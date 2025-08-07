Nueva Zelanda cobrará a extranjeros: ¿de qué se trata?

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon; y el ministro de Conservación, Tama Potaka, anunciaron que el gobierno cobrará una tasa extra a los extranjeros que visiten algunos de los espacios protegidos más populares del país. De acuerdo con lo que explicaron, esta aplicación apunta a contribuir a la preservación del entorno local.

La medida entrará en vigor a partir de 2027 y los viajeros deberán pagar entre 20 y 40 dólares nozelandeses. Entre los destinos que probablemente aplicarán esta tarifa figuran Cathedral Cove/Te Whanganui-a-Hei, Tongariro Crossing, Milford Track y Aoraki/Mount Cook, según informó The Guardian.

En estos sitioss, los extranjeros suelen representar el 80% de los visitantes, según Luxon. Además, el primer ministro aclaró que los neozelandeses no tendrán que pagar para acceder a los espacios naturales protegidos. "Es nuestro patrimonio colectivo y los kiwis no deberían tener que pagar para verlo", resaltó al respecto.

Como en cualquier destino, la iniciativa generó debate sobre el equilibro entre la promoción del turismo y la protección del patrimonio natural. Sin embargo, el ministro de Conservación explicó que la recaudación anual estimada podría alcanzar los 62 millones de dólares neozelandeses.

Potaka aseguró que estos fondos se destinarán a la inversión y el mantenimiento de los sitios que constituyen al sector turístico del país. El gobierno sostiene que la iniciativa permitirá fortalecer la infraestructura y los servicios en las áreas más visitadas, y busca responder al creciente flujo de visitantes internacionales.