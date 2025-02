Verónica Reinhold: "Ser un buen agente de viajes es tener atención al detalle"

Desde hace casi 14 meses, la estructura legal y burocrática de las agencias de viajes se vio modificada y desde ahí se dieron una serie de sucesos que cambiaron para siempre el esquema. Uno de ellos, fue el pase del registro de las empresas a manos del sector privado canalizado a través de Faevyt. A su vez, en línea con la desregulación, también hubo novedades en otros ámbitos.

Para conocer cómo se ve esta reestructuración desde las agencias, Mensajero conversó con Verónica Reinhold, socia gerente de Travel One y tesorera de la Aviabue. “Fue una semana larga de muchas zozobra”, dijo sobre los días en los que comenzó a regir la desregulacíón. En esta línea, comentó que las acciones y las decisiones que tomó el Gobierno en 2023, cuando asumió, fueron muchas y muy grandes.

“Valoro el reflejo de Faevyt en poder columnar, rápidamente, lo que se había dispuesto en ese momento en la creación del registro de agencia de viajes. Después hubo un rápido reflejo también de nuestra abogada y de nuestra contadora en la asociación. Ahí comprendimos que no se había borrado todo y que no nos quedábamos a la buena del viento, sino que había muchas cosas que todavía no se habían regulado”, señaló.

Además, comentó: “No fue un año malo. Todo lo contrario. Fue un año en el que igualmente se pudo trabajar. Que la gente que quiso viajar, viajó. También se tomaron otras decisiones desde el punto de vista gubernamental, con la entrada de compañías aéreas y eso es favorable tanto para el consumidor final como para el agente de viajes que es el que crea los productos y los vende y vive de eso”.

Verónica Reinhold estudió la Licenciatura en Turismo en la USAL y en 1993 junto con Fidel Sudoarg fundaron Travel One. Luego de tres décadas de trabajo, ambos siguen pensando estrategias para continuar captando a nuevos viajeros y también darle más opciones a quienes ya recorrieron múltiples destinos.

Siguiendo con esta línea, la empresaria adelantó que van a renovar el logo, para que sea más actualizado y que logre unir todo ese camino de trabajo que los llevó a cumplir su meta: “Nosotros creemos que hemos llegado a un objetivo y lo que queremos es que se nos reconozca desde ese lugar, de ser gente noble. Nos matamos por trabajar y queremos que quienes colaboran en la empresa, también entiendan cuál es el sentido de este trabajo”.

¿Cumplir 30 años implicó para Travel One una reconfiguración en su estructura?

- Nos mudamos de microcentro porque queríamos hacer una segunda etapa más renovada y elegimos Palermo Hollywood. Buscamos dar un marco a lo que hacemos y acorde a lo que nuestros clientes pretenden de sus viajes, es decir, que sean con estilo, a medida, placenteros y con una distinción.

¿Cómo fue esa reformulación?

- Muy en el detalle, y eso es lo que nos caracteriza: dar buenos servicios y otorgar un plus en cuanto a actividades. Nosotros hace un tiempo ya veníamos trabajando en el concepto de experiencias. Es decir, que más allá de que sea playa, ciudad o crucero, se pueda añadir una situación particular. Por ejemplo, lo relacionado con campeonatos de fútbol tuvo mucho que ver con algo novedoso que tiene nuestra cartera; en cuanto a espectáculos, está la Tomorrowland; o, por otro lado, viajes grupales para las mujeres; entre otros.

¿Hay alguna experiencia que el último tiempo el pasajero haya demandado en particular?

- Hay una actividad que tiene que ver unir a las generaciones y es el caso de algunos resorts del Caribe, a los cuales los abuelos eligen para hacer un viaje con sus nietos. Algo similar pasa con ciertos cruceros, ya que se dan los viajes de familia, que son por los abuelos que invitan a sus hijos y a sus nietos.

¿Cuándo surgió la idea de las salidas de mujeres?

- Empezó a gestarse en 2017, dado que vimos que había muchas mujeres de alrededor de los 60 años que querían viajar, pero no les resultaba una posibilidad emprender la salida solas. Entonces, ahí pensamos en la opción de la salida grupal. La primera experiencia fue en 2018 al Perú, donde participamos de una ceremonia de Pachamama en Valle Sagrado y muchas actividades exclusivas. Luego realizamos salidas a Londres y sur de Inglaterra. Siempre estamos atentos a sumar opciones. Las propuestas de los destinos partieron de nosotros, menos el de Italia, que fue un grupo que nos pidió ese itinerario. Para este año estamos trabajando en una salida a Roma, por el jubileo.

¿En Fitur, pudiste ver alguna tendencia o algo que te llamó la atención como para incorporarlo a la agencia?

- Sí, estamos tratando de sumar otras opciones. También tenemos pasajeros a los que el mundo se les va acabando, porque han conocido muchos destinos, entonces pensamos en incluir otros sitios en los que, por ejemplo, las auroras boreales estén presentes. Por otro lado, hay un deseo muy grande de ir a Portugal y creemos que esa salida es inminente y con el cierre del recorrido en Madrid para aprovechar y hacer compras. Siempre apuntamos a un paquete que sea atractivo y competitivo a la vez.

¿Sentís que el rol del agente de viajes fue mutando con la llegada de las nuevas tecnologías?

- Yo no soy tremendista. Entiendo que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, pero no deja de ser eso: una herramienta. Para quien sepa utilizarla puede ser absolutamente útil y de hecho para el pasajero cuando viaja también puede serlo, para orientación o comida.

¿Qué recomendaciones les darías a los agentes de viajes que recién están empezando?

- Que hagan el trabajo con mucho amor, que se capaciten y que estudien. Es un trabajo muy lindo pero de mucho detalle. Parte de ser un buen agente de viaje no es solo ser un buen creativo y diseñar buenos programas y a medida del cliente, sino de hacerse mucha información para que el viaje al cliente le sea placentero y que no tenga, o que al menos se le disminuyan notablemente, los inconvenientes. Ser un buen agente de viajes es tener atención al detalle. En Aviabue también estamos dando muchos cursos muy lindos y útiles.