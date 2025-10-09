En un contexto nacional desafiante para la economía y la inversión pública, La Rioja busca consolidarse como un destino emergente dentro del mapa turístico argentino. Con paisajes únicos, una identidad cultural marcada y una creciente oferta de servicios, la provincia apuesta a posicionarse no solo como un atractivo natural, sino también como un eje dinamizador de la economía local.

Durante una entrevista con Mensajero, el gobernador Ricardo Quintela destacó la relevancia del turismo dentro de la agenda provincial y repasó las principales acciones que se están impulsando para fortalecer la actividad. Entre ellas, sobresale el programa Movete por La Rioja con Chachos, una iniciativa que combina incentivos económicos con promoción interna para estimular el consumo y favorecer a los prestadores locales.

El mandatario riojano también se refirió a los desafíos que enfrenta la provincia en materia de infraestructura y conectividad, y puso el foco en la necesidad de mantener políticas activas que sostengan el movimiento turístico a lo largo del año. Con una visión optimista, Quintela aseguró que La Rioja “más temprano que tarde va a dar una explosión turística significativa”, reflejando la confianza en el potencial del destino y en la vocación de servicio de su gente.

¿Qué relevancia se le da dentro de la economía provincial turismo?

- Primero, es muy importante porque cada turista que vaya a nuestra provincia aporta su granito de arena para que la economía se mueva y gire lo más rápido posible en beneficio de todos los riojanos. En segundo lugar, porque tiene la posibilidad de conocer las bellezas naturales que nosotros ponemos al servicio de todas las hermanas y hermanos del país o de otros países hermanos que quieran visitarnos. Y, en tercer lugar, porque pueden conocer la calidad humana de la riojana y del riojano en su vocación de servicio, de querer recibir a todos los que nos visitan con el mayor amor y con el cariño que se merece.

¿Cuáles son los beneficios de la apuesta que está haciendo la provincia con Movete por La Rioja con Chachos?

- Se gastan 100 y se devuelven 50. Los devolvemos en Chachos, los cuales se pueden gastar en cualquier comercio de la ciudad comprando productos o servicios, que incluye desde gastronomía o también la posibilidad de pagar el recuerdo para llevar los regalos de La Rioja. Los chachos quedan en La Rioja y el pasajero se lleva los beneficios de esta política turística.

En este contexto, ¿cómo se trabaja para incentivar el turismo interno?

- El turismo de La Rioja se está desarrollando lentamente, pero sin pausa. Es muy importante que eso se sepa. Obviamente que es difícil para nosotros que las inversiones lleguen en los tiempos que nosotros necesitaríamos que lleguen, pero paulatinamente lo están haciendo. El turismo es el generador de fuentes de trabajo más importante que tiene el planeta. En La Rioja todavía no se da con esa magnitud que tienen otros países, pero si somos constantes. Tenemos una constancia sistemática. De aquí en adelante estoy seguro de que La Rioja más temprano que tarde va a dar una explosión turística significativa.

Sobre la mejora de rutas ¿pudieron tener algún incremento?

- No, de parte de Nación no hay incremento, al contrario, hubo una paralización de los mejoramientos de la ruta y una paralización también del recondicionamiento. De todas maneras, nosotros estamos trabajando, digamos, en mantener la ruta, aún las rutas nacionales con esfuerzo, con sacrificio, porque no tenemos los recursos, pero no obstante eso, nos estamos dando maña, agudizamos el ingenio, la creatividad y la maximización de los de los pocos recursos que tenemos para invertirlo de la mejor manera posible

Ante una temporada de verano desafiante, ¿cómo se prepara La Rioja?

- Nosotros estamos siempre preparados para todas las instancias en las que el turista visite nuestra provincia. Estamos preparados los 12 meses del año, no solamente los destinos tradicionales que en invierno, por el clima, tienen una oferta turística muy importante. Ahora nosotros, hace tres o cuatro años, por el Previaje de Nación, tuvimos turismo récord en enero y en febrero. Esto era algo impensable, puesto que tenemos fuertes calores, pero producto de ese Previaje que se instaló en el mal gobierno (entre comillas) de Alberto Fernández, la verdad que fue un éxito rotundo. Muchas provincias como la nuestra obtuvieron éxito gracias a ese instrumento que se puso en vigencia en la República Argentina y que hoy lo estamos implementando en La Rioja.

En cuanto a conectividad, ¿Qué realidad atraviesan en la provincia?

- Con Aerolíneas Argentina ahora tenemos dos vuelos diarios, con eso contamos con la cobertura adecuada. Pero en la alta, quisiéramos tener la posibilidad de incrementar los vuelos, que permita a todos los que quieran llegar lo hagan sin perder el tiempo.

¿Cree que a futuro el Previaje les traerá más beneficios?

- Es un instrumento circunstancial momentáneo que nosotros instrumentamos, después lo vamos a recuperar, pero en el recupero queda el beneficio en la sociedad. Es un instrumento circunstancial al que nos obliga este Gobierno porque no nos provee de los recursos que legítimamente nos corresponden. Estamos tratando de hacer sufrir lo menos posible a nuestra ciudadanía.