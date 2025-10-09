Argentina refuerza su presencia turística en Italia con múltiples acciones

Argentina redobla su apuesta por el mercado europeo con una destacada participación en la TTG Travel Experience 2025, una de las ferias de turismo más importantes de Italia. Con una propuesta que combina conectividad, productos exclusivos y una nueva campaña internacional, el país busca atraer a más visitantes desde uno de los mercados emisores más relevantes del continente.

La presencia argentina en la feria, que se desarrolla del 8 al 10 de octubre en el Rimini Exhibition Centre, es coordinada por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR – Visit Argentina) y tiene como objetivo consolidar la imagen del destino en Europa, fortaleciendo vínculos comerciales y promoviendo la diversidad de experiencias que ofrece el país.

Promoción de Argentina en Italia: una vidriera de oportunidades

La delegación nacional está encabezada por el Embajador argentino en Italia, Marcelo Giusto, junto con autoridades del INPROTUR, del Ministerio de Turismo y Deportes de Salta, Visit Buenos Aires y 16 empresas turísticas argentinas. El pabellón argentino se presenta como una plataforma de negocios y networking, destinada a captar el interés de operadores y agentes italianos interesados en incluir nuevos circuitos en su oferta.

El espacio, de 96 metros cuadrados, se convirtió en un punto de encuentro clave para mostrar la diversidad de paisajes, culturas y experiencias que caracterizan al país, desde la Patagonia y el Litoral hasta el Norte andino y Cuyo.

Aerolíneas Argentinas impulsa la conectividad con promociones exclusivas

Durante el evento, Aerolíneas Argentinas presentó una promoción especial para volar desde Roma a Buenos Aires a 636 euros más impuestos, válida para compras realizadas hasta el 15 de octubre, con viajes entre el 1° de marzo y el 25 de mayo de 2026.

La compañía también destacó un beneficio diferencial: la posibilidad de agregar un segundo destino dentro de Argentina por solo 50 euros adicionales, una iniciativa que refuerza la conectividad federal y permite al viajero combinar destinos emblemáticos como Bariloche, Mendoza, Iguazú, Ushuaia o Salta en un mismo itinerario. Esta propuesta generó gran interés entre operadores italianos, que ven en la aerolínea una aliada para fortalecer la llegada de turistas europeos al país.

Tour2000 lanza un paquete de 15 días con foco en la autenticidad

En paralelo, la operadora italiana Tour2000 presentó un paquete exclusivo de 15 días por Argentina, diseñado para un público que busca experiencias auténticas y de naturaleza. El itinerario combina los clásicos imperdibles —Buenos Aires, Iguazú, Patagonia y Mendoza— con destinos emergentes como los Valles Calchaquíes, el Parque Nacional Talampaya o comunidades locales del Norte argentino.

Esta propuesta apunta a diversificar la oferta turística y fomentar un turismo sostenible, con impacto positivo en las economías regionales y en el desarrollo de comunidades locales.

“Freedom lives here”: la nueva campaña internacional

Otro de los ejes destacados de la participación argentina fue la presentación de la campaña global “Freedom lives here”, una invitación a descubrir el país desde Ushuaia hasta La Quiaca. La estrategia, impulsada por Visit Argentina, busca transmitir la esencia del destino a través de su diversidad natural, cultural y gastronómica, destacando el espíritu libre y hospitalario del país.

El stand argentino en Rimini atrajo una importante afluencia de operadores, agencias de viajes y aerolíneas, interesados en incorporar nuevas propuestas al mercado europeo. Con acciones concretas y una identidad renovada, Argentina se consolida como uno de los destinos más atractivos y versátiles de Sudamérica.