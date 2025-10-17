El deporte y el turismo son dos industrias que constantemente buscan innovarse. Relevantes en materia económica y expansión de marcas, la posibilidad de trabajar en conjunto se presenta como una negociación win‑win para ambos sectores. Leandro Petersen, Chief Commercial & Marketing Officer de la Asociación del Fútbol Argentino, conversó con Mensajero sobre este punto y resaltó los beneficios que consiguen estos mundos trabajando en equipo.

“Hay muchos paralelismos entre el turismo y el deporte. Principalmente el disfrute de la gente. El turismo se presenta como una posibilidad para la gente de desconectar y un poco de salir de la rutina, logrando nuevas experiencias, y creo que el deporte tiene mucho eso. Es un lugar de entretenimiento y que la gente encuentre también, en algunos casos, como una vía de escape de su rutina”, expresó Petersen.

Los eventos deportivos son una clara muestra de cómo un país se puede beneficiar en materia turística. Incluso, y según la mirada de Petersen, la relación entre ambos sectores pareciera ser inquebrantable. “Hay una conexión inevitable, porque, además, en los grandes eventos deportivos el turismo es la industria que más se moviliza, así que te diría que son hermanos”, subrayó la principal cabeza de marketing de la AFA.

La AFA es un claro ejemplo de trabajo en equipo con el turismo. La promoción en destinos como Estados Unidos y China también llevó detrás la idea de posicionar al mercado argentino en esos lugares. “Creo que es una conjunción perfecta. La marca AFA está en un proceso de expansión mundial y esto forma parte de la estrategia de posicionarnos como una marca de deporte y entretenimiento, con muchos productos y unidades de negocios”, resaltó.

A su vez, hizo énfasis en el trabajo que se hace con entidades turísticas para afianzar este trabajo realizado. “Todo esto que hacemos también se lo trasladamos a un montón de entidades de turismo. Hemos realizado acciones con el gobierno de China y Abu Dabi hace unos meses, mientras que también estuvimos con el gobierno de Estados Unidos. Incluso, el alcalde de Miami (Francis Xavier Suárez) estuvo con nosotros hace semanas”, subrayó.

Las ventajas de tener agencias de viajes como sponsor oficial

Otro de los puntos que tocó Petersen fue sobre la facultad de tener a agencias de viajes como patrocinadores oficiales de la AFA, siendo otro de los vínculos entre el fútbol y el turismo. “Es muy importante para nosotros, ya que le damos a nuestros sponsors una solución logística para que puedan tener hotelería, traslados y entradas de una manera oficial. Siento que para toda la comunidad de la AFA, ya sean dirigentes, sponsors o hinchas, puedan tener la veracidad de que es un producto oficial”, expresó.

A su vez, aconsejó a los viajeros tomar recaudos al momento de conseguir boletos para el Mundial 2026. “Hay que tener en claro que sean instituciones o agencias que sean oficiales de AFA o FIFA. Además, se puede verificar todo en la página de la FIFA o AFA. Es un Mundial que, a nivel logístico, es todo un desafío, ya que son tres países muy grandes. Entonces, debemos estar preparados”.

El trabajo en conjunto con República Dominicana

“Me parece que hay mucho para hacer con leyendas, deportistas actuales y con academias de fútbol. Ojalá podamos abrir academias en un destino como República Dominicana, donde la gente ama el fútbol argentino. El ministro Collado confirmó que Argentina es uno de los países que más turistas envía, con más de 500.000 viajeros y eso me sorprendió. Me parece que hoy es el comienzo de una relación que va a traer muchísimas cosas en conjunto”, cerró.