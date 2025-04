Italia y Argentina son dos destinos que se unen por diferentes motivos: cultura, tradiciones y el legado con base en turismo de raíces y religioso. En este marco, Alessandro Mancini, dueño de la empresa Mancini Worlwide, conversó con Mensajero sobre las posibilidades de comercializar productos en el país europeo.

¿Qué estrategias específicas están implementando para atraer el turismo latinoamericano hacia Italia?

- Creo hoy la mejor estrategia es adelantarse presentando productos italianos de lujo tales como Prosecco Bortolomiol o Scalo Milano, que tiene 80 marcas y que vienen a proponérsela al pasajero de turismo de compras. Estamos empujando muchísimo también a la sinergia con compañías como Air Europa para estar presente entre tres y seis veces al año con misiones específicas en la región. Además, contamos con la plataforma Connect to Italy, que es parte de Mancini Worldwide, donde contactamos la demanda con la oferta italiana de excelencia.

¿Cómo se está desarrollando el turismo de raíces?

- Vemos que la evolución ha sido buena. Incluso, aquellos italianos de primera, segunda y tercera generación que visitaron Italia por primera vez, les pedimos que vayan a ver la exposición universal en Milán. A su vez, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se invirtió en publicidad para seguir incentivando este tipo de turismo. Desde nuestro lugar, continuamos promoviendo el segmento, sumado a que nuestros proveedores también generan acciones para fortalecer el sector.

¿Qué infraestructura sumó Italia para el Jubileo 2025 y los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

- Tenemos un buen flujo de pasajeros que está viniendo para Roma. Estamos haciendo implementaciones muy buenas para el Jubileo. Milano-Cortina es otro de los eventos fundamentales. Se espera que 51 millones de personas vengan para Milán y para los Juegos Olímpicos. Estamos haciendo una gran promoción privada desde Connect2Italy. Todo el mundo está muy interesado y con el trabajo que hemos hecho en el pasado, explicando que tenemos montañas también en Italia, han comprendido que pueden venir a Milán en dos horas y media y apreciar lugares magníficos.

¿El turismo deportivo es uno de los segmentos a explorar?

- Se explota cada día más porque la gente se va para el triatlón, se va para el esquí, se va para los snowboards, se va para hacer el kitesurf, así que la verdad, en cualquier lugar, el turismo está explotando en todas sus formas.

¿Hay otro tipo de eventos que se esté por realizar?

- Así es, se llama Madfest, es una exposición mediterránea que va a involucrar a todos los países del Mediterráneo cada año. Vamos a tener una segunda edición porque la primera fue el año pasado en Cagliari mientras que este año será en Olbia, también en Cerdeña. Serán 250 huéspedes que van a venir de todo el mundo para charlar de turismo y cómo desarrollar la oferta del Mediterráneo. Será importante porque involucrará a ministros de turismos de diferentes países como así también a operadores turísticos.

¿Qué rol juega la sostenibilidad en la nueva propuesta turística de Italia?

- Todo. Ahora, todo el mundo habla de sostenibilidad, por ejemplo nuestro partner Air Europa. Ellos tiene una sostenibilidad altísima en relación de lo que es el CO2. La verdad que la atención que tenemos que tener en los viajes, en todo lo que va puesto en el interior de los hoteles, lo que puede ser reciclable es muy importante y la sostenibilidad involucra todo eso. Uno de los ejemplos que tenemos en la reserva de las playas. Allí, tenemos que poner un límite en manera que la gente pueda respetar y gozar de esta posibilidad.

¿Qué tendencias de viaje pospandemia están observando en los viajeros argentinos que van a Italia?

- El mundo ha cambiado. Hay un antes y un después. Hoy, la gente gasta más. La gente se dio cuenta que quizás esto puede ocurrir otra vez, así que los turistas ahorran menos y gasta más para aprovechar del día mismo. Y creo que hay una calidad de atención para viajar que no es la de antes. Cuando hay lugares con demasiada gente, muchos de ellos prefieren no pasar para allá.

¿Cómo es el proyecto que tienen con Air Europa?

- El proyecto que tenemos con Air Europa es valioso. Renatto Scaffirdi, que es el general manager de la empresa en Italia, vio la calidad de cómo hacemos el incoming y cómo promovemos Italia. Y él nos dijo que si nosotros vamos a promover Italia de esta manera, que lo hagamos con ellos. Nuestra idea que tenemos ahora es tener 3 o 4 misiones conjuntas en Latinoamérica cada año. Empezaremos con Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, siendo los mercados que queremos potenciar, con el foco en las ciudades que no son las más importantes.

¿Cuál es el principal diferencial que tiene Mancini Worldwide?

- Los operadores del turismo pueden hablar directamente con operadores del turismo sin comisión. Hay una conexión directa llamada H24, que la tiene solo en el teléfono con Connect2Italy. Es una plataforma solo de invitación, solo de gente que se conoce entre ellos. Y la distinción es que, si son afiliados con Air Europa o con Connect2Italy, pueden hablar entre ellos sin tener ningún tipo de duda. Nosotros no ganamos sobre esto porque las conexiones deben de ser algo que pertenece a los operadores y la ganancia tiene que ser distribuida entre ellos.

¿Tienen prevista alianzas estratégicas con operadores turísticos locales?

- Sí, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos con Amadeo Gentili y Estrada Viajes. Incluso, mañana tendremos 20 agencias que nos van a encontrar en el Consulado General de Italia de Rosario. Tenemos de verdad una alianza muy fuerte. Incluso, y lo que es bueno, es que con nosotros vamos a seleccionar entre 5 y 7 por cada país, y van a venir a Italia para hacer fan trip con nosotros.

¿Qué importancia le dan a la gastronomía y experiencias sensoriales como motor de atracción turística?

- Hoy en día, y después del COVID, se ha mudado completamente la experiencia de viaje. La gente quiere viajar con las sensaciones, antes de salir de viaje. Entre ellas, la gastronomía italiana es una de ellas. Se va a probar otras cosas de Italia, quiere ir a Italia de comer y hacer cosas particulares, con sabores únicos y después quiere comprar estos productos para llevárselos y compartirlos con su familia. Con eso, nosotros hemos mudado nuestra oferta, que no es pura turística y nada más, sino que tenemos también una oferta donde podemos poner en contacto.

EXPO Milán y EXPO Dubai, ¿Qué aprendizajes puede aplicar Italia para maximar el impacto turístico en eventos como el Jubileo y los JJOO de Invierno?

- Fueron cosas positivas, en muchos rangos. Sin embargo, creo que la posibilidad de trabajar con diferentes gobiernos para incrementar su visibilidad es importante. Un ejemplo claro es Benín. Con ellos, hemos hecho su pabellón a la EXPO Dubai y este año lo hemos hecho a la EXPO Osaka. ¿El resultado? Incrementaron del 18% los visitadores turísticos que vinieron para visitar el país en los cuatro años que terminó la EXPO Dubai, porque se representaron muy bien y nosotros hemos preparado todo esto.

¿Qué recomendación le darías a los empresarios turísticos argentinos para fortalecer sus alianzas internacionales?

- Yo creo que los operadores turísticos tienen que conocer más el producto actualizado de Italia. El mundo ha cambiado, ahora tenemos hogares muy bonitos en todas las partes, tenemos cosas regionales magníficas, pero por supuesto que todavía falta conciencia. Viajar a Italia es muy caro, así que por eso que con Connect to Italy y con la alianza con Air Europa, nos podemos permitir invitar 5, 6, 10 personas para que vengan a Italia para conocer circuitos nuevos, para poner una nueva fuente de recursos que puedan utilizar para las personas.

¿Qué mensaje personal querés dejarle a los operadores y empresarios argentinos?

- Las personas están tan conectadas con redes sociales y pareciera ser que conocen más que los propios operadores. Eso siempre pasa. Los operadores que tienen la conciencia del producto, tienen que empezar a trabajar un poco afuera de las hojas normales y echar el corazón atrás del obstáculo. Por ejemplo, ya ahora las ferias son muertas, se va a las ferias para no hacer nada, lo conocemos muy bien. Cuando nosotros organizamos 8 o 9 incentivos gratuitos para que vengan a Italia y lo prueben, una vez que vienen me dicen siempre, Alessandro yo nunca me esperaba de vivir esta emoción, yo estuve 3 veces en Italia, pero nunca fue lo que he vivido ahora, ahora entiendo lo que es el turismo gastronómico, el turismo de la montaña, el turismo deportivo. Porque la gente cuando se viene usualmente es sectorial, pero no es más así, tienen que probar la vida de Italia.