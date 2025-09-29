En el marco de la 29ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), } Salta se presentó con una propuesta renovada que busca posicionar su identidad bajo el lema Resalta, una campaña que invita a redescubrir la provincia a través de sus paisajes, su cultura, su gastronomía y su gente.

La ministra de Turismo y Deportes de Salta, Manuela Arancibia, encabezó la delegación oficial en la feria más importante de Latinoamérica, junto a una comitiva integrada por más de 130 representantes del sector público y privado, municipios y cámaras del interior provincial.

“Estamos muy contentos de poder participar una vez más en FIT con esta gran delegación que refleja el compromiso del sector en seguir impulsando a Salta como destino turístico líder en el norte argentino”, señaló Arancibia en un diálogo con Mensajero.

Una campaña que busca redescubrir la provincia

La gran novedad de este año es la campaña “Resalta de Linda”, que pretende fortalecer la marca provincial y generar mayor impacto en mercados nacionales e internacionales. El concepto busca transmitir no solo la belleza indiscutible de los paisajes salteños, sino también el valor agregado de su identidad cultural y de hospitalidad.

En ese marco, la provincia también desarrolló una agenda cultural dentro de FIT, con actividades destacadas como la presentación de El Chaqueño Palavecino, quien se presentó como embajador turístico y cultural de Salta en el escenario exterior de la feria.

Nuevos productos para el trade turístico

Si bien Salta ya es reconocida por atractivos icónicos como el Tren a las Nubes o el teleférico de la ciudad capital, este año la provincia apuesta a diversificar su oferta para agentes de viajes y operadores.

Entre las novedades, Arancibia destacó:

Ruta del Vino de Altura, con bodegas que ganan protagonismo en la región de los Valles Calchaquíes.

Avistaje de aves, un producto en crecimiento que apunta al turismo de naturaleza.

Destinos emergentes, como Seclantás, que fue convocado a participar en los Best Tourism Villages, un programa internacional que reconoce a los pueblos turísticos sostenibles.

Además, la funcionaria subrayó la importancia de FIT como espacio de generación de alianzas estratégicas con otros destinos e instituciones, con el objetivo de reforzar la promoción internacional de la provincia.

Incentivos con el regreso del “Código Salta”

Uno de los anuncios más relevantes fue la renovación del “Código Salta”, una iniciativa impulsada por el sector privado y acompañada por el sector público.

Esta herramienta ofrecerá descuentos de hasta el 20% y promociones 2x1 en más de 100 operadores turísticos, además de beneficios especiales en pasajes aéreos. Según Arancibia, la aerolínea Flybondi ya se sumó al programa, que estará vigente desde septiembre hasta finales de febrero.

“Es una manera de seguir incentivando a que más turistas elijan Salta, generando un impacto positivo tanto en el sector privado como en toda la cadena de valor del turismo provincial”, puntualizó la ministra.

Conectividad: Salta, hub del norte argentino

Otro de los ejes estratégicos que la provincia presentó en FIT 2025 es la conectividad aérea. Arancibia resaltó que Salta se consolida como el hub más importante del norte argentino, con vuelos directos que permiten conectar con destinos internacionales sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Actualmente, la provincia cuenta con:

Conexión a Lima, operada por LATAM.

Ruta a Asunción, vía Paranair.

Vuelo a Panamá, recientemente inaugurado.

Nueva frecuencia a Buenos Aires, lo que mejora la disponibilidad de plazas.

Conexión estacional a Florianópolis, que se iniciará el 2 de enero de 2026 con Aerolíneas Argentinas.

Esta red de rutas fortalece el posicionamiento estratégico de Salta no solo como destino receptivo, sino también como puerta de salida internacional para el norte del país.

“Lo más importante es que podamos salir de la feria con nuevos acuerdos, con más promoción para la provincia y con la certeza de que Salta está en el lugar que se merece dentro del mapa turístico argentino y latinoamericano”, concluyó Arancibia.

Con el impulso de la campaña “Resalta”, el regreso del Código Salta, la incorporación de nuevos productos turísticos y el crecimiento en conectividad aérea, la provincia se posiciona como un destino integral y competitivo, preparado para enfrentar la temporada 2025/2026 con altas expectativas.