“La visión política del Gobierno de Neuquén es volcar los recursos en infraestructura y no en gasto corriente”Gustavo Fernández Capiet, ministro de Turismo provincial, analizó en Mensajero los avances y desafíos que tienen para tener un desarrollo heterogéneo de la actividad.viernes 15 de agosto de 2025 13:08Te podría interesarActualidadNeuquén tiene nueva Ley de Turismo: qué modificaciones implicaGustavo Fernández Capiet, ministro de Turismo de la provincia, conversó con Mensajero sobre lo que significará para el sector este avance y sobre el siguiente paso.No disponible sin conexiónActualidadNeuquén impulsa una nueva ley para el turismoEl proyecto busca declarar al sector como una actividad estratégica. Gustavo Fernández Capiet, ministro de Turismo de la provincia, conversó con Mensajero.No disponible sin conexiónInfraestructuraCierra el aeropuerto de Rosario: cuándo y por quéCon una inversión cercana a los 34,800 millones de pesos, se llevará a cabo una reestructuración en la pista de aterrizaje. Las obras continuarán hasta diciembre.No disponible sin conexiónNormativaLo que deben saber los argentinos que viajen a zonas con riesgo de fiebre amarillaEl Gobierno hizo un cambio en el procedimiento que habilitaba la aplicación de la vacuna, por lo cual ahora los turistas deberán adecuarse a la nueva modalidad.No disponible sin conexión