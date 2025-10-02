Havanatur y su fuerte expectativa para la temporada de verano

Se acerca la temporada de verano y varias empresas utilizaron la Feria Internacional de Turismo 2025 para visibilizar sus nuevos productos. Havanatur, empresa consolidada con el destino Cuba, fue un claro ejemplo de lo que serán los próximos meses. Luis Alberto Vázquez, director de la empresa en Argentina; y Sergio Siliquini, jefe de ventas en el país, dialogaron con Mensajero y dejaron en claro sus expectativas sobre lo que se viene.

“Estamos muy satisfechos con el resultado hasta ahora de la feria. Sentimos que los operadores y agencias están retomando el tema Cuba; estaba un poco decaído. Hemos ido demostrándolo con los vuelos chárter que sacamos en este año y que, como buen resultado que tuvieron, lo estamos triplicando para el próximo verano y, principalmente, un retomar del interés por Cuba”, comentó Vázquez.

A su vez, el presidente de la empresa destacó el buen balance que hay entre calidad y precio que tiene el destino y valoró una situación que Cuba no tiene en comparación con otros países. “Cuba tiene en estos momentos una relación calidad-precio excelente y, comparado con los otros destinos, sus playas son inmejorables. Por suerte, no tenemos sargazo y estamos retomando los niveles que teníamos antes de la pandemia”, afirmó Vázquez.

Buen semblante en ventas durante el verano y los productos para 2026

A pesar de los niveles bajos que mostró el país en turismo, Havanatur destacó el trabajo que se hizo en relación con sus productos y cómo impactó en el mercado. “Somos el especialista de Cuba y estamos poniendo en la mano de casi todo el país productos exclusivos con los vuelos chárter. En el caso de Havanatur, volamos ya en enero y febrero y repetimos la vacación de invierno con excelentes comentarios del público que viajó. Eso es lo que nos da la pauta para triplicar la operación”, comentó Siliquini.

Y agregó: “Ahora tenemos tres vuelos chárter: uno desde Córdoba a Cayo Largo, uno desde Buenos Aires, también a Cayo Largo, y otro desde Buenos Aires a Varadero directo. Con esto buscamos que Cuba vuelva a ser importante en el mercado y que la gente se sorprenda por el precio”, expresó el jefe de ventas.

A su vez, también hizo énfasis en otros productos que maneja la empresa. “También estamos diversificando un poco el producto. Estamos metidos en el Caribe y acompañando esta negociación que tenemos con Andes; pusimos tres aviones a Cuba. También estamos volando con chárter a Brasil. Para nosotros es un desafío nuevo, pero hemos tenido muy buen acatamiento por parte de nuestro cliente y estamos contentos de poder diversificar el producto”, cerró.

El principal objetivo que tiene Havanatur para 2026

“Los vuelos chárter con Andes ya están previstos para enero, febrero y marzo, siempre con la visión de tratar de que estos vuelos se mantengan anuales. Eso va a depender un poco de las negociaciones que nosotros logremos tanto con la compañía aérea como con la cadena hotelera y el destino. Esperamos que el mercado crezca y tengamos la oportunidad de poder continuar con las operaciones, que es el objetivo en común que tenemos”, cerró Siliquini.