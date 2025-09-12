A pesar de que algunos reportes indican una caída del 25 % en los ingresos por turismo, Cuba busca revertir esta situación. Para esto, la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que se desarrollará entre el 27 y el 30 de septiembre, se presenta como una oportunidad clave para mostrar la oferta del país caribeño, según contó José Antonio Aguilera, director de la Oficina de Turismo para el Cono Sur.

En diálogo con Mensajero, el funcionario detalló las acciones previstas para la FIT y abordó temas como la conectividad aérea, las plazas hoteleras, la capacitación de los agentes de viajes y las expectativas para los próximos seis meses. Todo esto, sobre un destino que, pese a los números, busca consolidarse en el mercado argentino.

¿Con qué propuestas llegan a la FIT 2025?

- Traemos nuevas propuestas y espacios para consolidar a Cuba como un destino de preferencia en el Caribe. Presentamos actualizaciones de productos, nuevos hoteles, cadenas que comienzan a operar y ampliamos la oferta en segmentos como Playa Kids, Luxury y turismo LGBTQ. También ofrecemos productos especializados como golf y buceo, con el objetivo de generar un gran impacto en el público argentino.

¿Cuáles son sus expectativas para la feria?

- Son altas. Creemos que es el momento de impulsar la promoción en el mercado argentino. Esperamos que Cuba vuelva a ocupar el espacio que siempre tuvo en volúmenes de pasajeros, gracias a sus playas sin sargazo, la seguridad y la empatía histórica con los argentinos. Debemos trabajar para asegurar un buen inicio del mercado cubano para los viajeros de este país.

¿Cuáles son las ofertas más consultadas?

- Las ofertas para Cayo Largo del Sur se mantienen, con vuelos chárter en colaboración con operadores como Havanatur y Multitravel. Contemplamos dos chárter semanales a Cayo Largo y uno a Varadero durante enero, febrero y la primera mitad de marzo. Son propuestas interesantes que, de seguro, tendrán una gran aceptación.

¿Con cuántas plazas hoteleras cuenta Cuba?

- Hoy tenemos más de 84.000 habitaciones, y el 67 % son administradas por 18 cadenas hoteleras. Algunos ejemplos son Vila Galé, Muthu, Valentín Hotels, Iberostar, Meliá, Blue Diamond, Accor, ROC y Barceló. Muchos operadores apuestan por nuestro destino.

¿Cuál es la situación actual de la conectividad aérea?

- Actualmente, Copa Airlines ofrece 22 frecuencias semanales a La Habana, con tres vuelos diarios y cuatro los sábados. Además, Copa tiene dos conexiones por semana a Santa Clara. Mientras que Latam tiene cinco conexiones semanales. Es importante destacar que Copa conecta desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Salta.

¿Considera que hay que consolidar la conectividad aérea?

- Creemos que, dada la cantidad de oportunidades que tiene el mercado cubano, debemos seguir aumentando. No hay un vuelo directo de frecuencia regular desde Argentina, todas las operaciones son a través de hubs. Por eso, estamos buscando y apostando por ampliar las formas de conexión, ya que la demanda nos obligará a hacerlo.

¿Cuáles son los ejes de las capacitaciones que realizan en el trade?

- Nuestras capacitaciones se centran en la actualización de las novedades del destino y en transmitir seguridad en la venta. Hemos realizado viajes de familiarización para operadores y agencias. Por ejemplo, informamos sobre la nueva visa digital que se adquiere en línea y la eliminación de la tasa sanitaria de entrada, lo que ayuda a disminuir el costo para los viajeros.

¿Cuántos turistas argentinos han visitado Cuba?

- En los últimos siete meses, tuvimos un incremento del 6% de viajeros argentinos, superando los 36.000. Argentina es el principal emisor de turismo de la región de América del Sur para Cuba.

Se publicaron informes que indican un bajo nivel de turismo. ¿Cómo puede repercutir esta situación?

- Debemos seguir trabajando para aumentar el número de viajeros. Argentina solía aportar entre 98.000 y 100.000 turistas anuales, y el objetivo es retomar esas cifras. Estamos demostrando la seguridad y la calidad de nuestro destino, y confiamos en que los pasajeros que nos visitan se van a convertir en promotores.

¿Hay algún destino emergente en Cuba?

- Además de lugares conocidos como La Habana, Varadero, Cayo Coco y Cayo Largo, Holguín se está consolidando como un gran destino, con un enorme desarrollo en playas, naturaleza, cultura e historia. Desde Holguín, se pueden incorporar acciones en Santiago, Baracoa, Camagüey y Trinidad. En el extremo occidental de la isla, destaca la región de Pinar del Río, con el famoso Valle de Viñales.

Además de sol y playa, ¿Qué otros segmentos buscan posicionar?

- Estamos consolidando el turismo deportivo (golf), el turismo de bodas, el estudiantil, el de eventos y convenciones y el de aventura. Cuba está abriendo sus puertas a estos segmentos, con un gran respaldo en calidad de servicio. La FIT será un momento ideal para que operadores y nosotros, juntos, intercambiemos y sigamos creciendo en esta importante actividad.