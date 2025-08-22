A pocos meses de celebrar su 75 aniversario, Club Med, pionera del concepto del all inclusive, reflexiona sobre su legado y su visión de futuro. En un sector turístico cada vez más competitivo, la cadena francesa se distingue por algo más que sus impresionantes infraestructuras: su ADN, un espíritu único forjado por sus fundadores y que sigue siendo la piedra angular de su propuesta.

Para comprender cómo logran mantener viva esta esencia, hablamos con Pablo Godoy, VP managing director de la compañía para Argentina y Países Hispánicos. A lo largo de la conversación, Godoy desentraña las claves de un éxito que no se mide solo en números, sino en la conexión humana y las experiencias que ofrece a sus huéspedes.

Desde la selección de personal hasta la evolución de su modelo de "Todo Incluido", Godoy nos revela cómo la marca ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder la herencia que la convierte en una comunidad global, una suerte de "club" de viajeros fieles.

¿Cómo hacen para seguir manteniendo el espíritu de los fundadores, que es algo que ustedes remarcan el alma de Club Med?

- Es una tarea de mucha responsabilidad. Sinceramente, lo hacemos con mucha conciencia porque es un valor que tenemos que cuidar, es nuestro diferencial. Es un trabajo de todos los días intentar no solo no dejar, sino profundizar el espíritu, que es el motivo por el cual nos eligen los clientes. Esto implica responsabilidad, compromiso y trabajo. Debo decir que quienes trabajamos en Club Med tenemos una identificación con ese espíritu. A pesar de ser un compromiso y ser difícil, si tenemos a las personas correctas, sale de forma más natural. Es un desafío, un compromiso, un trabajo, pero si logramos que los equipos estén formados por personas que representen este espíritu y valores, lo que sería difícil se vuelve menos difícil. La selección de personas adecuadas en todas las líneas es crucial. Aunque es más natural y significativo en los G.O.s (Gentil Organizadores) porque están en contacto directo con los clientes, también necesitamos personas con estos valores en la atención telefónica, por ejemplo."

El "Todo Incluido" más allá del Caribe

P: El primer contacto con un ser humano es en el punto de venta. ¿Cómo manejan esa tensión de adaptarse o sumarse a otras filosofías de cadenas del Caribe? ¿Viste que el pasajero en general piensa en el 'Todo Incluido' de una manera, como el típico 'Todo Incluido' del Caribe? Ustedes llegaron antes que la mayoría de los 'Todo Incluido', ¿cómo se hizo durante todo este tiempo para sostener ese espíritu y no caer en un consumo más popular?

R: (Pablo) "Sí, entendí. Los 'Todo Incluido' de Club Med no deben entenderse solo como alojamiento y gastronomía, aunque lo son. Hemos tenido el privilegio y el honor de haber interpretado el concepto de 'Todo Incluido' en el mundo. Lo que hemos logrado en estos años es hacerlo evolucionar, casi desde la génesis, porque para nosotros el 'Todo Incluido' también está formado por las experiencias, el deporte y las actividades.

En el deporte y las actividades, no las vivimos como nuestra competencia. Para nosotros, el deporte debe ser con instrucción, no solo con materiales, sino que cada deporte tiene su instrucción. La propuesta busca que la gente no solo participe en los deportes, sino que se relacione con otros 'buenos creyentes' del deporte. Este concepto del 'Todo Incluido' ha evolucionado en 75 años con mejoras en las prestaciones y pionerismo. Por ejemplo, somos la única cadena que tiene Circo entre sus actividades en sus propiedades. Mencioné el circo: en Punta Cana, el espacio de circo fue desarrollado por el Cirque du Soleil. Esto termina generando una comunidad entre las personas que comparten esos días y con los entrenadores, formando un pequeño grupo de pertenencia, como el de 'circo'. Esa es la evolución que hemos tenido, y la gente nos termina eligiendo por todo ese 'soft' que se vive en los villages."

El fenómeno del "45"

P: Hablas de naturalidad y no puedo dejar de pensar en el '45' que los termina distinguiendo, y eso también surge de alguna manera como algo de lo que ustedes derraman que es muy natural.

R: (Pablo) "Fue casi por accidente en el año 1995, cuando Club Med cumplió 45 años. La compañía decidió diseñar y vender una línea de indumentaria de nivel alta con el número '45'. La historia cuenta que cuando la compañía quiso reemplazar la indumentaria '45' por la '50' para el 50 aniversario, los clientes no lo aceptaron. En esos primeros 5 años, habían adoptado la idea del '45' y se volvió una marca registrada de una comunidad, de un grupo de pertenencia. Quienes la visten lo hacen con mucho orgullo. Las prendas '45' suelen tener el nombre del village donde se compró, lo que las convierte en un objeto de culto para los fanáticos. Se visten con orgullo y se busca la 'figurita difícil', como las '45' de Itaparica, que fue un village icónico y el primero 'Todo Incluido' de Sudamérica, cerrado en 2019 porque el producto evoluciona y ese estilo más sencillo ya no estaba en nuestro padrón. El que trae una '45' es algo muy especial. Tan especial que tenemos una 'noche del 45' en la que todos lucen sus prendas. El que tiene la más antigua es la estrella de la noche. A mí me ha pasado de ver '45' en la calle y parar a la persona, como si fueran dos hinchas con la misma camiseta, compartiendo algo en común."

Los agentes de viajes, parte de la comunidad

P: ¿Sentís que en los agentes de viajes pasa también eso mismo, como de una comunidad, de un grupo que después quedan como muy amigos después de haber ido a algún FAM o a un viaje de Club Med?

R: (Pablo) "Absolutamente. Los agentes de viajes son los que han generado este vínculo con nuestros clientes finales, ya que más del 60% de nuestras ventas provienen de ellos. Son responsables de crear comunidad entre los clientes. Y a nivel personal, los agentes están totalmente identificados con nosotros. En los eventos que hacemos, como los viajes de familiarización (la universidad, el programa expert o el top expert), ellos también tienen su momento '45' con mucho orgullo. Hay agentes de viaje top expert que conocen más villages y tienen más prendas '45' que yo. Son una parte fundamental de esta comunidad '45', algunos absolutamente fanatizados. No es casualidad, porque entendemos que la relación comercial se construye desde la persona. Acompañamos a nuestros socios y agencias casi como si fueran clientes, los tratamos con los mismos valores y la misma dedicación que a nuestros clientes finales. Nos hacemos parte. Al igual que los clientes, algunos agentes no se identifican con nuestra propuesta, pero los que sí lo hacen con nuestros valores y forma de hacer las cosas son absolutamente fanáticos, y eso nos pone muy contentos."

La apuesta por los villages de nieve

P: Ustedes, hace un tiempo, planteaban esto de intentar posicionar los villages de nieve también en Argentina. ¿Lograron llevar ese espíritu del resto de los resorts, a los de nieve también y que los agentes de viaje se contagien de la misma manera?

R: (Pablo) "Absolutamente. Son productos distintos. El producto de nieve tiene una particularidad: uno pasa la mayor parte del día fuera del village, en la montaña. El punto de contacto con el village es en el desayuno, al mediodía para almorzar, y después a partir de las 5 o 6 de la tarde al regresar. Entonces, aunque hay menos momentos de contacto, son muy fuertes. Una vez que regresas, la vida sucede solo dentro del village; no hay 'afuera' como en la playa. Este producto de nieve es realmente único porque no existe un modelo de 'Todo Incluido' de nieve en la competencia. El producto de nieve de Club Med es absolutamente justo. Me preguntabas por Argentina: Argentina está creciendo todos los años en la nieve, con 2000 clientes argentinos por año que conocen el producto nieve, y seguimos creciendo. Tenemos un gran plan pendiente porque hemos construido la imagen de Club Med en la playa, y la gente todavía nos identifica casi exclusivamente con villages de playa. Te sorprendería saber que el 30% de los 70 hoteles de Club Med en el mundo ya son de montaña. Esto indica que la nieve es un punto muy estratégico e importante para nosotros. Tenemos un gran trabajo por delante para introducir más rápidamente este producto y el concepto del 'Todo Incluido' de Club Med a nuestros clientes. Esto incluye 5 horas de clases de esquí por día incluidas en dominios esquiables donde nos ubicamos, por ejemplo, de 304 km, cuatro veces más grande que el centro de esquí más grande de Argentina, para que dimensionen el tamaño. El hotel está en la base o a la mitad de la montaña, lo que permite salir esquiando del hotel y regresar esquiando, eliminando traslados desde hoteles lejanos hasta el cerro. El producto es sinceramente muy bueno, pero todavía tenemos que penetrar mejor en el mercado."

Un futuro con más Club Med en Sudamérica

P: Esto último. ¿Cuántos años llevas vos en Club Med?

R: (Pablo) "Estoy cumpliendo en octubre de este año 7 años en la compañía."

P: Te imagino que hay un futuro que te imaginas dentro de Club Med. Si pudieses llegar, no sé, al aniversario 80, ¿cómo te imaginas vos? ¿Qué le podrías estar aportando a Club Med en aquel momento?

R: (Pablo) "Guau, en 5 años más, a pesar de que la compañía siempre insiste en darme una oportunidad internacional, me veo trabajando todavía en Sudamérica. Tengo a cargo no solo Argentina, sino todos los países de Sudamérica, excepto Brasil. Me imagino Argentina duplicando su volumen en 5 años. Me imagino en los países de Latinoamérica donde estamos trabajando fuertemente desde hace 3 años, con un volumen muy similar al de Argentina. Y, por qué no, me imagino con un village en uno de los países de mis territorios, y no sé por qué creo que Argentina sería un buen punto de partida. Esto es para el aniversario 80, ahí sí lo veo."