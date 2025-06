"La estadía promedio es lo que buscamos que aumente"

Riqueza natural, cultural y un turismo sustentable son algunas de las claves que definen a Iguazú, pero también trabajo público-privado. Es indudable pensar que más allá de que es un destino privilegiado, también el éxito es fruto de la implementación de políticas locales para incentivar los arribos. Sobre este y otros temas conversamos en Mensajero con Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem).

¿En Semana Santa, las cifras en Iguazú se incrementaron en relación con 2024?

- Este año, respecto al anterior, tuvimos un aumento en la cantidad de visitantes al Parque Nacional Iguazú. Tanto el feriado de Carnaval como Semana Santa, inclusive los fines de semana extralargos, como el Día del Trabajador, fueron períodos interesantes para el destino. Eso nos da mucha expectativa para julio. Además, uno lee las estadísticas que van publicando las agencias de viajes e Iguazú aparece siempre ahí, en los primeros lugares en venta. Así que estamos con muchas expectativas, incluso para lo que se viene después, hasta enero, que es nuestra próxima temporada.

Por fuera de los periodos de picos altos de arribos, ¿Cómo es la performance del destino?

- Si bien no es como 2023, que prácticamente no hubo temporada alta ni baja, el destino se está moviendo bastante bien. Obviamente, uno que está acostumbrado a hablar de porcentajes de ocupación del 80%, pasar al 50% más siendo un destino con mucha oferta, complican un poqufito. Sí, tenemos expectativas porque contamos con buena conectividad nacional. Si bien internacional no tenemos aún, sería muy interesante para el destino. De cualquier manera, el turista responde y aunque el nacional haya bajado porque automáticamente impacta.

Más allá de que no tienen conexión internacional, ¿qué porcentaje de llegada de turistas extranjeros están teniendo en Iguazú?

- En general manejamos un 55 % de nacional y un 35 % de internacional. El resto son jubilados estudiantes que vienen al Parque Nacional de Iguazú.

Dentro de esas cifras, ¿también hay un incremento del turismo de reuniones?

- Si bien no tenemos una cifra actualizada, sí es muy importante el segmento porque está aumentando y en meses como mayo o junio, que el vacacional baja, contar con esos eventos ayudan a movilizar. Lo importante es que Iguazú se preparó y se sigue preparando para este pasajero. Además de los salones de los hoteles, tenemos otros espacios exclusivos para 700 y 1500 asistentes, y para noviembre se va a inaugurar uno para 5000. De esta manera, acompañamos a un segmento que está respondiendo a un destino y le damos al sector privado todas esas ventajas de tener una oferta que es acorde a los servicios que necesitan.

Hace un tiempo que vienen apuntando a posicionar las más de 40 actividades que tiene el destino, ¿ya están viendo resultados?

- El trabajo se hace siempre. Muchas veces el turista descubre una vez que llega porque comienza a buscar información. Viene a nuestra oficina de turismo o encuentra un mapa con los atractivos turísticos de Iguazú y ahí va descubriendo. Lo interesante de todo esto es que muchos descubren y luego repiten la visita para poder conocer más. Lógicamente que cuesta, porque las Cataratas son muy fuertes y posicionar todos esos atractivos en la mente del pasajero es un trabajo que hacemos todos los días, entre todos. Siempre se busca de que el turista tenga mayores experiencias y, por supuesto, que haya más trabajo para los habitantes de Iguazú, pero sobre todo que aumente la estadía promedio es lo que buscamos.

Hace un rato nombraste que todavía faltaba la conectividad internacional. ¿De qué mercado puntualmente necesitarían tener alguna ruta?

Bueno, turismo regional es muy importante. Nosotros tenemos Santiago de Chile porque además tienen una conectividad internacional importantísima. Por supuesto que Paraguay hay una demanda creciente pero hay números interesantes también con turismo de Estados Unidos, turismo colombiano, Europa, recordar que teníamos nosotros ese vuelo Madrid-Iguazú que también era muy interesante. En un momento habíamos planteado también unir Cusco con Iguazú para ese turismo internacional. Entonces todos esos puntos son de mucho interés para nuestro destino y seguramente que también va a ser para el resto de los destinos de Argentina. Podemos entrar de manera más rápida al país y salir también de manera más cercana desde Iguazú a cualquier otro punto.

¿El cambio en la relación peso-dólar tuvo un efecto en la cantidad de arribos?

- Sí, tuvo un impacto. Si bien nosotros hablamos de mayor cantidad de visitantes al Parque Nacional de Iguazú respecto al año pasado, la ocupación hotelera no aumentó en igual porcentaje porque hoy el turista que se está alojando en Iguazú es en menor cantidad. Esa diferencia sí se siente. Igual, además del precio, esta realidad tiene que ver con que el pasajero asocia el destino a Cataratas y no diferencia en cuál de los dos destinos se está alojando. Eso se ve en los paquetes que se ofrecen que dicen cuatro noches en Cataratas y de repente, cuando el turista compra, puede que esté reservando en un hotel que no está en Iguazú.

¿Cómo es el trabajo con las agencias para revertir esta realidad?

- Nosotros entendemos que la agencia es un negocio y seguramente ellos van a incorporar la oferta de acuerdo a los precios. Hoy la elección del pasajero es muy sensible al precio, pero nosotros como destino estamos mostrando todo lo que tenemos. Apuntamos a mostrar un Iguazú seguro, cercano, con noche para disfrutar y también un Iguazú sustentable, con gran variedad de atractivos. Presentamos todos esos factores diferenciales que tenemos como destino y el visitante ha respondido, eso hace que podamos mantener y hablar de números interesantes en ocupación, no solo en temporadas, sino también en las que son un poquito más bajas.

Dentro de la diversidad de factores se caracterizan por ser un destino sustentable ¿Cómo es ese desarrollo?

- Es un trabajo que comenzó hace muchos años con los hoteles certificados, con otras empresas que sumaron y continúan en ese proceso. Nosotros acompañamos certificando como destino turístico sustentable y la alcanzamos hace algunos meses. Apuntamos a dar a conocer una marca sustentable en todas nuestras comunicaciones, ese también es otro de los factores diferenciales importantes que tenemos y nosotros confiamos muchísimo en eso. Es más, al observar las estadísticas de lo que están buscando los turistas son los servicios sustentables.