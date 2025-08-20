Desde 2027, Europa tendrá un tren nocturno más barato que un vuelo

Viajar en tren por Europa siempre ha significado mucho más que trasladarse de un punto a otro. La experiencia de mirar por la ventana, cenar en movimiento o dormir al ritmo del recorrido es parte de un estilo de viaje que combina romanticismo y practicidad. En los últimos años, este formato parecía haber quedado relegado frente al avión, pero una nueva propuesta busca devolverle protagonismo al ferrocarril nocturno.

La empresa emergente Nox, con sede en Berlín, anunció un ambicioso plan que podría cambiar la manera de moverse por Europa. A partir de 2027, la compañía pondrá en marcha un servicio de trenes nocturnos con cabinas privadas a precios accesibles. Su objetivo para 2035 es conectar más de 100 ciudades clave del continente, entre ellas París, Barcelona, Varsovia, Ámsterdam y Roma.

Un tren nocturno pensado para la privacidad

Uno de los principales problemas de los trenes nocturnos actuales es que los pasajeros deben elegir entre compartir camarote con desconocidos o pagar tarifas elevadas por cabinas privadas que suelen agotarse rápidamente. Nox busca resolver esta limitación al ofrecer compartimentos 100 % privados, con la intención de garantizar comodidad, intimidad y descanso.

El diseño contempla tres modalidades:

Loft individual: pensado para un viajero.

Loft doble: con cama matrimonial.

Versión twin: dos camas de fácil acceso que se transforman en asientos.

Todas las cabinas medirán dos metros de largo, tendrán espacio para equipaje y, en algunas versiones, contarán con ventanales panorámicos para disfrutar del paisaje nocturno.

Precios que compiten con las aerolíneas low cost

La estrategia de Nox apunta directamente al mercado de los vuelos económicos en trayectos cortos por Europa. Las tarifas arrancarán en 79 euros para las habitaciones individuales y 149 euros para las dobles, un precio que busca rivalizar con los billetes de aerolíneas low cost, con la ventaja añadida de ahorrar una noche de hotel.

Este enfoque convierte al tren en una opción atractiva tanto para turistas como para profesionales que buscan optimizar tiempo y costos durante sus viajes.

Servicios adicionales para una experiencia completa

Además de la privacidad, Nox apuesta por un abanico de servicios diseñados para todo tipo de pasajeros. Los trenes contarán con:

Servicio de comidas y bebidas.

Espacio adaptado para bicicletas.

Vagones accesibles para personas con movilidad reducida.

Con esta propuesta, la compañía busca atraer a un público diverso, desde viajeros de placer hasta ejecutivos que necesitan trabajar o descansar durante la noche.

Una alternativa sustentable y eficiente

El diseño modular de las cabinas permitirá transportar más pasajeros que los trenes nocturnos tradicionales, lo que ayuda a reducir costos y a ofrecer mayor disponibilidad en épocas de alta demanda. Al mismo tiempo, el proyecto apunta a minimizar la huella ecológica, un factor cada vez más valorado por los europeos al momento de elegir cómo desplazarse.

De concretarse, tal como está planteado, este nuevo servicio ferroviario promete no solo recuperar el encanto del tren nocturno, sino también consolidarse como una alternativa real, económica y sostenible frente al avión en los viajes por Europa.