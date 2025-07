Hace casi dos semanas, Ángel Brisighelli fue elegido para conducir la Federación de Cámaras Turísticas de la Argentina (Fedecatur) hasta 2027. El empresario es el fundador del receptivo Rumbo Sur y está basado en Tierra del Fuego. Con su llegada a la entidad se produce una inevitable renovación luego de la década que lo tuvo a Héctor Viñuales como presidente. En este marco, Mensajero conversó con el dirigente para conocer los planes que tiene para su gestión y también dio su visión de la actualidad del sector.

. ¿Ya pudo empezar a trabajar en algunos puntos de su plan de gestión?

- Estoy recién llegando, acomodándome y viendo de qué se trata esto de ser presidente de la Fedecatur. Primero hay un proceso de aprendizaje como para empezar a trabajar y es lo que estamos haciendo en este momento. La idea es, obviamente, empezar a trabajar con cuestiones tradicionales en la Fedecatur, como el Neoworkshop que es muy representativo de nuestro trabajo. También hay otro tema, que quizás es más lento y más difícil, pero muy importante. Buscamos apuntar a la consolidación o constitución de las cámaras y que haya una en cada provincia.

Actualmente, ¿Cuántas faltan conformarse?

- En este momento, tenemos seis provincias que no tienen cámaras de turismo y la intención es trabajar para tratar de que la constituyan y que se unan a la Fedecatur. A su vez, hemos visto en la asamblea, que tuvimos cinco socios que por no tener la documentación institucional al día no pudieron participar. Entonces, nuestro trabajo es acompañar y apoyar a esas cámaras que están en una situación de irregularidad administrativa y que se puedan regularizar. Lo que me gustaría, y soy consciente de que es bastante utópico, es terminar mi gestión con las 24 cámaras en de la Fedecatur.

¿Hay una idea unificada de por qué no tienen una cámara?

- Son cuestiones particulares de cada provincia. Hay una dispersión muy grande entre la tradición, por ser de alguna forma, y el turismo en cada una. Es decir, tenemos provincias donde el turismo es una actividad económica muy importante, como Neuquén; y otras, que son destinos menos conocidos, como Formosa, y ninguna de las dos tiene cámara. Cada provincia es una realidad diferente y hay que hablar con ellos, ver cuáles son sus realidades y cómo ayudarlos. La verdad es que nosotros podemos ayudar, pero la voluntad de concretar la cámara tiene que ser de los empresarios de cada provincia. Lo que podemos hacer es tratar de ser canalizadores, pero mucho más que eso no podemos.

¿La intención es realizar el Neoworkshop este año?

- Se suspendió porque estaba programado para hacerlo en Córdoba y aparecieron unos problemas de agenda con las autoridades de la provincia, que tenían un compromiso en España y no iban a estar para la fecha de la realización. Finalmente, se decidió postergarlo para noviembre. Así que sí, la intención es trabajar en esa fecha. Lo que tenemos que decidir es si lo hacemos en Córdoba o en otro sitio.

¿Cómo están viendo la realidad del sector desde Fedecatur?

- En este momento, la verdad es que las condiciones económicas no nos están ayudando. Ya sea porque las condiciones macroeconómicas de la Argentina terminan transformándonos en un destino que somos caros en dólares para el turismo, la fuente de pasajeros tradicionales en la Argentina, sea Europa, Estados Unidos o Asia, y tenemos siempre que ahorrarnos de que siempre estamos compitiendo, nosotros con el resto de los países del mundo. Es decir, cuando un francés decide hacer un viaje a una agencia de viajes en Francia, en París, y se sienta en el territorio y le ponen delante un proyecto de la Argentina, uno de Tailandia y uno de Sudáfrica. Si nosotros somos el doble de caros que los otros dos, obviamente que tenemos un problema. Y eso es lo que está pasando en este momento. Y para el turismo interno, exactamente lo contrario. Obviamente donde los destinos del exterior, por ejemplo Brasil, que es un destino aspiracional de los argentinos, además hay que reconocerlo, están en condiciones económicamente muy atractivas y desallienta el turismo internacional. Esa es en líneas generales el problema que estamos teniendo. No es un problema, desgraciadamente, por alguna cuestión específica cultural de nuestro mercado, sino que es consecuencia de una situación macroeconómica mucho más que trasciende al turismo. Pero bueno, sí que tenemos que exponer esta situación y plantearla al Estado para encontrar soluciones respecto de esto. Obviamente no creo que vayamos a conseguir, por una sola charla, modificaciones en las condiciones macroeconómicas de tipo de cambio y cosas por el estilo. Pero sí hay posibilidad de encontrar otro tipo de medidas que nos mejoren las condiciones de competitividad de las empresas prestaciones de servicios y que nos permita una reducción de los costos, lo habéis explicado, una reducción de la tarifa, para volvernos más atractivos en lo económico respecto de los diferentes mercados, tanto domésticos como internacionales.