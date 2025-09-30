Los Cabos llega al mercado argentino con nueva conectividad aérea

Por primera vez, el destino mexicano de Los Cabos tuvo presencia en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires. Desde el stand oficial, Juana Ortiz Basso, directora comercial de la Oficina de Turismo de Los Cabos, explicó la relevancia de esta participación: “Es nuestra primera vez en FIT y venimos a mostrar un destino que, si bien es muy conocido a nivel internacional, aún resulta nuevo para el viajero argentino. La gran noticia es la conectividad aérea con Copa Airlines, que a partir del 4 de diciembre unirá Panamá con Los Cabos, abriendo la puerta a todo Sudamérica”.

La ejecutiva destacó que la propuesta de Los Cabos se diferencia de otros destinos de México: “Queremos que los viajeros salgan a recorrer. No se trata solo de quedarse en el hotel, por más que la oferta hotelera sea amplia y de gran calidad. Aquí se puede vivir la experiencia completa: desierto, mar y montaña en un mismo lugar. Es un destino seguro, con distancias cortas, ideal para combinar playas, naturaleza y actividades al aire libre”.

Entre los principales atractivos, Ortiz Basso señaló que Los Cabos cuenta con 18.000 habitaciones, en hoteles que van desde boutiques hasta grandes resorts de lujo, pasando por propiedades todo incluido, para familias o solo adultos. “Tenemos cadenas internacionales muy conocidas en Argentina y también cadenas locales de excelente nivel, con servicios de primera y una infraestructura de calidad”, afirmó.

En cuanto a la estrategia con el canal de distribución, Ortiz Basso subrayó el papel clave de los agentes de viaje: “Estamos haciendo muchas capacitaciones porque sabemos que todavía hay dudas sobre el destino. Queremos que los agentes se sientan seguros al vender Los Cabos, que tengan material a mano y que puedan resolver cualquier inquietud de sus clientes”.

Para ellos, el sitio oficial visitaloscabos.travel ofrece una sección exclusiva con guías temáticas (como golf, gastronomía o actividades familiares), además d fotos, videos y recursos descargables. “También tenemos representación en Argentina, que brinda capacitaciones presenciales, y por supuesto estoy disponible para asesorar directamente desde Los Cabos, donde resido”, agregó.

La apuesta de Los Cabos en FIT refleja la intención de posicionarse como un destino distinto dentro de México para el mercado argentino y regional: un lugar donde el lujo, la diversidad de paisajes y la aventura se combinan con conectividad más accesible que nunca.