"Los buyers que participan en MeetUp vienen exclusivamente a hacer negocios"

La agenda del turismo de reuniones se prepara para uno de los eventos más esperados del año: MeetUp, que se realizará el 6 y 7 de agosto de 2025 en Buenos Aires. En este contexto, Patricia Durán Vaca, presidenta de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Congresos (AOCA), ofreció una visión profunda sobre las expectativas y novedades de esta edición, así como el posicionamiento de Argentina en el segmento MICE. Durán Vaca compartió detalles clave sobre la evolución del sector y los desafíos que enfrenta.

En una entrevista exclusiva con Mensajero Turístico, Durán Vaca ahondó en cómo Argentina se consolida como un destino maduro y atractivo para el turismo de reuniones, a pesar de los retos económicos. La conversación abordó desde la innovación y la sostenibilidad hasta la infraestructura y la estrategia de captación de eventos, subrayando la importancia de la colaboración entre todos los actores del sector para mantener y potenciar la competitividad del país a nivel global.

¿Cuál es la relevancia de MeetUp en el calendario de eventos de América Latina?

- MeetUp es uno de los eventos más importantes que se realizan en América Latina, al menos en América del Sur. Buenos Aires siempre ha sido la elegida, la número uno latinoamericana. Todos esperan este evento, especialmente clientes como los brasileros y colombianos, que nos observan de cerca, pero también son quienes más nos compran. Estados Unidos sigue siendo uno de nuestros principales clientes en incentivos, y en lo lejano desde Europa también tenemos una presencia permanente. Además, consideramos muchísimo a nuestras asociaciones argentinas, que son nuestros clientes diarios y nos contratan en todo el país.

¿Qué posicionamiento tiene Argentina como destino para el segmento MICE?

- Estamos permanentemente "cambiándonos la ropa", es decir, innovando. La Argentina es tan diversa que, si bien tradicionalmente se elegía Buenos Aires, ahora los eventos pueden hacerse en cualquier lugar del país: en el sur, norte, este u oeste. Cada región tiene su centro de eventos y diferentes prestadores de servicio. Los "buyers" que nos visitan son clientes nuestros que vienen a ver estas nuevas tendencias; algunos ya son clientes, y otros son nuevos que están en lista de espera y no pudieron venir el año pasado. Es importante destacar que los que vienen a MeetUp son decisores, dueños o directores del segmento MICE de empresas muy grandes e importantes. Son buscados por nuestros referentes de destino y por los mejores buscadores, asegurando así los negocios; no es un fam tour, vienen exclusivamente por negocios. Aunque nos hemos vuelto caros por los impuestos, mantenemos la innovación permanente, la calidad y la eficiencia en nuestros servicios.

En un contexto donde los costos pueden ser un desafío, ¿cuál es el valor agregado que Argentina ofrece y cómo se traduce en su infraestructura y servicios?

- Estamos haciendo mucha sinergia con las asociaciones para que no se vayan por el precio, sino poniendo mucho hincapié en el servicio que presta Argentina, que se preparó durante tantos años. Esto incluye innovación, tecnología, sostenibilidad (que es indiscutible), trabajo con la cultura local, la gastronomía y la hotelería. Lo más importante es que un evento es un "pre" y un "post" maravilloso: los asistentes del congreso vienen con su familia o se quedan después, lo que genera un ingreso mayor que el de un turista común.

Además de nuestros lugares maravillosos, se requiere una inversión y reinvención permanente en recursos turísticos. Hay que resaltar que se siguen sumando centros de eventos, aunque cuesta muchísimo tener uno. Por ejemplo, Salta inauguró el año pasado un centro de convenciones en Cafayate, y en Iguazú está por inaugurarse uno para 10.000 personas. Esto es crucial porque el inversor sigue creyendo en este segmento que es muy bueno, ya que funciona todo el año, más allá de la alta o baja temporada. Al competir con países vecinos como Brasil, que es un competidor muy fuerte, tenemos que ir con estas cosas creativas que hacemos, que es el servicio en sí, pero también la infraestructura y el equipamiento, con centros de convenciones acordes a las necesidades de nuestro segmento.

¿Qué novedades trae esta edición de MeetUp y cómo aborda Argentina el crecimiento interno y la creciente importancia de la sostenibilidad en el turismo MICE?

- Algo muy importante que tendremos es la presencia absoluta de todos los burós del país. Todas las provincias que desarrollan fuertemente el turismo MICE hicieron un esfuerzo mayor para estar presentes. Un punto a destacar son los nuevos centros de convenciones que se presentarán. Además, abordaremos un tema muy fuerte de sostenibilidad con una compradora de Argentina, que también será expositora y viene de Costa Rica. Ella es una de las vendedoras más fuertes de turismo MICE en sostenibilidad, y dará una de las charlas como speaker. Nosotros siempre estamos comprometidos con los "buyers" y "suppliers" en cuanto a la nueva tecnología y la innovación cada año. El hecho de que venga ella es porque la sostenibilidad es lo que se está vendiendo a nivel mundial.

Nosotros ya estamos en esto, pero es vital que las voces locales, los burós, e incluso la prensa, escuchen para que sepan que somos un destino maduro en este segmento y lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Ella misma dice: "Ustedes son un destino maduro y es bueno que se la crean". Los datos nos posicionan muy bien respecto al resto de América y debemos preservarlo. ¿Cómo? Estando presentes en todas las ferias importantes de nuestro segmento, como Las Vegas, Frankfurt o Fex Expo, porque es donde nos encontramos con nuestros pares y colegas.Sí, en realidad, el segmento se está ampliando. Se han inaugurado nuevos lugares de eventos que antes no existían. Argentina está creciendo desde adentro, no solo los destinos consolidados.

Para aquellos que aún no tienen a MeetUp en su agenda, ¿cuál sería el mensaje clave para invitarlos a participar?

- Para los que todavía no están, es tan importante que vengan y visiten porque MeetUp es una mirada profesional y comprometida con el segmento MICE. Así como uno tiene que especializarse en una carrera o estar apto para organizar un incentivo, MeetUp es la vidriera de tu negocio. Además de ser una vidriera, te enseña cómo realizar un evento, ya que están todos los proveedores: constructores, OPCs (organizadores profesionales de congresos), agentes de viaje especializados, entre otros. Un organizador de eventos debe ser muy experto para no fallar en nada, porque no solo quedas mal como empresa, sino también como país. Es fundamental saber hacer un evento. Por eso, invitamos a todos los que quieran venir a especializarse o a entrar al mundo de los negocios de eventos, será un gusto recibirlos porque aquí van a tener todas las herramientas para que puedan hacer su evento.