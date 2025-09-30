En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2025 (FIT), que se celebra hasta hoy en Buenos Aires, Itzel Valdés, vicepresidenta asociada de Royal Caribbean para Latinoamérica y el Caribe, compartió las novedades de la compañía desde el stand de su socio estratégico Organfur, con quien mantienen más de cuatro décadas de alianza.

“Han sido días muy importantes en la FIT. Royal Caribbean está apostando fuerte por el mercado latinoamericano y, en especial, por el argentino, que cada vez muestra mayor interés en nuestros destinos y barcos”, señaló Valdés.

La ejecutiva destacó el impacto de la clase Icon, que en enero de 2024 debutó con el Icon of the Seas, seguido por el Star of the Seas en agosto de este año. Este último realiza itinerarios de siete y ocho noches desde Puerto Cañaveral, con propuestas innovadoras de entretenimiento —como un espectáculo inspirado en Back to the Future— y más de 40 bares y restaurantes a bordo.

Uno de los anuncios más relevantes fue la llegada del Serenade of the Seas, el producto “Caribe sin visa” de Royal Caribbean. “Este barco abre la oportunidad a nuevos cruceristas que no cuentan con visa estadounidense. Zarpando desde Colón (Panamá) o Cartagena (Colombia), ofrecerá itinerarios de siete noches por las islas ABC —Aruba, Bonaire y Curazao— con un plus muy valorado en el mercado latino: el paquete de bebidas ya incluido en la tarifa”, explicó Valdés.

El Serenade of the Seas permanecerá en la región durante un año completo, desde octubre de 2025 hasta abril de 2026. Luego será reemplazado por el Grandeur of the Seas, que continuará la ruta hasta abril de 2027. “Después de más de una década volvemos a ofrecer un producto sin visa para el Caribe. Es una gran oportunidad, considerando que, según CLIA, el 86% de quienes ya hicieron un crucero repetirían la experiencia”, subrayó.

Respecto al canal de comercialización, Valdés remarcó la importancia de los agentes de viaje: “Son nuestros socios clave. Conocen a sus clientes, saben recomendar el producto adecuado y transmiten lo que representa la experiencia Royal Caribbean. Nuestro crecimiento en la región también se construye junto a ellos”.

Sobre el mercado argentino, la ejecutiva fue optimista: “Argentina está creciendo, y eso es lo más importante para nosotros. Hoy, un 36 % de los argentinos que buscan vacaciones eligen el mar como destino. El crucero, a diferencia de un all inclusive, permite visitar distintos lugares en una misma semana, sumando además la posibilidad de combinar con estadías pre o post crucero”.

Actualmente, Royal Caribbean cuenta con 29 barcos en operación, más de 55 puertos de embarque y más de 300 destinos alrededor del mundo. La compañía continúa en expansión, con la incorporación de un nuevo barco cada año, lo que permitirá alcanzar las 32 unidades en 2028. “Royal Caribbean es una marca multigeneracional, con propuestas para todas las edades, y seguirá liderando en entretenimiento, gastronomía y tecnología”, concluyó Valdés.