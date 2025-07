El impuesto al IVA no es un tema que solamente se debate en Argentina, sino que en otras partes del mundo, la situación es similar. En Europa, por ejemplo, es uno de estos casos. La Comisión Europa en España lanzó un comunicado en la que se buscará hacer cambios en este impuesto con el objetivo de modernizar las normas establecidas para provocar competitividad dentro del mercado.

A raíz de esto, el organismo presentó un comunicado en donde se esclareció el tema y dejó en claro los puntos claves al que apuntarían estas modificaciones. Por un lado, instalar un IVA exclusivamente para los agentes de viajes, mientras que el otro, estará dirigido al transporte de pasajeros. Sin embargo, cada uno presenta argumentos diferentes para su futura implementación. O al menos así lo marcó el comunicado lanzado en estas horas.

“El régimen especial del IVA para las agencias de viajes, cuyas normas fiscales actuales se basan en su margen y localización, genera lugar a incoherencias y a ventajas injustas para los operadores no pertenecientes a la UE. El segundo ámbito son las normas del IVA para el transporte de pasajeros, en las que los impuestos se calculan en función de la distancia recorrida dentro de la UE. Esto supone una carga para los pequeños operadores y crea desigualdades entre los modos de transporte”, expresó el documento.

"Actualizar las normas del IVA es esencial para garantizar una competencia justa, reducir la burocracia y alinear los impuestos con los objetivos digitales y de sostenibilidad", defiende el Ejecutivo comunitario, para quien el sector de los viajes y el turismo es "crucial" puesto que representa aproximadamente el 10% del PIB del bloque y emplea a "millones de ciudadanos", sobre todo en pymes", completó el comunicado.

12 semanas de espera para saber la opinión sobre este tema

Para saber cuál es la opinión, la Comisión Europea abrió una consulta popular para que todos aquellos interesados (empresas, gobiernos y ciudadanos) puedan dar una opinión sobre esta situación. Según expresó el comunicado, la consulta durará alrededor de 12 semanas, a través de la plataforma Have Your Say (Digamos lo que Piensa) en la que también se prevé debates adicionales, reuniones con representantes y grupos empresariales.