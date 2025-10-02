Por tercer año consecutivo, Curaçao participó de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en Buenos Aires, esta vez con un stand más amplio y con la presencia de hoteleros y receptivos de la isla. Elaine Hart-Francisca, gerente regional para el Caribe y Sudamérica, destacó la importancia de este espacio: “La reacción de los agentes de viajes y mayoristas ha sido muy positiva. Muchos escuchan hablar de Curaçao pero aún no saben bien dónde queda o qué ofrece. Estas ferias nos permiten capacitarlos, darles herramientas y que se sientan preparados para vender el destino”.

Entre las novedades, Hart-Francisca resaltó la apertura de un nuevo resort todo incluido para familias ubicado en el oeste de la isla y que pertenecerá a Avila Beach Hotel; además de la incorporación de propiedades de la cadena Hyatt Inclusive Collection con marcas como Dreams y Zoëtry. También estuvieron presentes en FIT 2025 hoteles y receptivos como, Avila Beach Hotel, Kunuka Aqua Resort, Curacao Vacation Tours, Fiesta Tours y Rumba Tours, que facilitan traslados y experiencias en la isla.

El interés del mercado argentino viene en ascenso desde fines de 2023. “Esto se debe en parte al contexto económico favorable y también al trabajo de promoción que hemos hecho en la región, con prensa, influencers y campañas específicas. La conectividad ha sido clave: Copa Airlines ofrece 14 frecuencias semanales vía Panamá, Avianca conecta a través de Bogotá y Latam comenzará a volar desde Lima a partir del 2 de diciembre”, explicó la directiva.

Consultada sobre los desafíos para los agentes de viajes, Hart-Francisca señaló que Curacao es un destino “fácil de vender”, pero que aún deben transmitir que va más allá de la típica experiencia caribeña. “No somos solo playas. Tenemos actividades acuáticas y terrestres, historia, cultura y un centro histórico que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nuestro mensaje es claro: Curacao es un Caribe diferente, con una experiencia auténtica que despierta la curiosidad del viajero argentino”.

De cara al futuro, la Oficina de Turismo de Curacao trabaja en un plan integral que combina acciones B2B y B2C. “Vamos a continuar con fam trips, capacitaciones a mayoristas y agentes, y reforzaremos la publicidad directa al consumidor. Tenemos una meta ambiciosa: alcanzar los 30.000 visitantes argentinos para 2026, y vamos con todo para lograrlo”, concluyó Hart-Francisca.