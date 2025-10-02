Puerto Madryn volvió a decir presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT), con el objetivo de reforzar su posicionamiento como destino de naturaleza y fauna marina, pero también de consolidar su propuesta de verano.

“FIT siempre es una cita imperdible y para nosotros es fundamental seguir mostrando que Madryn no es solo ballenas. Queremos afianzar la temporada de verano, destacando nuestras playas amplias y con servicios, las aguas transparentes del Golfo Nuevo, y la posibilidad de desconectarse en plena Patagonia”, explicó Cecilia Pavia, secretaria de Turismo de la ciudad.

La funcionaria destacó que, además del clásico atractivo de los pingüinos, el destino suma nuevas actividades para diversificar la oferta: paseos en velero, excursiones náuticas con delfines, kayak, senderismo, mountain bike y astroturismo. “Son propuestas pensadas para quienes ya conocen Madryn en temporada de ballenas y para sorprender a los nuevos visitantes”, señaló.

La participación en FIT contó con una delegación de casi 15 prestadores turísticos, entre operadores y hoteleros. “Este año tuvimos una presencia récord, con operadores que trajeron sus productos y participaron en rondas de negocios. También fue una oportunidad clave para conversar con aerolíneas sobre conectividad y beneficios para los pasajeros”, agregó Pavía.

En materia aérea, Puerto Madryn cuenta con vuelos de Aerolíneas Argentinas y Flybondi hacia Aeroparque, además de la cercanía con el aeropuerto de Trelew, que suma conexiones adicionales a menos de 45 minutos de distancia. “Hemos trabajado en acuerdos de códigos promocionales como Código Madryn, con descuentos especiales, que hoy son herramientas muy valoradas para incentivar los viajes”, destacó.

Respecto a las proyecciones, la secretaria de Turismo reconoció el contexto desafiante para el turismo nacional, pero remarcó las acciones de apoyo al viajero: “Desde el invierno lanzamos la plataforma Beneficios de Otro Planeta, que reúne promociones de alojamiento y servicios —como 4x3 en noches de hotel o descuentos con tarjetas—, y la vamos a seguir impulsando durante el verano. Queremos acompañar a los turistas y facilitar el acceso a nuestra oferta”.

Con su presencia en FIT 2025, Puerto Madryn reafirma su estrategia de mostrarse no solo como destino de naturaleza y fauna emblemática, sino también como una alternativa de verano en la Patagonia, con playas, actividades y beneficios accesibles.