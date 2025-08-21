"Logramos la afiliación del 100 % de los trabajadores y la legitimidad gremial"

La irrupción de las aerolíneas low cost en Argentina trajo consigo un cambio de paradigma en el sector aeronáutico, no solo en la oferta de vuelos, sino también en la representación sindical de sus trabajadores. En este escenario nació la Asociación Sindical de Trabajadores de Jetsmart (ASTJ), que desde hace seis años se consolidó como la voz de los empleados de la compañía en el país.

En diálogo con Mensajero, el secretario general del gremio, Diego Bitschin, analizó el camino recorrido, los logros alcanzados y los proyectos que buscan fortalecer la representatividad del sindicato. Desde mejoras salariales y previsibilidad en la programación de vuelos, hasta la defensa de la igualdad de condiciones entre trabajadores locales y tripulaciones extranjeras, el dirigente gremial destacó que el crecimiento de ASTJ se apoya en la participación activa de los afiliados y en la construcción colectiva de un futuro con mayor previsibilidad laboral.

¿Cuándo y por qué nació la ASTJ?

- Llevamos más de 6 años desde el inicio, y todo el equipo directivo ha estado desde el principio. El gremio surgió como una respuesta genuina a la necesidad de representación dentro de la industria aeronáutica, especialmente con la incorporación de las aerolíneas de bajo costo hace seis años.

¿Cómo evolucionó la afiliación y la legitimidad gremial en estos años?

- Hoy contamos con una afiliación sólida del 100 %, y estamos creciendo constantemente. Tenemos alrededor de 600 afiliados, un número que aumenta mes a mes, impulsado por el crecimiento de la industria aeronáutica en el país. Hemos logrado ser reconocidos como institución y obtener legitimidad dentro de la empresa, lo cual es muy importante. Siempre nos hemos enfocado en la defensa de los derechos laborales, una necesidad genuina desde nuestros inicios.

¿Qué mejoras concretas lograron para los trabajadores en materia salarial y condiciones laborales?

- Hemos logrado muchas mejoras significativas. Una muy significativa es la actualización salarial automática. Inicialmente, logramos que fuera cada seis meses, luego lo bajamos a tres meses debido a la alta inflación, y ahora volvemos a tenerla semestral. Es decir, nuestras negociaciones, que se basan en la recuperación por índice de inflación, utilizando el IPC, tienen una actualización semestral. Además, hemos trabajado constantemente en otras mejoras tangibles. Actualmente, estamos en negociación con la empresa para dos sectores que aún necesitan recomposición salarial, mientras que el sector de capitanes ya se encuentra recuperado. Hemos mantenido un diálogo directo y esperamos llegar a un buen puerto, como lo hemos hecho durante todos estos años. En estos años, siempre hemos logrado recomposiciones salariales que acompañan la inflación. Más allá de lo salarial, hemos defendido condiciones de trabajo más justas y jornadas más equilibradas a nivel de previsibilidad. Por ejemplo, logramos que cinco días antes de finalizar el mes, tengamos el cronograma completo del mes siguiente, lo que brinda tranquilidad aérea y mejora la calidad de vida.

¿Qué avances lograron en seguridad operativa y salud laboral?

- Siempre estamos atentos a las inquietudes de nuestros asociados en estos temas, las presentamos a la empresa y, mediante el diálogo, siempre llegamos a un acuerdo. Nuestro objetivo es mejorar la calidad del servicio de la empresa y, al mismo tiempo, la calidad de vida del trabajador, buscando un equilibrio saludable entre ambas partes

¿Cómo describiría el vínculo actual entre el gremio y Jetsmart?

- En general, en Argentina relación gremio-empresa está como mal vista, pero la nuestra ha evolucionado mucho. Llevamos cinco años en comunicación constante. Al principio, como en todo proceso joven, hubo momentos de mucha tensión. Sin embargo, hemos logrado avances concretos, no solo en el tema salarial, sino también en la calidad de vida, como la previsibilidad en la programación de vuelos, que impacta directamente en la calidad de vida de nuestros representados. Siempre hemos apostado al diálogo constructivo, defendiendo los derechos de los trabajadores. Un desafío importante es la diferencia en derechos sindicales y laborales entre Argentina y las otras filiales de la empresa (Chile, Perú, Colombia), ya que la central de manejo está en Chile. Al principio, había poco entendimiento por parte de Chile sobre por qué teníamos ciertos derechos que ellos no, y querían aplicarlos de maneras diferentes en Argentina. Por eso digo que la relación evolucionó mucho. Las tensiones siempre se resolvieron mediante el diálogo. Afortunadamente, la empresa también ha mostrado disposición al diálogo. Incluso en momentos de máxima tensión, personal de Chile ha venido a conversar para entender lo que sucedía, superando diferencias culturales y de distancia. El vínculo actual ha mejorado porque hay un entendimiento real de cómo es el argentino y sus derechos, que son diferentes a los de Chile, Perú o Colombia. Todo esto ha generado confianza mutua y respeto institucional. Las tensiones nunca fueron malintencionadas, sino por falta de explicación, lo que llevó a un entendimiento mutuo.

¿Cómo pudieron garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades entre los trabajadores de Argentina y las tripulaciones extranjeras?

- Este es un tema muy importante para nosotros, especialmente con la apertura de los cielos en Argentina y la posibilidad de traer matrículas y personal aeronáutico extranjero, incluyendo pilotos. Como gremio, hemos aceptado su llegada siempre bajo condiciones que salvaguarden y mantengan la igualdad de condiciones. La empresa se autodenomina "un solo equipo y una sola aerolínea" en sus cuatro filiales, y nosotros siempre les decimos que, por lo tanto, debería haber un “solo sindicato”. Seguimos trabajando en este tema mediante el diálogo, siempre defendiendo el principio de igualdad y oportunidades para todos los trabajadores en nuestro suelo argentino. Por ejemplo, logramos eliminar las diferencias en los viáticos entre tripulantes de cabina, capitanes y primeros oficiales, igualándolos para todos, ya que así lo establece la ley argentina. Ahora, con la apertura de los cielos, nos enfrentamos a la situación de que pueden llegar condiciones laborales "mejoradas" desde Chile, Perú o Colombia hacia Argentina. Estamos trabajando para lograr la igualdad no solo salarial (el sector aeronáutico se basa en el dólar), sino también en las condiciones laborales. Es un desafío por las diferencias legales, pero hay aspectos que sí se pueden igualar. Lo que no permitimos es que se generen desequilibrios que creen una competencia desleal entre el personal local y el extranjero, porque esto no es beneficioso ni para la empresa, ni para el gremio, ni para los trabajadores locales, ni para los que vienen de afuera.

¿Qué proyectos tienen a corto y mediano plazo para seguir fortaleciendo los derechos de los afiliados y mejorando como sindicato?

Tenemos varios frentes de trabajo. Queremos profundizar la formación sindical, jurídica y laboral de nuestros asociados. Creemos que un trabajador informado en estos tres aspectos es un trabajador más fuerte, ya que entiende sus derechos y deberes. Estamos desarrollando bienes institucionales para ofrecer más beneficios, además del asesoramiento jurídico legal que ya brindamos a nuestros afiliados.A mediano plazo, uno de los objetivos principales es avanzar hacia un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que iguale todas las condiciones de todo el holding, es decir, de todas las filiales. Una empresa con varias filiales en Sudamérica debería tener un CCT que, si bien refleje las necesidades de cada país, también tenga muchos puntos en común y protecciones. Esto es crucial aprovechando la actual apertura de cielos y el cambio real que vive el sector aeronáutico. También buscamos obtener la personería gremial, el reconocimiento formal por parte del gobierno. Actualmente, estamos en la instancia previa, la del "gremial", y esperamos obtener la personería en breve. Este es un proceso natural para un gremio joven como el nuestro, que tiene apenas cinco años.

Dada la juventud del gremio, ¿cuál es la perspectiva de crecimiento en los próximos años, tanto en número de afiliados como en calidad de servicio?

- A pesar de ser un gremio y una empresa jóvenes, vemos un horizonte real de crecimiento, tanto en cantidad como en calidad. Las condiciones de nuestro acuerdo con la empresa han ido cambiando y siempre han mejorado, nunca en demérito. El inversor ha elegido a Argentina como el punto principal y mayoritario en comparación con Chile, Perú y Colombia. Esto significa que estamos viviendo un momento de crecimiento significativo. Cada vez que más compañeros se afilian, vemos la clave para defender sus derechos y construir un futuro con mayor previsibilidad laboral. Nuestro compromiso es acompañar este crecimiento. Si bien aún estamos esperando la recomposición salarial para dos sectores, estamos seguros de que lograremos una mejora y un acuerdo.

¿Qué mensaje le daría hoy a los afiliados sobre el rol de ASTJ y el futuro de los trabajadores de Jetsmart en Argentina?

- Me gustaría que vean que este sindicato está creciendo principalmente porque es de ellos. Lo construimos todos los días y siempre pedimos mucha participación, la cual ha sido con responsabilidad, compromiso y respeto mutuo desde el primer día, lo que nos ha hecho fuertes y nos ha permitido crecer constantemente. Que entiendan que el gremio no es solo una herramienta de defensa para el trabajador, sino también un espacio de construcción colectiva permanente. Lo hacemos a través de asambleas y eventos sociales, como los asados mensuales para afiliados. La idea es que se sientan cómodos y que podamos construir colectivamente el futuro de todos los trabajadores de Jetsmart en Argentina y del gremio. También quiero que vean a la aerolínea como una empresa que debemos cuidar, pero al mismo tiempo, como gremio, debemos defender nuestros derechos. Ambas cosas van de la mano. Es fundamental que entiendan que un gremio debe existir y es necesario para mantener ese equilibrio sano entre las dos partes: la empresa y la gente. A veces, el gremio es percibido negativamente, pero es todo lo contrario: lo construimos entre todos. Sabemos que hay mucho por hacer, pero también nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado. Seguiremos luchando con seriedad, respeto y propuestas que vengan de ellos, porque creemos que es posible y se avecinan muy buenos momentos de crecimiento para la empresa que debemos aprovechar de manera unida.