“A pesar de la falta de financiación, las ventas superan los niveles prepandemia”

La relación entre Argentina y Estados Unidos vive un momento de fortalecimiento tanto en lo institucional como en lo turístico. En un año marcado por una intensa agenda de promoción, Visit USA desplegó workshops en distintas provincias para impulsar la oferta del destino norteamericano. En diálogo con Mensajero, Juan Toselli, presidente de Visit USA y director del operador mayorista Toselli, analizó los avances de la entidad, la preferencia del mercado por Florida y el panorama de ventas de cara al verano 2026.

Teniendo en cuenta tu rol dentro de Visit USA, ¿cómo se viene desarrollando la entidad y qué trabajos realizaron últimamente en materia de promoción?

- Estoy cumpliendo un interinato en la presidencia tras algunas renuncias dentro de la comisión, y comenzamos a trabajar en febrero de este año. Como no tenía experiencia previa en la conducción de Visit USA, tuve que interiorizarme bastante, y nuestro primer paso fue el workshop en Buenos Aires, el 8 de mayo. Ese fue el puntapié inicial. Luego realizamos eventos dobles: en junio estuvimos en Salta y Tucumán, y en agosto en Rosario y Córdoba. En todos hubo muchísima concurrencia y una gran demanda de los agentes, lo que habla del interés que genera el destino.

¿Cómo fueron esos encuentros en cuanto a formato y contenidos?

- No solo hubo stands de turoperadores, sino también presentaciones con productos de alto interés. Por ejemplo, mostramos novedades de Universal —a través de operadores selectos—, con especial foco en el nuevo parque Epic Universe, que realmente impacta por su nivel tecnológico. También tuvimos presentaciones de Disney, que siempre atrae público. En Rosario y Córdoba incorporamos una de las empresas seleccionadas por AFA para la venta de paquetes del Mundial 2026. Su presencia sirvió para advertir sobre los riesgos de comprar fuera de los canales oficiales, algo clave para evitar estafas o falsificaciones.

Ya que mencionás el Mundial, ¿cómo ves el interés del mercado argentino hacia Estados Unidos en esta previa de temporada alta?

- Hay mucho interés en viajar a Estados Unidos, especialmente por la expectativa que generan los grandes eventos deportivos. El Mundial del año que viene, con 48 equipos, será un fenómeno enorme. Y dos años después vienen los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Todo eso impulsa la demanda. Además, Florida sigue siendo el destino favorito de los argentinos por su clima, conectividad y facilidad para moverse. Manejar es simple, el idioma no es una barrera y la oferta de alojamiento es muy amplia, desde hoteles hasta casas vacacionales a buen precio.

¿Podemos decir que Miami y Orlando siguen siendo los destinos más elegidos?

- Sin duda. Hablo de Florida en general porque incluye a Miami, Orlando y los destinos costeros intermedios. Nueva York también trabaja fuerte, pero el costo aéreo es más alto y el clima invernal limita su atractivo en algunos meses. En cambio, Florida combina comodidad, clima agradable y precios competitivos. Además, la posibilidad de alquilar una casa reduce el gasto en comidas y eso marca una diferencia importante.

¿Cómo evaluás actualmente la relación turística entre Argentina y Estados Unidos?

- Es muy buena. En la FIT recibimos a la agregada comercial de la Embajada, quien expresó su interés en usar el turismo como herramienta de integración. Coincido totalmente: el turismo permite comprender otras culturas y generar empatía. Cuando uno viaja y conoce la vida cotidiana de la gente, se da cuenta de que somos mucho más parecidos de lo que creemos. Eso contribuye a la paz y al entendimiento entre los pueblos.

Si hablamos de Toselli, ¿Cómo viene la temporada de verano?

- Tenemos una fuerte presencia en Caribe y Brasil, con cupos contratados con las principales cadenas hoteleras. La demanda es muy alta en esos destinos de playa, pero también crece Europa, donde operamos grupos con cupos aéreos y programas propios. Todo indica que será una muy buena temporada, siempre que no ocurra nada inesperado.

Pese a la coyuntura económica, ¿creés que el pasajero seguirá viajando?

- Sí, el argentino siempre se las ingenia para salir. Se nota un aumento de las compras de último minuto, lo que demuestra que muchos esperan hasta el final, pero terminan decidiéndose. Y algo clave: hoy no tenemos financiación con tarjeta para viajes internacionales, como sí teníamos antes de la pandemia, y aun así los números son mejores. Imaginate si volvieran los planes en cuotas. Sería impresionante.

¿Consideras que hay posibilidades de que esa financiación regrese?

- Sinceramente, no lo creo en el corto plazo. Hoy la financiación para turismo interno funciona como un contrapeso para evitar que toda la demanda se vuelque al exterior. Mientras persista esta relación de precios, es lógico que el Gobierno busque sostener el turismo nacional. Pero más allá de eso, los argentinos siguen viajando, y eso habla de la fuerza del sector.