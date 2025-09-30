Antigua y Barbuda busca conquistar al viajero latinoamericano

La Autoridad de Turismo de Antigua y Barbuda participó de FIT América Latina 2025, junto a su representante en Argentina EM Marketing, con el objetivo de reforzar su estrategia de posicionamiento en Latinoamérica.

Así lo explicó Charmaine Browne-Spencer, directora de Turismo para la región: “Vemos en eventos como FIT una plataforma clave para acercarnos a los agentes de viaje y mostrarles todo lo que nuestro destino tiene para ofrecer. Queremos invitar a más viajeros latinoamericanos a descubrir nuestras islas y que sepan que son bienvenidos”.

La propuesta de Antigua y Barbuda combina la facilidad de acceso —no se requiere visa para ingresar— con la posibilidad de vivir dos experiencias distintas en un mismo país. “Antigua es la isla principal, con una amplia oferta de actividades, mientras que Barbuda es un refugio de naturaleza y tranquilidad. Antigua es famosa por sus 365 playas, una para cada día del año, mientras que Barbuda deslumbra con playas de arena rosada, cuevas naturales y uno de los santuarios de aves más grandes del hemisferio occidental”, detalló Browne-Spencer.

Además de sol y playa, el destino destaca por su riqueza cultural e histórica. Entre sus atractivos sobresale Nelson’s Dockyard, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con más de 300 años de historia marítima. “Somos reconocidos también por nuestra gastronomía, por el ron local, por los deportes como el cricket y la navegación, y por un calendario anual de eventos que asegura al visitante siempre encontrar algo interesante que hacer”, agregó la ejecutiva.

La conectividad entre las islas está garantizada con vuelos diarios de apenas 20 minutos y ferris de 90 minutos. Para los viajeros de Argentina y Sudamérica, la ruta más conveniente actualmente es vía Miami, con dos vuelos diarios hacia Antigua y una duración aproximada de dos horas y media. También existen conexiones a través de Puerto Rico, República Dominicana y San Martín.

Browne-Spencer subrayó la hospitalidad como uno de los mayores diferenciales del destino: “Antigua y Barbuda es un lugar seguro, donde el visitante puede caminar tranquilo, disfrutar de la cultura local y sentirse parte de la comunidad. La calidez de nuestra gente es parte esencial de la experiencia”.

Con esta presencia en ferias como FIT, Antigua y Barbuda reafirma su apuesta por el mercado latinoamericano, confiando en que su diversidad de paisajes, su historia, su gastronomía y sus playas paradisíacas seduzcan cada vez a más viajeros de la región.