Grupo GEA tiene todo listo para lo que será un fin de año agitado. Además de la Convención anual que se realizará en Iguazú, también están desarrollando una expansión en otras áreas para ganar posicionamiento en el resto de la región.

En este marco, Marcelo Costa, director comercial para Latinoamérica de Grupo GEA, dialogó con Mensajero y detalló los objetivos que tiene en este nuevo cargo en el que está desde hace un mes.

En primera instancia, puntualizó en que su rol tiene como eje concentrar el flujo de trabajo de tres mercados relevante. “El director o gerente de cada uno de los países en los que estamos operando (México, Perú y Brasil) me reportan a la dirección directamente acá en Argentina. A su vez, hubo una reestructuración en el área, por lo que toda la relación con los proveedores, ya sean nacionales, regionales o internacionales, también me reportan a mí”, subrayó.

La fuerte apuesta en México y el crecimiento en Perú y Brasil

"Nuestra expansión en México se refleja en más de 25 agencias asociadas. Para nosotros es un logro porque no es fácil, ya que es un mercado totalmente diferente. No hay grupo de gestión, sino que hay franquicias", destacó Costa.

En esta línea, remarcó que esta apuesta se presenta como una oportunidad porque los franquiciantes terminan perdiendo el nombre de ellos para ser una sucursal de alguien porque tienen que pagar cánones altos. "En cambio, nosotros somos un grupo de agencias independientes que siguen manteniendo su nombre y se benefician, estando dentro de una agrupación como GEA: no pierde el nombre, tienen su marca blanca, su intranet, WhatsApp Web. No pierden identidad", afirmó.

A su vez, también destacó el incremento de agencias en Perú: “Tenemos 450 asociados aproximadamente y es un montón para lo que es ese mercado. Venimos extremadamente bien, con alta de producción año contra año y con fuerte incremento de agencias que trabajan con nosotros. Además, lo que creció mucho en Perú fue en el interior del país, en sitios como Trujillo o Arequipa”, subrayó.

También comentó sobre la performance en Brasil, que viene rindiendo bien, a pesar de que es un mercado totalmente diferente a los otros en los que opera GEA: “En solamente dos años tenemos alrededor de 220 y 240 agencias de viajes, con mucha concentración en San Pablo”.

Desafíos y objetivos por delante, con la Convención en el horizonte

Además, Costa hizo énfasis en el principal desafío que tendrá para los próximos meses. “Lo más importante es terminar de consolidar México. Después, todo lo que se va a presentar en materia de crecimiento en la Convención de Iguazú, con lanzamiento de nuevas herramientas tecnológicas al mercado. A su vez, el otro enfoque que estaremos presentando es ver de qué forma podemos seguir incrementando el relacionamiento con los socios y agencias”, subrayó.

Finalmente, destacó el trabajo que se espera con el mercado argentino. “Estamos muy enfocados en el crecimiento en el interior de Argentina. Yo creo que será un desafío importante. Estamos muy afianzados, con una buena porción de mercado, con un 60 % en CABA y el 40 % en el interior. Entonces, apostamos a crecer en ese número para el año próximo”, expresó el nuevo director comercial para Latinoamérica.

En relación con la Convención, Costa afirmó la gran expectativa que hay detrás del mega evento en Iguazú. “Va a ser diferente y con muchos desafíos. Vamos a movilizar a más de 800 agentes de viajes. Estamos ocupando 10 hoteles y vamos a inaugurar el nuevo Centro de Convenciones, con capacidad para 8000 asistentes . Estamos muy contentos con lo que se viene", cerró.