de visitantes internacionales.