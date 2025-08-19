La asamblea municipal de Kioto, una de las ciudades más visitadas de Japón, aprobó un aumento de su impuesto a las pernoctaciones hoteleras que multiplica por diez el tributo máximo actual. La medida tiene su sanción luego del fuerte aumento del volumen del turismo en el destino.

Con esta decisión, se introdujo un sistema impositivo de varios niveles, modificando el vigente establecido en 2018, que ponía un límite de 1000 yenes por noche. Ahora, a partir del 1 de marzo de 2026, subirá la tarifa máxima a 10.000 yenes, con el objetivo de incrementar los fondos locales para implementar medidas contra el sobreturismo y otros fines.

En la actualidad, los visitantes pagan 200 yenes (1,22 euros) por estancias que cuesten menos de 20.000 (122,63 euros) por persona y noche; 500 yenes (3,06 euros) por las que oscilan entre los 20.000 y 49.999 yenes (122,63 y 306,56 euros), y 1.000 yenes (6,13 euros) por pernoctaciones de 50.000 yenes (306,56 euros) o más por noche.

El nuevo sistema que se proponen implementar dividirá las tasas a pagar en cinco niveles: el mínimo continuará siendo de 200 yenes (1,22 euros), pero ahora para pernoctaciones con un coste de hasta 6.000 (36,78 euros), y se introducirán más cantidades, hasta un máximo de 10.000 yenes (61,31 euros) cuando el coste de la noche sea superior a 100.000 (613,16 euros).

Este impuesto será el más alto entre los once municipios que han adoptado este tipo de medidas en los últimos tiempos para afrontar el sobreturismo que experimenta el país, según el Ministerio del Interior y Comunicaciones. A su vez, esperan recaudar al menos 10.000 millones de yenes (más de 61 millones de euros) con el nuevo sistema, casi el doble de los 5.200 millones de yenes (casi 32 millones de euros) de 2023, año en el que registró más de 8 millones de pernoctaciones, según los datos disponibles más recientes de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO).

La propuesta de Tokio para no convertirse en Barcelona o Venecia

Con un significativo impacto, los vuelos internacionales hacia Japón marcaron un récord en la primera mitad del año, con 21,5M de turistas, un 21% más que en 2024. La mayoría de los pasajeros internacionales recorren Tokio, Kioto y el monte fuji.

Es por esto, que para generar una mayoría distribución de los viajeros, Japan Airlines ahora ofrece vuelos domésticos gratuitos a ciertos visitantes para que recorran destinos no tan conocidos como Sapporo, Okinawa o Hakuba.

A esta propuesta solo pueden acceder pasajeros de Estados Unidos, Canadá, China, India o Australia, siempre que hayan reservado previamente su vuelo internacional de ida y vuelta. Además, quienes permanezcan más de 24 horas en la ciudad de llegada deberán pagar una tasa de 100 dólares, medida que busca desincentivar estancias largas en Tokio u Osaka.