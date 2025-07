En un momento crucial para el sector turístico argentino, San Juan se posiciona como epicentro de importantes debates y estrategias. La inminente realización del Foro Nacional de Turismo en la provincia subraya el compromiso de sus autoridades con el desarrollo y la profesionalización de la actividad. Este evento, considerado uno de los más relevantes para el turismo en Argentina, genera grandes expectativas y moviliza a los equipos técnicos provinciales en coordinación con el Consejo Federal de Turismo (CFT) y la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

En esta entrevista, el ministro de Turismo provincial, Guido Romero, profundiza en la visión de San Juan sobre el turismo como política de estado, los avances en capacitación y conectividad, y los ambiciosos planes que buscan consolidar a la provincia como un destino de referencia a nivel nacional y regional. Desde la diversificación de la matriz productiva hasta la apuesta por el turismo de eventos deportivos, Romero detalla los ejes de una gestión que busca sentar las bases para un crecimiento sostenido e innovador.

-Ministro, comenzando por el evento que se avecina, ¿Qué significa para San Juan, y en particular para usted, ser anfitrión del Foro Nacional de Turismo?

- Guido Romero: La verdad que es muy importante. Es un día muy especial para la provincia y en particular para mí ser parte de este lanzamiento. Sin duda, el Foro Nacional de Turismo es uno de los eventos más importantes que tiene el turismo en la Argentina, y que eso se lleve a cabo en la provincia de San Juan nos llena de orgullo, de compromiso y de responsabilidades. Los equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y del Ministerio, junto con el Consejo Federal de Turismo y la Secretaría de Turismo de la Nación, están trabajando coordinadamente desde hace varios meses con muchas expectativas de que sea un foro extraordinario. Esperamos contar con la presencia de los principales referentes del sector público, privado, académico y comunitario, disfrutando de charlas magistrales, debates y talleres participativos. Queremos hacer eje en el desarrollo de la tecnología, la innovación y la gobernanza en los destinos turísticos inteligentes, lo que visualizamos junto con la Nación.

Usted mencionó la profesionalización del sector. ¿En qué estado se encuentra San Juan en cuanto a capacitación turística?

- Estamos trabajando muchísimo con el tema de las capacitaciones desde que asumimos. De hecho, lanzamos un programa de capacitación esta semana que rápidamente cubrió todos los cupos. Estamos convencidos de que la capacitación es algo clave, no solo en la ciudad de San Juan, sino también en los departamentos más alejados. Necesitamos que los actores del turismo estén capacitados. El año pasado, capacitamos no solo a los actores directos del turismo, sino también a monitores urbanos, policía y taxistas. Esto es fundamental porque muchas veces el primer contacto del turista no es con la oficina de turismo, sino con un taxista en la terminal o el aeropuerto, y ellos deben conocer los conceptos básicos para orientar. Estoy convencido de que "la ambición sin capacitación es como un barco en la arena", y San Juan tiene la ambición de ser un destino turístico significativo en Argentina y la región, por eso necesitamos capacitarnos todos.

Tanto usted como el Gobernador han afirmado que San Juan toma el turismo como una política de estado. ¿Qué objetivos se plantean, además de la realización de este Foro?

- El Gobernador nos brinda un apoyo enorme para nuestra gestión, y realmente, y esto no es de la boca para afuera, para él el turismo es una política de estado. Apunta mucho al turismo y a diversificar la matriz productiva de la provincia. Si bien la minería claramente la encabeza, no debe ser lo único; ahí es donde, a través de la "locomotora" que nos puede llevar la minería, entran la producción y el turismo. Estamos trabajando mucho con el turismo de eventos, especialmente eventos deportivos, que son muy importantes. Tuvimos una muy buena participación la primera semana de julio con el evento de Los Pumas contra Inglaterra, uno de los pocos partidos que juegan en Argentina se llevó a cabo en San Juan, en el estadio del Bicentenario. Esto muestra que somos la capital del deporte, con toda la infraestructura para recibir cualquier tipo de evento deportivo, y vamos a seguir trabajando en eso. También se trabaja en la promoción de la provincia. Que se realice una asamblea del CFT y un foro de turismo en San Juan es una forma de promocionarla y que la gente la conozca. Hemos hecho Fam Tours con agencias nacionales e internacionales para que conozcan la provincia, porque estamos convencidos de que "nadie puede vender algo que no conoce". Los llevamos a que conozcan San Juan, sus virtudes y fortalezas, que no solo son los recursos naturales, sino también la calidad de anfitriones que somos los sanjuaninos.

Hablando de Fam Tours con agencias internacionales, ¿Cuál es la importancia de los mercados extranjeros para la provincia y qué estadísticas tienen al respecto?

Hoy básicamente estamos apuntando a lo que es el turismo nacional o de la región, aunque participen agencias internacionales. El turismo internacional es un área donde aún somos un destino emergente desde ese punto de vista, pero obviamente tenemos que crecer y estamos en ese camino. Sabemos cuáles son nuestras debilidades. Por primera vez en la historia de San Juan, en la gestión del Gobernador Marcelo Orrego, se va a generar un plan maestro de turismo. Para nosotros, esto es fundamental: saber a dónde va el turismo de San Juan, cuál es nuestro norte, independientemente de los gobiernos o las épocas. Obviamente, ese plan no puede ser rígido, tiene que tener flexibilidad y versatilidad, pero por primera vez San Juan tendrá un plan estratégico de turismo, gracias a la gestión del Gobernador Marcelo Orrego.

En cuanto a la conectividad aérea, ¿Qué se está trabajando y hay nuevas rutas en gestión?

- Sí, sí. Por primera vez en la historia de San Juan pudimos ser parte de las rutas de low cost. A partir de septiembre del año pasado, tenemos a la empresa Flybondi generando cuatro vuelos semanales. Hemos avanzado en ese esquema, y el Gobernador nos pide que sigamos tratando de generar nuevas rutas tanto nacionales como internacionales. Así que estamos en conversaciones con distintas líneas aéreas para ver qué posibilidades hay de generar nuevas rutas a San Juan, siempre con el compromiso del apoyo del gobierno.

Finalmente, en infraestructura turística, puntualmente en vialidad, ¿cómo están trabajando para mantener o mejorar la conectividad terrestre?

- Bueno, sí, es un tema complejo. No solo porque el gobierno tenga la disponibilidad de recursos para obras, sino también porque la Nación debe ceder las rutas nacionales, ya que es jurisdicción nacional. Por ejemplo, la avenida de Circunvalación, que recorre todo el anillo del Gran San Juan, es una ruta nacional que el gobierno nacional cedió a la provincia, y la provincia la está activando con fondos propios. Pero a veces no pasa con otras rutas importantes, como la Ruta 40. Esperemos poder seguir teniendo fondos para mejorar la conectividad terrestre. En cuanto a la conectividad aérea, hemos duplicado prácticamente la frecuencia con Buenos Aires. Además, estamos mejorando muchísimo la conectividad de internet y Wi-Fi en todos los departamentos alejados