Los Cabos: el paraíso mexicano que busca conquistar Sudamérica

En México se encuentra un gran atractivo turístico: Los Cabos. Este paraíso desembarca oficialmente en Argentina, Chile y Uruguay para conquistar el corazón de los viajeros. El destino apuesta a estos mercados a través de la mejora de la conectividad y el contagio del relax local.

Reconocido por su mezcla de lujo, naturaleza y cultura, Los Cabos capturó la atención internacional. The New York Times lo incluyó en la prestigiosa lista de los “52 Lugares para Visitar en 2025”, sumando otro galardón a más de 30 premios internacionales que celebran su liderazgo en la industria turística: entre ellos Travel Weekly Readers’ Choice Awards, Virtuoso Travel Awards, Global Traveler Leisure Lifestyle Awards, Travvy Awards, Davey Awards y Travel + Leisure.

“Estamos muy felices de abrir las puertas de Los Cabos a Sudamérica. Queremos invitar a los viajeros del Cono Sur a descubrir un destino único, que combina mar, desierto y montaña con cultura, gastronomía, aventura y bienestar. Estamos convencidos de que será una experiencia inolvidable”, afirmó Rodrigo Esponda Cascajares, director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

Cómo llegar a Los Cabos

La expansión de la conectividad aérea se fortalece con el nuevo vuelo de Copa Airlines, que conecta directamente Los Cabos con Panamá y opera tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados.

Esta ruta abre la puerta a un mayor flujo de viajeros provenientes de toda América del Sur y complementa las conexiones ya existentes de Aeroméxico vía Ciudad de México, así como las múltiples alternativas disponibles a través de Estados Unidos.

Los principales atractivos del paraíso mexicano

Ubicado en el extremo sur de la península de Baja California, donde el océano Pacífico se une con el Mar de Cortés, Los Cabos ofrece 360 días de sol al año y una variedad de experiencias que lo convierten en un destino único:

- El Arco de Cabo San Lucas, punto de encuentro entre el Mar de Cortés y el Océano Pacífico, un ícono natural y postal obligada.

- Avistamiento de ballenas, entre el diciembre y abril, una de las experiencias más emocionantes del mundo.

- Gastronomía de clase mundial, con chefs reconocidos internacionalmente y una oferta creciente de cocina de mar y productos locales. Desde la llegada de la Guía MICHELIN a México en 2024, 21 restaurantes de Los Cabos han sido recomendados en la misma, incluyendo “Cocina de Autor” que fue galardonado con una estrella. Asimismo, Flora’s Field Kitchen y Acre, fueron destacados con una estrella verde por su compromiso con la sustentabilidad.

- Golf y Wellness de lujo, con resorts y spas de alto nivel que hacen de Los Cabos un destino ideal para el descanso y el bienestar.

- Aventura sin límites, desde el buceo en Cabo Pulmo, reconocido como el Acuario del Mundo por Jacques Cousteau por albergar una extraordinaria diversidad de especies marinas, hasta el snorkel, la pesca deportiva y las actividades en el desierto.