El turismo viene atravesando diferentes cambios, desde desregulaciones hasta nuevas gestiones en los organismos más importantes de la actividad. En ese sentido, la Administración de Parques Nacionales no estuvo exento. En julio, se oficializó la salida de Cristian Larsen, en su lugar el gobierno eligió a un actor de amplio recorrido en la administración pública, que además decidió tomar el cargo Ad honorem.

Cumpliendo casi su tercer mes de gestión, Mensajero habló con Sergio Álvarez, presidente de la Administración de Parques Nacionales. El encargado de la explotación turística de los parques, entre otras cuestiones, comentó su visión para su mandato y aseguró el trabajo en conjunto con cámaras y provincia, haciéndose presenten en el Consejo Federal de Turismo.

¿Qué perspectivas existen dentro de la Administración de Parques Nacionales?

- La verdad, la veo con muchísimo futuro, la verdad, con un porvenir por delante fantástico. Tenemos un turismo de naturaleza para desarrollar en los 39 parques nacionales y en las 16 reservas protegidas que tenemos. Tenemos para crecer muchísimo. Contamos con parques muy importantes, con una marca muy relevante en el mundo, y otros que no tanto. Pero justamente nuestra participación en el Consejo Federal tiene que ver con eso, trabajar en conjunto con los ministros de todas las provincias en ver cómo ponemos a los espacios naturales en el lugar que tienen que estar.

¿Cuáles son los objetivos que se plantean desde tu gestión y como pensás cumplirlos?

- Bueno, sí, este gobierno y esta gestión tiene una apertura al sector privado. Estamos buscando una alianza estratégica con los distintos sectores, tanto el sector privado como las ONG que participan activamente siempre con los parques y obviamente esto siempre pensando en un turismo sustentable que cuide la naturaleza, que proteja y que embellezca nuestros paisajes. Hay tanto para hacer, hay tanta experiencia en el mundo que no la podemos desaprovechar.

¿En Parques Nacionales se prevé algún tipo de inversiones de cara a futuro?

- Bueno, estamos todos los días invirtiendo, todos los días mejorando, todos los días este trabajando en el desarrollo, en mejorar nuestra infraestructura, en mejorar los senderos internos, los lugares de visitación, las garitas de ingreso. La verdad de nuestras bellezas es que hay que meterles manos, inversión y en eso estamos.

En cuanto a la desregulación, ¿cuál es la visión de APN para lograr un trabajo que conforme a la gran mayoría de los actores?

- Nosotros estamos convencidos de que la desregulación va a ser para mejor, mejor para el sistema, va a ser más competitivo, va a lograr que se profesionalice más todo el sistema. Todo esto es para mejor. Es para abrir y para que haya más trabajo, para que podamos crear más desarrollo y estamos convencidos de eso.

¿Planean reevaluar las tarifas para turistas nacionales y extranjeros?

- Todos los años trabajamos en eso, lo hacemos conjuntamente con las cámaras y, obviamente, en función de los incrementos que puede haber habido en este año, si bien han sido muy bajos, la idea es ir acompañando lo que dice el Indec. Y estamos acordando fechas conjuntamente con ellos para que quienes tienen que vender con anticipación y puedan generar previsibilidad para el futuro y para el mundo.

¿Planean alguna capacitación para los agentes de viajes?

-Bueno, ellos tienen armado todo un sistema extremadamente profesional de capacitación, a través de sus cámaras y sus organismos. Sí, es cierto que nosotros trabajamos permanentemente en conjunto con ellos en todo. De hecho, en la FIT tenemos este previsto actividades conjuntas, así que todo el tiempo estamos trabajando con ellos.

Desde tu rol, ¿cómo ven eh la situación actual del turismo argentino?

- Nosotros, hoy hemos cumplido hace poco más de 10 días la llegada del visitante 1 millón en las Cataratas del Iguazú, en nuestro parque nacional. Eso se da 50 días antes del año pasado. Eso significa que hemos tenido un incremento. En Iguazú tenemos un 20 % más de visitación que el año anterior. Eso significa que la gente está valorando el trabajo que se está haciendo. Es cierto que todavía nos queda mucho por hacer, mucho por construir conjuntamente con las provincias y con el sector privado. La verdad veo crecimiento y sobre todo en un turismo de naturaleza que se da, que nosotros tenemos mucho de eso, desde el norte hasta el sur, de este a oeste, tenemos mucho para brindar y es ahí donde tenemos que focalizar la experiencia.

Pensando lo que es el futuro, ¿cuál es o cuáles son las metas que se plantean desde Parques Nacionales para poder seguir fomentando todo esto que me estás diciendo?

- Bueno, nosotros trabajamos mucho. Tengo mucha experiencia en la gestión y es desde ahí que quiero tratar de mejorar la gestión, dar mayor eficiencia, recorrer los parques, estar conjuntamente con nuestros equipos profesionales que, la verdad, tienen mucha experiencia, mucha trayectoria y en función de eso trabajar en conjunto con todos, con las provincias del sector privado para poder llevar adelante nuestros parques y ponerlo a la altura que se merece Argentina.