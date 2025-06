El 17 de junio es la fecha señalada para que los miembros de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) elijan a quién va a encabezar la entidad hasta 2027. Por un lado, se encuentra Laura Teruel, que actualmente es secretaria de la entidad; y, por otro, Fernando Gorbarán, quién es un referente del turismo de reuniones, con lo cual, si obtiene la mayoría de los votos, sería la primera vez que un exponente de ese segmento llega al cargo dirigencial más alto del sector.

En la actualidad, Gorbarán es accionista y residente de Messe Frankfurt Argentina y Director Regional para Sudamérica de Messe Frankfurt GMBH empresa alemana líder mundial en la organización de Eventos. Para conocer cuáles serán sus propuestas, si llega a la presidencia de la CAT, en Mensajero conversamos con él.

¿Qué posibilidades le ves a tu candidatura a la presidencia de la cámara?

- Se han sumado entidades de una manera que realmente me sorprende. A veces uno percibe que hay una necesidad de cambio porque no se está conforme con una manera de gestionar, pero realmente es masivo el apoyo.

¿Por qué crees que te están dando este apoyo?

- La cámara no está bien, ha perdido brillo y presencia de ideas, de bases y de propuestas. No se le están presentando propuestas al Poder Ejecutivo de lo que tiene que ser el sector del turismo en la Argentina. Hay una gran ausencia de participación y se ha perdido un poco el sentido de pertenencia. Tampoco se ha dado espacio para que las distintas entidades puedan expresarse y trabajar juntos. Creo que todo eso hace que se quiera cambiar y pensar en gestionar de una manera diferente.

¿Cuáles son los objetivos que te planteas si llegas a ser presidente?

- Algo fundamental es que la cámara tiene que volver a ser el punto de encuentro de todos los ecosistemas turísticos. No es solamente gestionar intereses y estar muy cerrados sobre sí mismos. Nosotros cometemos muchas veces un error en el turismo y es que somos muy endogámicos. Nos hablamos a nosotros mismos y no interactuamos con los otros sectores de la economía. Yo creo que uno de los temas significativos es que la cámara tiene que hablar de la economía del turismo.

¿Dónde crees que está ubicado el turismo con respecto al resto de las actividades?

- Hay sectores industriales argentinos que tienen tremenda notoriedad y son infinitamente menores que el turismo en generación de empleo. Entonces, yo creo que primero hay que recuperar este sentido de pertenencia, ser una cámara abierta, plural y diversa, que escuche, que planifique, que gestione y que busque autosustentabilidad. Nosotros tenemos por ahí una historia de dependencia estatal, por así decirlo, y creo que tenemos que trabajar fuertemente en la autosustentabilidad real. Eso también nos va a ayudar a orientarnos a darle los mismos servicios a nuestros socios, en el sentido de tener tableros de métricas, desarrollar planes estratégicos, capacitación técnica y trabajar en la calidad.

¿Todo esto no se está haciendo en la actualidad?

- Es un tema muy fuerte, donde hoy, lamentablemente, no se está haciendo nada. Quizás uno lo ve también, habiendo sido parte de este Comité, en algún punto, como un fracaso de gestión, porque no pudimos poner esa agenda. El actual presidente tiene un estilo muy particular de gestionar, pero nosotros no supimos plantear estas miradas que tienen que ver con otra manera de hacer las cosas, con mucha más transparencia. Una cosa que se ha perdido y que quiero recuperar es la profesionalización. No vengo a improvisar, sino a liderar un proceso de transformación con una visión internacional, que quiero aportar a mi país.

¿Crees que en los últimos años no se logró poner al turismo a la par de las actividades productivas del país?

- Totalmente. El sector automotriz emplea casi 200 mil puestos de trabajo, nosotros estamos hablando de casi un millón, acaban de confirmarlo en un informe del WTTC. Y el turismo no tiene la relevancia en las mesas de discusión de la economía que tiene la industria automotriz. Y esto no es ir contra esa actividad, todo lo contrario, es decir, nosotros tenemos que aprender de cómo otros sectores de la economía han sabido imponer su agenda, interactuar con el Poder Ejecutivo en los distintos niveles y en todas las gestiones. Porque si hay otra cosa que aprendimos, es que esta actividad trasciende la temporalidad política de una gestión.

¿Cómo crees que se puede lograr esto?

- Es importantísimo hablar de la economía del turismo, nosotros tenemos que empezar a hablar de eso. O sea, no solamente la belleza de los paisajes, que es nuestro valor natural y la riqueza que tenemos como país, pero tenemos que sentarnos en esas mesas, discutir y mostrar lo que generamos de empleo y de producto bruto y exigir en ese nivel.

¿Qué consideras que le podés aportar a la cámara con tu expertise?

- Tengo la suerte de conducir acá y en el resto de Sudamérica una de las empresas más importantes del mundo del rubro. Quiero aportar todo ese conocimiento, así como todo el trabajo que he hecho en la AOCA, que es una entidad absolutamente transversal en lo que se refiere al turismo. Si bien era una entidad muy chiquita, que tenía una silla rotativa en la Cámara hace muchos años, se ha convertido en el gran sector, con trabajo, con profesionalismo, con esfuerzo y con gestión absolutamente federal. Todo esto es lo que quiero aportar y traer a la Cámara Argentina de Turismo.

En el último tiempo se viene hablando mucho del trabajo público-privado ¿tu idea es continuar esa línea y cuál es tu cercanía con la gestión actual del Gobierno nacional?

- Me parece que ahí arranca justamente mal formulada la idea. Uno no tiene que estar cerca o lejos de la gestión actual o a la que fuera, uno tiene que estar gestionando ideas, haciendo propuestas e interactuando con el sector público. El turismo tiene una dinámica de trabajo absolutamente mixta, o sea no se entiende en el mundo un turismo que se gestione sin la interacción de lo público y lo privado. El turismo no se hace en el aire, necesita infraestructura, conectividad, logística, planificación territorial y esas cosas son cosas que hace el Estado. En cuanto a la interacción con el la actual gestión del secretario Scioli, tenemos una oportunidad muy importante porque es una persona que tiene una gran capacidad de lobby y lo que nos está faltando a nosotros es llevar propuestas concretas, ideas innovadoras, para que justamente el secretario pueda gestionar los intereses del sector privado. Este es el vínculo que hoy se plantea, con un Ejecutivo que nos dice que no quiere intervenir a los privados, sino que quiere que los privados lideremos el turismo. Ese me parece que es un cambio de paradigma, por ahí no estábamos preparados para esta manera de pensar y nosotros como CAT tenemos que ser un aliado estratégico del Gobierno en la transformación del modelo turístico. Me parece que ese sería el aporte que como sector tenemos que hacer.

¿Cuál es el mensaje para aquellos que aún no decidieron su voto?

- El mensaje es que tenemos que recuperar la pertenencia y en ese sentido hay un compromiso de mi parte de tener una gestión muy abierta y muy participativa. Nosotros necesitamos interactuar con todos los sectores, porque cada uno tiene algo para aportar. Esto no se hace solo con una parte, sino con todos. Estamos en una situación donde la Argentina de pronto deja de posicionarse por un tipo de cambio y se convierte en un destino más costoso y nosotros de pronto nos damos cuenta de que el segmento de alta gama, o los más específicos, como el corporativo o el LGBT, que se elegían por pasajeros de un poder adquisitivo mayor, ahora los vamos a necesitar. Porque ya no tenemos una competitividad dada por un tipo de cambio. Entonces, esto me parece que tenemos que corregir, hacer muy abierta y participativa la gestión de la cámara y que todas las entidades puedan realmente sentirse fuertes.

¿Apuntas a que con la llegada de un presidente de un área diferente a la de los anteriores presidentes, también se sumen otros empresarios que aún no están participando de la dirigencia del sector?

- La cámara tiene un sistema electivo bastante particular y solo se elige al presidente, y después los miembros son los que deciden las entidades y ahí se conforma el comité. Pero la idea es que sea lo más participativo y abierto posible. Es un momento de la economía que va a ser complejo para el turismo y tenemos que estar más unidos que nunca, no hay espacio para grietas. Por lo menos esa es mi visión si soy elegido presidente. Por supuesto que la idea es traer más gente, y estamos conversando, porque quizás son representantes que hoy no están en la conducción actual y son empresarios muy relevantes. No los quiero spoilear porque no les estaría dando la chance de que acepten sumarse. Es fundamental que estén todas las entidades representadas.