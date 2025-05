En un escenario nacional atravesado por desafíos económicos y una creciente competencia internacional, Salta se consolida como uno de los destinos turísticos más dinámicos y resilientes del país. Al frente del Ministerio de Turismo y Deportes provincial, Manuela Arancibia lidera una gestión que apuesta a la innovación, la articulación público-privada y la diversificación de la oferta para posicionar a la provincia tanto en el mercado nacional como en el internacional. En esta entrevista con Mensajero Turístico, la funcionaria repasó los hitos de su gestión, el rol del turismo interno, los productos de nicho que diferencian a Salta, y la sinergia entre turismo y deporte como motor de desarrollo integral para la provincia.

¿Cómo describiría la situación del turismo en Salta y cuáles son las expectativas para el resto del año?

- A pesar del contexto económico complejo que atraviesa el país, Salta mantiene un posicionamiento turístico sólido. Logramos sostener y en muchos casos superar los niveles históricos de ocupación durante la temporada de verano y Semana Santa.

Miramos con optimismo el resto del 2025: esperamos cerrar el año con 2.500.000

visitantes, un incremento respecto a 2024, y elevar la estadía promedio de 4,4 a casi 6 noches. Todo esto será posible con el trabajo articulado con los municipios y el sector privado y con la implementación correcta de nuestras estrategias de Desarrollo y Marketing que buscan desarrollar nuevos productos turísticos, potenciar y mejorar los existentes, diversificar la oferta turística del destino y fortalecer el posicionamiento de Salta como destino turístico líder de la Argentina ante el mercado nacional y regional, con el objetivo de incrementar el deseo de visita y concretar demanda.

Una de sus propuestas iniciales fue "Quédense en Salta, vacacionen aquí" ¿Qué acciones se implementaron y cuál fue el impacto?

- Lanzamos campañas específicas que promovieron el turismo interno, visibilizando experiencias únicas en cada rincón de la provincia. Potenciamos escapadas, eventos culturales y festividades locales, y trabajamos en descuentos y beneficios para residentes. Esto generó un efecto directo: el salteño redescubrió su provincia y aumentó su participación como turista, consolidando destinos emergentes. En línea con nuestra estrategia de fomentar el turismo interno, lanzamos la campaña Código

Salta, una iniciativa que ofrece descuentos de entre el 20 % y el 40 % en servicios turísticos habilitados en toda la provincia durante mayo y junio. A través del sitio web www.codigosalta.ar, los turistas pueden acceder a estos beneficios, que incluyen alojamientos, gastronomía, excursiones y actividades culturales, entre otras. Esta acción busca incentivar a los salteños y visitantes regionales a explorar y disfrutar de los diversos atractivos que ofrece nuestra provincia, fortaleciendo así la economía local y promoviendo un turismo sostenible.

Se ha destacado la alianza estratégica con Jujuy para trabajar "como Norte, como destino, como región". ¿Podría detallarnos las acciones conjuntas más relevantes?

- Nuestra alianza con Jujuy se fortalece día a día. Este año, junto al ministro Federico Posadas, hemos delineado una agenda común que busca potenciar nuestros destinos en el plano nacional e internacional, aprovechando nuestras similitudes culturales y geográficas. Esta colaboración se traduce en la promoción conjunta en ferias internacionales, la creación de circuitos turísticos integrados y la coordinación de eventos culturales que resaltan la riqueza del Norte argentino. Trabajamos unidos para posicionar al Norte como una región turística de excelencia, diversificando nuestra oferta y fortaleciendo nuestra presencia en mercados clave. El diálogo es constante.

¿Cuáles fueron los principales temas en las reuniones con representantes del sector hotelero y gastronómico?

- Escuchar al sector es central. En estas mesas abordamos temas como regularización de alojamientos, conectividad, promoción conjunta, sostenibilidad y calidad. Producto de este trabajo surgieron más de 1000 actividades coordinadas con municipios para este año, nuevas herramientas digitales, programas de profesionalización y acuerdos estratégicos con plataformas de comercialización.

¿Qué análisis hacen del flujo de viajeros en Semana Santa?

- Semana Santa superó nuestras expectativas: 44 mil visitantes, ocupación hotelera promedio superior al 70 % y un impacto económico de $14.402 millones. Estos datos refuerzan la idea de que la estrategia de vincular cultura, fe, gastronomía y naturaleza sigue siendo una fórmula exitosa. Más allá de esa oferta tradicional de Salta, en esta oportunidad venimos a presentar "productos de interés especial" o de "nicho" con ofertas turísticas especiales diseñadas para satisfacer los intereses específicos de 3 grupos de viajeros con pasiones y hobbies muy particulares, en los que Salta cuenta con una ventaja diferencial importante en cada uno de ellos.

¿Cuáles son los perfiles de esos viajeros?

- Salta es el destino con mayor cantidad de especies de aves del país. Por su ubicación geográfica y su diversidad de ambientes, en Salta habitan 672 especies, lo que la convierte en la provincia con mayor cantidad de aves del país. Por otro lado, Salta es el único lugar donde habita el dorado de montaña. Salta es el escenario perfecto para los amantes de la pesca deportiva. Grandes ríos y un sinfín de afluentes menores conforman un ambiente ideal para encontrar especies de gran valor. Finalmente, hay que destacar que Salta cuenta con el paso carretero más alto del Mundo. La geografía montañosa, las sinuosas rutas y la rica herencia cultural ofrecen un escenario perfecto para disfrutar de la emoción y la libertad sobre dos ruedas. Una de las aventuras más fascinantes es recorrer la auténtica y majestuosa RN 40, que alcanza su punto más alto en el Abra del Acay a 4895 msnm, el paso carretero más alto del mundo.

¿Qué mercados son prioritarios para la promoción internacional?

- Brasil, Uruguay, Paraguay y Francia continúan siendo los prioritarios, sin embargo tenemos la firme convicción de que nuestra oferta es apta para todos los turistas del mundo que quieran conectar con la naturaleza, la gastronomía y la riqueza cultural. Un hito reciente es la reactivación de la ruta aérea Salta/Panamá con Copa Airlines, que comenzará a operar el 23 de septiembre con tres frecuencias semanales. También contamos con vuelos directos a Lima, con Latam); São Paulo, con Aerolíneas Argentinas; y Asunción, con Paranair.

Con esta red de vuelos, ¿el aeropuerto está acorde a la demanda?

- Estamos llevando a cabo una ambiciosa obra de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, con la expansión de 5700 m², duplicando la capacidad operativa de la terminal. Se espera que esta etapa finalice en el primer trimestre de 2026. Estas inversiones en infraestructura y conectividad son fundamentales para posicionar a Salta como un destino turístico de excelencia, facilitando el acceso de visitantes internacionales y promoviendo el desarrollo económico de la región.

¿De los mercados prioritarios, Brasil tuvo un mayor crecimiento?

- Se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento turístico de Salta en los últimos años. Gracias a una estrategia integral que combina conectividad aérea, promoción internacional y alianzas estratégicas, Brasil pasó de ser el octavo país emisor de turistas hacia la provincia en 2019 a ocupar el primer lugar en 2022. La implementación de la ruta aérea directa entre Salta y São Paulo, operada por Aerolíneas Argentinas desde julio de 2022, ha sido clave en este crecimiento. Esta conexión no solo facilitó el acceso de los turistas brasileños a la región, sino que también permitió alcanzar niveles de ocupación aérea superiores al 75%, con picos del 78,65% en enero y 73,35% en febrero de 2025.

¿Cuál es el perfil del turista brasileño que visita Salta?

- S caracteriza por buscar experiencias auténticas, valorando paisajes naturales como la Puna, los Valles Calchaquíes y la Ruta del Vino de Altura. Suelen viajar en familia, en pareja o en grupos de interés especial, con preferencia por las temporadas de verano e invierno. En este contexto, iniciativas como la promoción lanzada por Aerolíneas Argentinas, que permite a turistas brasileños llegar a Salta por 80 dólares adicionales desde Buenos Aires, representan oportunidades estratégicas para seguir posicionando a la provincia en este mercado clave. La reapertura de la ruta Salta/ Panamá es otro paso que nos posiciona como un destino de referencia en el mapa internacional, y nos permite trabajar para replicar este modelo con otros mercados.

¿Qué medidas concretas se están implementando para garantizar la calidad y seguridad de la oferta turística?

- La informalidad es un desafío estructural. Sabemos que el viajero de hoy no solo elige por atractivos naturales o culturales, sino también por la confianza que le brinda el lugar que visita. Por eso, estamos implementando políticas públicas concretas que garanticen esa experiencia segura. Recientemente, avanzamos en la actualización de registros, campañas de concientización, controles en conjunto con los municipios y desarrollo de plataformas que promuevan la oferta legal. Garantizar calidad y seguridad es una responsabilidad compartida y estamos dando pasos firmes en ese sentido. Hemos implementado una actualización en la normativa para los alojamientos temporarios, estableciendo un plazo de 30 días para que los prestadores completen su inscripción en el Registro correspondiente. Aquellos que no cumplan con los requisitos serán dados de baja y no podrán volver a solicitar la inscripción por un período de 12 meses. En paralelo, desarrollamos acciones conjuntas con municipios, cámaras del sector y plataformas digitales para fiscalizar y transparentar la oferta disponible. Nuestro objetivo es claro: que el turista que elige Salta sepa que está alojándose en un establecimiento habilitado, que cumple con las normas de seguridad, higiene, y que ofrece servicios de calidad. Además, articulamos campañas de sensibilización tanto para prestadores como para turistas, promoviendo la contratación de servicios legales como una forma de cuidar no solo al visitante, sino también a la comunidad local y a la actividad económica formal. En Salta, entendemos que la seguridad y la calidad no son opcionales: son condiciones indispensables para que el turismo siga siendo un motor de desarrollo genuino.

¿Cómo se están incorporando los conceptos de innovación, sostenibilidad y experiencias turísticas en la oferta provincial?

- Desde el Ministerio impulsamos un cambio de paradigma en la forma de concebir y desarrollar el turismo en la provincia. Ya no se trata solo de ofrecer paisajes bellos o buena gastronomía: hoy el viajero busca vivencias transformadoras, destinos comprometidos con el ambiente, la comunidad y con propuestas diferenciadas. Por eso lanzamos el ciclo de capacitaciones “Innovación y Sostenibilidad”, que tiene un enfoque federal y transversal, destinado a fortalecer las capacidades del sector en todo el territorio. Este programa busca profesionalizar a los actores turísticos, dotándolos de herramientas actualizadas para crear experiencias que respondan a las nuevas demandas del mercado: turismo regenerativo, tecnologías aplicadas, accesibilidad, eficiencia energética, y modelos de gestión con enfoque comunitario. Innovar es también cuidar lo que somos. Apostamos a una Salta auténtica, diversa, inteligente, y sustentable, donde cada experiencia turística sea también una oportunidad para preservar, compartir y proyectar el valor de nuestra identidad.

¿Cómo se articula el turismo y el deporte para potenciar eventos o iniciativas?

- En Salta, son mucho más que actividades estratégicas: son pilares de una política pública que busca transformar realidades, inspirar sueños y generar oportunidades. Desde el Ministerio que me toca conducir hoy, trabajamos con una fuerte articulación entre ambas áreas. Contamos con el liderazgo y acompañamiento permanente del gobernador Gustavo Sáenz, quien ha tomado la decisión política de hacer del deporte una política de Estado. Su visión es clara: el deporte no sólo forma deportistas, también forma personas, construye ciudadanía y fortalece el entramado social. Este año, por ejemplo, Salta volverá a ser sede de Los Pumas, que jugarán el 19 de julio en el Estadio Martearena. Ya recibimos con gran emoción a Las Leonas, que realizaron entrenamientos abiertos con más de 2500 salteños y salteñas, generando

un impacto que fue mucho más allá de lo deportivo: se sembró inspiración. Estos eventos no solo dinamizan el turismo y posicionan a Salta en el calendario internacional, sino que son plataformas para visibilizar el talento local, profesionalizar la gestión deportiva y acercar a nuestros niños, niñas y jóvenes a referentes reales.