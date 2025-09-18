Perú busca dar un giro con los feriados para fomentar el turismo interno. La Comisión de Trabajo del Congreso de este país aprobó un dictamen que introduce cambios en la normativa de feriados. La propuesta inicial de trasladar ciertos feriados nacionales a los días lunes fue modificada en el debate, lo que resultó en una nueva orientación del proyecto. ¿Qué días no laborables aplicaría?

El principal punto que se aprobó es que la potestad para declarar días feriados o no laborables corresponderá exclusivamente al Congreso. Este cambio busca anular la capacidad de los gobiernos regionales y locales para decretar días libres en sus jurisdicciones, una práctica conocida como "feriados regionales" o "días no laborables".

Si bien el traslado de seis feriados específicos a los lunes quedó sin efecto, la Comisión sí consideró la propuesta de establecer "días puente festivos". Esta iniciativa plantea un mecanismo para crear fines de semana largos de manera previsible, declarando días no laborables cuando un feriado cae cerca de un fin de semana.

Estos días no laborables se aplicarían en las siguientes situaciones: