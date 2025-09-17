Colombia sigue analizando medidas para mejorar su calidad turística. Siendo el Impuesto al Valor Agregado como principal eje a modificar, un partido político presentó un proyecto de ley para reducir el IVA específicamente en los boletos aéreos, reduciéndolo al 5%. Una medida que tiene como objetivo fomentar la competitividad dentro del sector y lograr más arribos de viajeros al país.

Buscando aliviar la carga económica de los viajeros, el Centro Democrático presentó una propuesta para bajar el precio de los pasajes. El partido considera que los altos costos son un impedimento para que millones de colombianos puedan viajar, por lo que su iniciativa busca no solo beneficiar a los ciudadanos, sino también impulsar la economía nacional.

Esteban Quintero, senador del partido político colombiano y uno de los propulsores de esta iniciativa, alzó la voz en sus redes sociales y expuso los motivos por el que considera que debe aprobarse. “Es necesario reducir el IVA en los tiquetes aéreos, ya que viajar por Colombia no puede ser un lujo, debe ser accesible para todos”, afirmó con un video posteado en su cuenta de X.

Los motivos del proyecto de ley

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el turismo para Colombia, la propuesta que llevó el Centro Democrático al senado se argumenta en varios puntos. Por un lado, sostiene que los boletos se encarecieron debido a factores coyunturales, como la inflación que tuvo el país. Por su parte, Quintero también afirmó que la disminución de este impuesto generaría un efecto positivo en toda la cadena de valor del sector.

"Queda claro que el turismo en Colombia tiene todo el potencial para ser nuestro nuevo petróleo, pero hoy enfrenta graves riesgos. La inseguridad, la informalidad y los impuestos excesivos están frenando un sector que genera miles de empleos y mueve nuestra economía”, afirmó.

La otra propuesta que trajo críticas en la industria turística colombiana

Con el Impuesto al Valor Agregado como principal motivo, el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá manifestó su profunda preocupación ante la propuesta incluida en el proyecto de reforma tributaria del Gobierno Nacional que busca eliminar la exención del IVA del 0 % para turistas extranjeros no residentes.

Esta decisión implicaría que los servicios turísticos que hoy no tienen este impuesto pasen a gravarse con un 19 %, lo cual podría tener un efecto adverso en la llegada de visitantes, la generación de divisas y el crecimiento del empleo en uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional y de la capital.