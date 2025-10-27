Uruguay pone sus cañones en la temporada de verano. Tras su éxito en la Feria Internacional de Turismo (FIT), el país vecino buscará consolidar los buenos niveles de turismo receptivo para los próximos meses, en donde se destaca una campaña de promoción y una fuerte presencia en distintos workshops (iniciará en Rosario y Córdoba) y ferias, sumada a una inversión en el país y la proyección de la conectividad aérea.

Pablo Menoni, ministro de Turismo de Uruguay, dialogó con Mensajero sobre la labor que realiza su cartera para potenciar el sector. Una política de Estado que se extiende a todos los departamentos del país, entrelazándose con desarrollo tecnológico, nuevos productos orientados a Brasil y Argentina y las perspectivas para la industria turística en el año entrante.

¿Cuáles son los productos que trae Uruguay para Rosario y Córdoba?

- Nos presentamos con un eslogan nuevo: "Uruguay sorprende". Este surgió luego de analizar las reseñas de los visitantes de distintas partes del mundo que nos visitan y encontramos un denominador común: la sorpresa. Estamos satisfechos porque buscamos salir del segmento sol y playa y hemos puesto en valor otros destinos tradicionalmente relegados, tales como las minas de piedra semipreciosa en Artigas o las cascadas del valle del Lunarejo en Rivera.

- ¿Cómo se viene desarrollando el nivel de reservas?

Tenemos buenas expectativas para esta temporada de verano, a pesar de la incertidumbre que genera la situación cambiaria y económica en Argentina. En general, hemos registrado buenos niveles de reservas. Confiamos en tener un período tan bueno o mejor que el del año pasado.

¿Cómo viene siendo la relación con los agentes de viajes?

- Una de nuestras prioridades es la presencia; por eso estaremos en Santa Fe y Córdoba. Queremos y entendemos que, sobre todo en Argentina, pero también de San Pablo hacia el sur en Brasil, hay un potencial de crecimiento muy importante. Además, vamos a implementar herramientas de inteligencia artificial para microsegmentar la oferta turística.

¿Cómo se aplican estas herramientas tecnológicas mencionadas?

- Vamos a realizar ediciones del video original de "Uruguay sorprende" de 6, 7 o 15 segundos, según la red social, y lo dirigiremos al segmento específico que nos esté mirando. Esto nos permitirá afinar la puntería y definir segmentos de manera precisa, dependiendo del público interesado en nuestros destinos.

¿Cómo viene siendo el rendimiento del turismo argentino?

- A pesar de la coyuntura, Argentina seguirá siendo nuestro principal mercado emisor. Estamos tratando de diversificar los orígenes de nuestros visitantes, por ejemplo, con Chile, Paraguay, Colombia y, mirando más lejos, República Dominicana y Europa. Sin embargo, los argentinos continuarán siendo los que más nos visitan, no solo por la cercanía, sino también por la afinidad cultural.

¿Cómo es la relación bilateral con Argentina en materia turística?

- Mi relación con Daniel Scioli es extraordinaria y muy colaborativa. El ministerio estuvo presente tanto en el lanzamiento de la campaña de Argentina que Daniel encabezó aquí en Montevideo como en la FIT. De hecho, participamos en la presentación de un trabajo conjunto con todos los ministros de Sudamérica bajo el nombre de Visit Sudamérica, donde se presentaron rutas. Una de ellas fue la Ruta de los Jesuitas, que traza un recorrido por Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.

La conectividad aérea es un tema que se trabaja de cerca. ¿En dónde se encuentra Uruguay en este aspecto?

- Actualmente estamos en el proceso de votación de la Ley de Presupuesto Quinquenal. Dentro de los cinco artículos que contemplan al Ministerio de Turismo se incluye el tema de conectividad. Buscamos instrumentar una medida para incentivar a las compañías aéreas a incrementar la venta de pasajes a extranjeros hacia Uruguay. Lo haremos mediante un esfuerzo compartido entre el Estado y el sector privado, a través de los operadores del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, en partes iguales. Es una herramienta que dará muchos frutos.

¿Y con respecto a la aerolínea SUA?

- Se ha realizado el pedido de 15 rutas regionales. Nosotros, como Ministerio de Turismo, integramos la Junta Nacional de Aeronáutica Civil. Además de nuestra cartera, la conforman los ministerios de Relaciones Exteriores, Transporte, Industria, Economía y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), que controla toda la aeronáutica civil. Allí solicitamos los permisos para estas 15 rutas y, si todo marcha bien, antes de que finalice el primer semestre del año que viene, SUA estará volando, por lo menos, en las primeras rutas extrarregionales.

En materia de infraestructura, ¿en qué está trabajando Uruguay?

- Hemos ampliado el espectro de empresas beneficiarias dentro de lo que llamamos Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones), un estímulo que exonera algunos impuestos a las inversiones. No solo se amplió la cobertura, sino que ahora pueden ingresar empresas pequeñas, a diferencia de antes, cuando solo entraban compañías grandes, ya que hemos separado los montos. Además, otro de los puntos a mejorar será la conectividad terrestre. Tenemos algunas rutas muy buenas, sobre todo al sur y hacia el este, pero presentamos algunas carencias cuando vamos al norte o por el litoral. Hay una fuerte apuesta para mejorar esas vías.

¿Cuáles son los objetivos para el futuro?

- Estamos pensando en 2030. Queremos romper la tendencia que se está dando alrededor de los tres millones de turistas receptivos. Actualmente estamos alcanzando una línea horizontal con cada vez menos crecimiento. Para lograrlo, tenemos que ser disruptivos e innovadores, salir de nuestra zona de confort. También tenemos otros objetivos enfocados en el turismo interno y el turismo social, a los que estamos dando mucha importancia. Por eso hemos implementado el Sistema Nacional de Turismo Social, que busca ayudar a aquellas personas que, por diferentes razones, principalmente socioeconómicas, no pueden acceder al turismo.