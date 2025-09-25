Experiencia exclusiva en el otoño más colorido de Estados Unidos

El Rockefeller Center se consolida como el epicentro de la temporada otoñal en Nueva York. Desde propuestas exclusivas de moda, deporte y arte, hasta experiencias sensoriales que transforman cada visita en un recuerdo inolvidable, este ícono de Manhattan ofrece un abanico de actividades que marcan tendencia.

Entre las grandes novedades se destaca el Sunset VIP Pass en Top of the Rock, una propuesta diseñada para disfrutar de la ciudad durante la hora dorada. La experiencia incluye acceso prioritario sin colas, recorrido por las tres terrazas, ascenso en SKYLIFT, una vivencia privada en la famosa Beam, brindis con espumante y sorpresas pensadas para quienes buscan un atardecer distinto sobre el skyline.

El deporte también se hace presente con la 45ª Ryder Cup Live Fan Experience, que se celebra del 25 al 28 de septiembre. Por primera vez en Nueva York, la PGA of America acerca a los fanáticos del golf una propuesta inmersiva en pleno Rockefeller Center. Los visitantes pueden participar en simuladores, actividades en vivo y hasta fotografiarse con la icónica copa suspendida sobre el horizonte, además de acceder a merchandising exclusivo en la tienda del piso 67.

El otoño se saborea cada miércoles en el GrowNYC Greenmarket, que estará vigente hasta el 29 de octubre. Este mercado al aire libre reúne productores locales con frutas, verduras frescas, panificados, vinos artesanales, quesos, chutneys y flores vibrantes que reflejan la esencia de la temporada de cosecha.

Con su combinación de cultura, entretenimiento y sabor, el Rockefeller Center se confirma como el escenario definitivo para experimentar lo mejor del otoño en Manhattan.