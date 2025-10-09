De Roma a Malta: sede confirmada para la Cumbre Global del WTTC 2026

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) confirmó que su 26ª Cumbre Global se celebrará en La Valeta, Malta, en 2026, consolidando al país mediterráneo como un punto neurálgico del turismo internacional. El anuncio fue realizado durante la clausura de la edición 2025 en Roma, donde miles de representantes del sector se reunieron para analizar las tendencias que marcarán el futuro de la industria.

Con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Turismo, la Autoridad de Turismo de Malta y el Gobierno maltés, el encuentro reunirá a figuras de primer nivel de los sectores público y privado para abordar los desafíos globales del turismo, con énfasis en la sostenibilidad, la innovación y la resiliencia como pilares de desarrollo.

La Valeta, un escenario histórico para el debate global

Designada Patrimonio Mundial por la Unesco, La Valeta combina historia, arquitectura y modernidad, convirtiéndose en el escenario ideal para recibir a los líderes del turismo mundial. Durante tres días, la Cumbre Global del WTTC 2026 promoverá alianzas estratégicas, inversiones sostenibles y un debate profundo sobre el papel del sector en la economía global.

Según adelantó Gloria Guevara, directora general interina del WTTC, la elección de Malta “representa una oportunidad única para que los líderes de todo el mundo se reúnan y den forma al futuro del turismo”. Además, destacó la solidez del mercado local: “Este año, el WTTC proyecta que el sector de Viajes y Turismo aportará 3600 millones de euros a la economía maltesa, un 43,5 % más que en 2019, y respaldará uno de cada cinco empleos del país”.

Malta refuerza su liderazgo en el turismo internacional

Para el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Turismo, Ian Borg, ser anfitriones del evento representa “un momento de orgullo nacional” y una oportunidad para que Malta demuestre su potencial como referente en turismo sostenible e innovación. “Esta cumbre nos permitirá mostrar al mundo nuestra hospitalidad y posicionar a Malta en el centro de las discusiones sobre resiliencia turística”, sostuvo.

En la misma línea, Carlo Micallef, director general de la Autoridad de Turismo de Malta, subrayó que el encuentro “será una plataforma para presentar a Malta como un destino dinámico, moderno y sostenible”. También destacó que la Cumbre del WTTC 2026 “dejará una huella duradera en la economía nacional, fortaleciendo la reputación del país como centro de excelencia en turismo”.

Un evento clave para el futuro del turismo

El presidente del WTTC, Manfredi Lefebvre, agradeció la colaboración de las autoridades maltesas y destacó el valor simbólico de celebrar la cumbre en una isla con un patrimonio tan vasto. “La Valeta, con su mezcla de historia, cultura y hospitalidad, será el lugar perfecto para debatir sobre el futuro del turismo global. Este evento impulsará nuevas oportunidades de inversión y cooperación internacional”, afirmó.

La Cumbre Global del WTTC 2026 buscará generar consensos sobre los principales desafíos del sector, desde la adopción de tecnologías sostenibles hasta la promoción de destinos más responsables. Además, servirá como espacio para definir políticas que fomenten el crecimiento económico, el empleo y la protección del patrimonio natural y cultural.

Expectativa internacional y próximos anuncios

Tras el éxito de la edición 2025 en Roma —que contó con récord de asistencia y debates de alto nivel—, el WTTC adelantó que los detalles sobre el programa, los ponentes y las inscripciones para Malta se publicarán durante 2025.

La elección de La Valeta reafirma el papel de Malta como anfitriona de eventos internacionales y consolida su posición como destino clave en el mapa del turismo mundial. Con su legado histórico, su apuesta por la sostenibilidad y su creciente conectividad, la isla mediterránea se prepara para ser, en 2026, el epicentro global del diálogo sobre el futuro del turismo.