En España, los estadios cambian el juego en el turismo de reuniones

España, reconocida por su tradición deportiva y su infraestructura de primer nivel, está marcando tendencia al transformar sus estadios de fútbol en sedes multifuncionales para el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions). Lo que antes era terreno exclusivo para el deporte, ahora se convierte en un escaparate ideal para congresos, presentaciones de producto, eventos corporativos y celebraciones sociales.

Esta reinvención no solo aprovecha las ventajas técnicas de los recintos —grandes superficies, conectividad, equipamiento audiovisual y accesibilidad— sino que también les otorga un valor añadido: el atractivo de escenarios icónicos que combinan historia, arquitectura y experiencias personalizadas para cada evento.

Qué estadios españoles son ideales para el MICE

Sevilla: La Cartuja y Sánchez-Pizjuán, dos referentes del sur

En Andalucía, el Estadio de La Cartuja de Sevilla se consolida como uno de los espacios más versátiles del país. Con una capacidad de 57.600 espectadores, es el segundo mayor de la región y el quinto de España. Ofrece más de 25.000 m² de áreas adaptables, hotel integrado, clínica y salas equipadas con tecnología de última generación.

Por su parte, el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, hogar del Sevilla FC, también apuesta fuerte por el turismo MICE. Además de zonas como el antepalco y el Balcón Sevilla FC para recepciones y reuniones, incorpora experiencias complementarias como visitas guiadas y actividades de teambuilding en la ciudad deportiva del club.

Madrid: el Bernabéu como icono de experiencias premium

El renovado Estadio Santiago Bernabéu, uno de los más emblemáticos del mundo, amplía su propuesta con espacios para eventos sobre el terreno de juego y zonas exclusivas como el SkyBar Bernabéu. Ubicado en la pasarela panorámica Skywalk, este palco VIP para 200 personas combina vistas privilegiadas al campo y a la ciudad con un diseño vanguardista. También cuenta con la Sala de Prensa y el Palco de Honor como opciones para reuniones y presentaciones de alto nivel.

Valencia: historia y accesibilidad en Mestalla

Mestalla, estadio del Valencia CF y el más antiguo de la Primera División, combina la autenticidad de su historia centenaria con espacios interiores y exteriores para eventos. Entre ellos destacan la Sala 1923 y el césped del campo, en pleno corazón de Valencia, con fácil acceso y un entorno urbano que potencia el valor de cualquier encuentro corporativo.

Palma de Mallorca: Son Moix, versatilidad insular

En las Islas Baleares, el Estadio de Son Moix ofrece una propuesta integral para eventos empresariales y sociales. Con capacidad para más de 23.000 personas, dispone de áreas de hospitality, salas de reuniones y espacios al aire libre. Su conectividad y los servicios logísticos profesionales lo posicionan como una opción estratégica en el Mediterráneo.

País Vasco: innovación y gastronomía como aliados

El norte de España también suma estadios a la tendencia. En Bilbao, el Estadio de San Mamés, famoso por su arquitectura, integra zonas VIP y salas para congresos con un entorno urbano de gran atractivo. En San Sebastián, el Reale Arena de la Real Sociedad combina sostenibilidad, hasta 30 espacios para reuniones y una propuesta gastronómica propia que eleva la experiencia MICE.

La conversión de estadios en sedes para eventos refleja la capacidad de España para innovar en el turismo de reuniones, ofreciendo espacios singulares que integran tecnología, comodidad y experiencias memorables. Para los organizadores, estos recintos representan una oportunidad única de unir la emoción del deporte con la eficacia del mundo corporativo.