La elección para el nuevo Secretario General será uno de los principales temas de agenda en las próximas semanas en ONU Turismo. A la espera de lo que se decida en las oficinas de Madrid, el sector estará pendiente de quién será el máximo representante del organismo. Con seis candidatos en lista de espera a ocupar ese lugar, Mensajero conversó con Gloria Guevara Manzo.

Nacida en Guadalajara, con 57 años y con una vasta experiencia en cargos políticos y públicos, tales como Secretaria de Turismo de ese país o presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la candidata dialogó con Mensajero sobre los diferentes tópicos en la víspera de la votación: propuestas a desarrollar, su visión del turismo a nivel global y regional, su trabajo en México como así también lo que pretende hacer en caso de ser Secretaria General.

¿Qué importancia tiene el turismo en materia de generador de empleo e industria económica?

- 1 de cada 4 nuevos empleos que se generaron entre 2015 y 2019, fueron gracias a turismo. Entonces, hay que considerarlo como una maquinaria de generación de empleos. Actualmente, es el 10 % de trabajo a nivel mundial, siendo clave en materia económica y laboral y con una fuerte recuperación después de la pandemia. Incluso, es un sector que tiene una gran participación en el PIB mundial.

Entre las políticas que busca llevar a cabo, la resiliencia y generación de oportunidades se presentan como una de las más importantes. ¿Por qué las consideras claves?

- La resiliencia es importante porque todas las crisis impactan en nuestro sector. Antes de la pandemia, hicimos una evaluación de 90 crisis en 20 años, y estaban clasificadas en grupos, tales como salud, geopolítica y seguridad. Sin embargo, cada una impactaron en el sector de alguna manera. De algunas, nos recuperamos más rápido y de otras tardamos más. Yo creo que la organización, en este caso ONU Turismo, debe ser esa plataforma que nos permita compartir mejores prácticas, establecer protocolos, crear centros de resiliencia y apoyar para prepararnos mejor para las futuras crisis. Hay que saber manejarlas adecuadamente para minimizar el impacto y podernos recuperarnos rápidamente. El rol que pueda tener la organización, que hoy no tiene activamente, es fundamental para ayudar a estos destinos. Buscamos que, cuando se encuentren con una crisis, sepan exactamente qué hacer, tengan quién los pueda apoyar y manejarlas.

¿A qué haces referencia cuando mencionas a la generación de oportunidades?

- Las oportunidades, para mí, se trata de empoderar mujeres, ya que representan la mitad de los empleos, mientras que los jóvenes son el 30 %. Se trata de empoderar a las comunidades. Es decir, no es suficiente publicar políticas públicas o regulaciones que van de arriba hacia abajo. Son importantes, pero no es suficiente. Se necesita empoderar a las comunidades, partiendo de un activo único, como un ADN y transferido y traducido a un producto turístico o una experiencia. Es fundamental apoyar a las comunidades, ya sea con financiamiento o acceso a financiamiento, con capacitación, apoyo y ayudarles en este camino para que puedan tomar control de su destino y puedan tener un desarrollo sustentable a largo plazo. Cuando empoderas una comunidad, se genera inversión y hay mucho mayor gasto de los visitantes.

A raíz de tu trabajo en México, ¿ves posible la idea de replicar el empoderamiento de las comunidades en otros países?

- Si, pero es muy importante documentar la metodología. Incluso, creo que la función de ONU Turismo debería ser esa plataforma para compartir mejores prácticas. El trabajo llamado "Pueblos Mágicos" (proyecto que tuvo mucho éxito en México) es un claro ejemplo de como se puede empoderar a una comunidad. Tenemos que tratar de que la organización se convierta en una comunidad mundial, donde los destinos puedan aprender de otros. Argentina ha hecho muy buenas cosas en el último tiempo y creo que se puede documentar lo realizado y compartir esa experiencia con otros países del mundo.

¿Cuál es tu visión del turismo actual?

- Yo creo que hay regiones muy avanzadas. Por ejemplo, Europa es la región más grande del mundo y vemos que Asia, por ejemplo, viene creciendo. Sin embargo, hay regiones que todavía no tienen, lo que se conoce en inglés, como su fair share (participación equitativa). ¿A qué nos referimos con esto? Es una cantidad proporcional de visitantes para potenciar. América Latina es una región que tiene mucho para aprovechar y contar con muchísima mayor cantidad de turistas, tema que no pasa en países de África o algunos de Europa. Yo creo que el turismo tiene un gran potencial para generar empleo y oportunidades. Al activar esto en las poblaciones más necesitadas, van a reducir la migración ilegal a otros destinos. Entonces, yo creo que después del Covid, si algo aprendimos, es que nos gusta viajar, descubrir otras culturas, conectar con los locales y tenemos otra perspectiva del valor de la vida y del tiempo con los seres queridos. Uno de los sectores que más extrañamos durante la pandemia, fue el poder viajar. Entonces, lo pusimos en otro contexto y por eso creo que hay un gran potencial de seguir creciendo.

¿Qué pensamiento tiene con respecto al desarrollo del turismo en Latinoamérica?

- Tiene un gran potencial. Cada país tiene diferentes culturas, ofertas y activos. Entonces, hay mucho que ofrecer y es cuestión desarrollar estos productos turísticos y estas experiencias partiendo de estos activos.

¿Y en Argentina?

- Argentina es particular, tiene mucho para ofrecer. Es un país muy grande con una cantidad de activos impresionantes que, aprovechando sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos, se puede a generar muchísimos empleos. Yo creo que el turismo puede hacer una gran diferencia. Se puede aprovechar ese potencial para generar empleos donde más se necesitan y me queda claro que el gobierno de ahora le está dando una prioridad importante al turismo, lo cual es muy bueno.

¿Qué problemáticas viste en ONU Turismo y cuáles serían esas soluciones?

- Hablando con muchos ministros y muchos líderes, hay tres cosas que me han repetido. Primero es que la organización necesita tener buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. Hoy en día, no está claro el presupuesto en que se le asignan a los recursos y hay mucha molestia por parte de muchísimos ministros. Una buena gobernanza es un presupuesto que se sepa en qué se asignan los recursos y que haya transparencia. Hay mucha opacidad hasta con las reglas. Segundo, y es algo que me han dicho también los ministros, es que a veces hay muchas reuniones, pero no se ven los resultados. Entonces, yo creo que hay una oportunidad de hacer un plan de trabajo con acciones concretas, con objetivos medibles y alcanzables, que se pueda revisar el progreso y los resultados trimestralmente. Y tercero, algo que fundamental para un organismo como este, es que los miembros estén en el centro. Es decir, que los planes de trabajo de la organización se creen de acuerdo a las necesidades de los Estados miembros porque tiene que responder a ellos y no al revés.

En caso de resultar elegida, serías la primera mujer en conseguirlo. ¿Qué valor le das a ese hito?

- Creo que es tiempo de mujeres. Es increíble que en nuestro sector, la mitad somos mujeres y en 50 años no haya habido nunca una a cargo de este importante organismo. Es momento de darle la oportunidad a mujeres a que lideren. Está demostrado que hay mujeres exitosas. Para mí, es muy relevante también que se les dé la oportunidad y en este caso, yo las represento. Si yo gano la secretaría, ganamos todas.

¿Qué importancia le das a la innovación y a la sustentabilidad?

- Ambas se han acelerado en la pandemia. En temas de innovación, la inteligencia artificial está creciendo a gran escala. La biometría, realidad aumentada y virtual es otro ejemplo que se puede sumar. Lo importante aquí es que, al final del día, se puedan utilizar todas estas herramientas tecnológicas para el beneficio de los viajeros y de los proveedores. La sustentabilidad tiene que ver con un impacto social, económico, en el ambiente y en la naturaleza. Se trata de cómo cuidamos nuestros activos ahora, sin impactar en los de las futuras generaciones, pero también tiene que ver con el pilar económico e impacto social.

¿En caso de ser elegida planea que sigan los Best Tourism Village?

- Definitivamente, se mantienen, pero hay que mejorarlo. No se trata de dar un título o una nominación, hay que poner a esos pueblos dentro del mapa turístico.

¿Cuál es su principal meta si llega a la Secretaría General?

- Mi objetivo es iniciar lo que yo llamo, una nueva era para el turismo. La cual parte de 4 pilares: resiliencia, generación de oportunidad, sustentabilidad e innovación, donde haya mucho mayor valor para los estados miembros y que se pueda invitar de regreso a otros. Por ejemplo, Estados Unidos no es parte de la organización y es muy importante que estén. Misma situación para con Gran Bretaña, Australia, Canadá. Entonces, es fundamental dar más valor, traer más miembros, pero, sobre todo, aprovechar el potencial que existe en el mundo. Hay que detonar este crecimiento para que sea sostenible a largo plazo y que se puedan generar millones de empleos nuevos, con beneficio económico directo a las diferentes poblaciones y que puedan aprovechar todo el potencial turístico.