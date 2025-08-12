El uso de la tecnología dentro del turismo cada vez gana más terreno. Pensando en la inteligencia artificial como principal soporte, la innovación avanza. En nuestro país existen varias de estas empresas, y entre ellas, el nombre de Dragonpass busca posicionar su marca. Establecida en Brasil desde 2018 con raíces asiáticas, la empresa está considerando expandir su negocio en Argentina.

En su charla con Mensajero, Fabio Lacerda, Head of Business Development en Latam de Dragonpass, se refirió a los lineamientos de la empresa y su expansión en el mercado argentino. También detalló los sectores a desarrollar en materia tecnológica, como gastronomía y salones VIP en aeropuertos.

Si tuvieras que definir a Dragonpass, ¿qué dirías?

- Nos presentamos como una empresa de tecnología nacida en Asia. Después de años, comenzamos a comercializar nuestros productos y nuestras oficinas centrales se establecieron en Manchester. En América Latina, nuestra primera sede se abrió en San Pablo en 2018. Básicamente, conectamos a nuestros socios, salones y restaurantes dentro de aeropuertos en una plataforma digital.

¿Cómo ha sido la evolución en América Latina?

- Desde nuestra llegada, hemos avanzado en este continente. Visa es nuestro cliente más importante en la región. En 2019, lanzamos la primera versión de Visa Airport Companion, una apuesta importante en ese momento. Fue un cambio crucial en la forma de acceder a un salón. Gracias a su expansión, todos los clientes de Visa, dependiendo de la categoría (en Argentina es Signature), pueden obtener nuestros beneficios. Así logramos más cobertura para la marca.

¿Fue complicado instalar la marca Dragonpass en la región?

- Al principio, fue difícil. Instalar una marca en un mercado ya saturado fue complejo. La competencia estaba bien consolidada y los salones trabajaban con ellos. El inicio fue muy difícil, además, algunos aeropuertos importantes de la región tenían cláusulas de exclusividad que nos impedían la entrada.

¿Qué cambio hicieron para ganar terreno?

- Encontramos la manera de ofrecer más opciones a nuestros clientes. Comenzamos a hablar con restaurantes y servicios dentro de los aeropuertos para instalar nuestra marca como una alternativa a los salones. Fue un cambio muy significativo porque el pasajero modificó su forma de pensar. Esto nos permitió crecer en asociados, permitiéndonos trabajar actualmente con bancos digitales y programas de fidelidad de líneas aéreas.

¿Cómo ha sido la evolución del mercado argentino?

- Tuvimos que analizarlo mucho. No obstante, fuimos agregando productos a la misma oferta. En Buenos Aires, el servicio de Fast Pass es muy bueno y lo pone en un lugar de exclusividad, ya que no existe en otros lugares del continente. Tuvimos que analizar el mercado para traer tendencias de Europa y Asia y adaptarlas a las costumbres argentinas.

¿Cuántos salones tienen en Argentina?

- Actualmente, estamos presentes en 14 aeropuertos. Los más grandes están en Ezeiza y Aeroparque. Sin embargo, también operamos en Ushuaia, Córdoba, Trelew, Iguazú, El Calafate, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Jujuy, Rosario, Salta y Bariloche. Estamos evaluando la oportunidad de crecer. Hemos conformado un equipo de salones que se dedica a reclutar más servicios.

¿Se está capacitando a los agentes de viajes para poder comercializarlo dentro de sus paquetes?

- Para nosotros, el turismo es muy importante. Tenemos dos caminos: el B2B, donde tuvimos conversaciones directamente con las agencias que desean usar nuestros servicios; y el B2C, que permite al pasajero acceder a nuestros salones a través de nuestra aplicación Dragonpass Go.

Se acerca la FIT. ¿Qué novedades tienen pensado llevar?

- Sí, estaremos presentes. No tendremos un stand, al menos por ahora. Sin embargo, nos reuniremos con nuestros clientes. Estamos intentando ofrecer algo más allá de los salones VIP. Nuestra idea es presentar una solución de viaje más completa. Tenemos un servicio en desarrollo que será una mezcla entre la asistencia humana y la inteligencia artificial.

¿Qué expectativas tienen con el mercado argentino en los próximos meses?

- Sin lugar a dudas, es muy importante para nosotros. El desarrollo que estamos haciendo en Brasil es el mismo que estamos aplicando en este país. Estamos en conversaciones con agencias de viajes, bancos digitales y programas de fidelidad de líneas aéreas. Tendremos muchas más novedades de aquí a diciembre.