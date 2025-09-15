Lisboa, Oporto y Braga son sus ciudades principales. Alrededor de 10 millones de habitantes. Playa, naturaleza, historia y religión. Calles de adoquín y unas de las puertas para conocer Europa. Todas esas características, entre otras tantas más, son las que definen a Portugal como un lugar elegido para conocer, visitar y experimentar. Con todo esto, su expansión turística también busca romper las fronteras.

Con el objetivo de incrementar su promoción, el país lusitano será el invitado de la Feria Internacional de Turismo, uno de los eventos más importantes que tiene el sector en esta parte del planeta y traerá sus costumbres, historia y productos para captar la atención de los turistas. A su vez, también apuntará a consolidar la marca, con presencia en las rondas de negocios con operadores y agencias de viajes.

Con todo este paquete, Bernardo Cardoso, director de Visit Portugal para la región, dialogó con Mensajero sobre lo que significará estar en la FIT como así también el desarrollo que se viene haciendo desde del país para potenciar el turismo. A su vez, hizo énfasis en lo que se viene gestando con Argentina en materia de conectividad aérea y el trabajo, en capacitación y workshops, con los profesionales del sector.

¿Cuáles son los objetivos que tiene Portugal para esta edición de FIT 2025?

- Esta será la primera vez que estaremos oficialmente en la feria. El año pasado, participamos con un stand pequeño. Sin embargo, esta edición llevaremos a cabo una estrategia que estará apoyada en tres pilares. Por un lado, tener mayor presencia en este mercado, en donde estamos trabajando para que un profesional de nuestra área se quede en la Embajada en Buenos Aires y que sea una cara visible entre operadores, agencias, prensa y asociaciones estratégicas. El segundo punto es fortalecer nuestras relaciones comerciales e institucionales, participando en ferias y realizando workshops; mientras que el tercero es posicionar a Portugal con una identidad propia, mostrando que no solamente es una extensión de otros circuitos, si no que es un destino principal, con una oferta única y diferenciada. No buscamos una participación simple, si no que pretendemos consolidarnos dentro de un mercado nuevo, y muy importante para nosotros, en los próximos cinco años.

¿Cuáles son las expectativas con las que llegan a FIT 2025?

- Estuve hace un par de meses y conversando con operadores y agencias, he notado que no hay producto portugués en el mercado argentino. Entonces, la meta, en este primer año, es consolidar nuestra marca en el país y que no sea una extensión de otros destinos. Argentina es muy grande y con un potencial enorme en materia turística, lo cual es ideal para desarrollar nuestras opciones aquí.

¿Qué análisis hacen del turista argentino?

- Es probablemente, de América Latina, de los países en donde más turistas salen de su país. A su vez, son esa clase de pasajero que valora mucho el viaje, la cultura, la gastronomía, la naturaleza y las experiencias auténticas. Con todo esto, pretendemos que el turista argentino pueda conocer Portugal como un único destino. En este momento, hemos notado que existe una demanda hacia aquellos sitios que son genuinos, seguros y tolerantes y para nosotros, el arribo a la FIT es estratégica porque encaja perfecto con el perfil que tiene Portugal. Con esto, creo que también cumple con las exigencias que tiene el turista argentino.

¿Cómo ven desde Portugal el desarrollo turístico de Argentina?

- Vemos que está creciendo muchísimo en nuestro país. Actualmente, según cifras oficiales, este año debemos estar alrededor de 6000 argentinos visitando nuestras costas y ciudades. Podría parecer poco, pero cuando hacemos referencia a un país que nunca ha estado en este mercado, que todavía no tiene un producto consolidado y que no cuenta con las experiencias que tienen otros destinos a nivel mundial, alcanzar ese número nos hace ver del potencial que tiene Argentina en materia turística.

¿Qué tiene de particular Portugal para aumentar el número de visitantes argentinos?

- Creo que somos muy diferentes en términos de oferta y de contenidos para los turistas. Además de la autenticidad y diversidad en el destino, otro punto clave es la clase de los residentes. El portugués le da gusto recibir a personas de otros países y de ayudar al turista para que pueda vivir una experiencia única. No es poca cosa que nuestro país recibe alrededor de 30 millones de viajeros al año cuando no somos más de 10 millones de residentes. Es por eso que buscamos trasladar esto a la Argentina y que se divulgue en todos los rincones.

Para leer la entrevista completa, hace clic en este link: