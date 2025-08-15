El miedo vuelve a Seaworld Orlando con sus propuestas para Halloween

El espeluznante Halloween de SeaWorld Orlando, Howl-O-Scream, regresa en su quinta edición, ofreciendo una experiencia aún más intensa e inmersiva. El evento de este año tendrá lugar en noches seleccionadas entre el 5 de septiembre y el 1.° de noviembre, y contará con cinco casas embrujadas (incluyendo tres completamente nuevas), seis zonas de susto (con cuatro nuevos temas), cinco bares temáticos y dos espectáculos en vivo, uno de ellos totalmente inédito.

Howl-O-Scream 2025 de SeaWorld desafía a los visitantes a enfrentarse a una aventura de pesadilla, donde el miedo cobra vida en cada rincón. Desde calles siniestras hasta creaciones malditas, nuevos horrores esperan a los valientes que se atrevan a entrar.

Entre las novedades de 2025 se encuentra la nueva casa embrujada The Collector's Curse, donde una figura sombría conocida como El Coleccionista atrae a los visitantes con artefactos raros y reliquias antiguas. Pero este anticuario oculta un secreto siniestro que te llevará a un inframundo de creaciones malditas y mutaciones monstruosas.

En la nueva casa Widow’s Nest, los participantes ingresarán a un orfanato en ruinas, cubierto de telarañas y oscuros secretos. Pero cuidado, la Viuda Negra se esconde entre los escombros de su santuario, enloquecida por el dolor y la obsesión, tejiendo sus creaciones con seda y cosiendo una red que atrapa a todos los que se atreven a entrar. Por su parte, “The Rave Yard” es la nueva casa que simula un cementerio olvidado, con una fiesta rave subterránea donde los graves resuenan entre las lápidas y los mausoleos brillan con luces neón.

Pronto se revelarán más novedades, incluyendo nuevas zonas de susto, bares y un espectáculo en vivo completamente nuevo. Entre los favoritos del público que regresan este año están la casa embrujada "Farm 51", las zonas de susto "Blood Light District" y "Cannibal Harbor", además de los bares temáticos "Tormented" y "Carnevil Curiosities". El animado espectáculo "Monster Stomp" también vuelve para otra escalofriante temporada.

Para quienes buscan adrenalina, además de sustos, las legendarias atracciones de SeaWorld — Mako, Infinity Falls, Ice Breaker y Pipeline — estarán abiertas durante toda la noche, ofreciendo experiencias electrizantes bajo el velo de la oscuridad.